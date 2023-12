Daniela Goggi: “El mundo sigue siendo esencialmente machista”

Los géneros cinematográficos muchas veces contribuyen a presentar y delimitar hechos recientes de la historia argentina. El thriller judicial le sirvió a Santiago Mitre para encaminar las peripecias de los fiscales en “Argentina, 1985” y en “El rapto”, Daniela Goggi utiliza los procedimientos del thriller político para contar una tragedia sobre la desintegración familiar, la transición democrática y el capitalismo salvaje, en un país sumergido en la desconfianza, con un clima de época que recuerda a la paranoia de clásicos como “Todos los hombres del presidente “o “Los tres días del cóndor”.

En un hotel palermitano que remite al espíritu hogareño, ubicado en la calle Honduras, Goggi se dispone a charlar con NOTICIAS. Una buena ocasión para conocer a una mujer que encontró en su amor por las películas un extraordinario modo de vida.

Noticias: En la película de Scorsese “Buenos muchachos”, el personaje de Ray Liotta dice que toda la vida quiso ser un gangster. ¿Usted toda la vida quiso ser cineasta?

Daniela Goggi: Creo que sí, pero viste que uno no tiene conciencia de cómo empiezan los procesos, pero siempre estudié y vi muchas películas de chica, entre los 10 y los 18 años, tengo ese recuerdo siempre presente y también miraba mucha tele. ¿Sabés que me gustaba? Las comedias musicales, la primera que vi no la entendí para nada porque era muy chica, pero me impactó. Fue “Cabaret”, de Bob Fosse, en mi casa recién habían instalado el cable y empecé a mirar muchas películas en el canal TNT Clásicos, aunque no las comprendía del todo, había una especie de intuición de lo que era el cine.

Noticias: “El rapto” se mostró por primera vez ante el público en el Festival de Venecia. ¿Cómo fue esa experiencia?

Goggi: Emocionante, cuando empezás a trabajar en cine el Festival de Venecia es un lugar que respetas y al que querés llegar porque los cineastas que admirás están ahí, las películas que vas a ver durante el año pasan por Venecia, es como una curaduría de cine. Estar ahí fue un lujo, un privilegio. Nunca habíamos mostrado la película al público y no sabíamos cómo iban a reaccionar los espectadores que no eran argentinos, porque es un relato tan nacional. Habla de nuestra idiosincrasia, de cómo funcionan las instituciones, de qué pasa con las transiciones ideológicas en nuestro país. Nos conmovió mucho cómo fue recibida la película, tuvimos cinco minutos de aplauso en la proyección.

Noticias: ¿Cómo llegó a “El rapto”?, ¿la convocaron los productores?

Goggi: No, leí las memorias de Martín Sivak —”El salto de papá”—. Estábamos escribiendo otro guión con Andrea Garrote, que es la coguionista además de actuar en la película, y cuando leí la novela me di cuenta inmediatamente que había una síntesis de dos cosas que nosotras veníamos trabajando, hablar de los duelos personales y de los duelos históricos. Ahí empieza la idea de hacer una adaptación libre, porque nosotros queríamos trabajar la película como una tragedia histórica, no como un drama familiar. Empecé a escribir la película con ese disparador y lo llamé a Axel Kuschevatzky. Ahí le conté y le mostré el tratamiento, con los derechos cedidos por Martín Sivak para hacer una adaptación y recién después de un año trabajando el guión le presentamos la película a Paramount que inmediatamente la aceptó, pero fue un largo recorrido.

Noticias: ¿Cómo es escribir un guion de a dos?

Goggi: Siempre trato de escribir entre dos o tres, es mucho más estimulante. Se arma una dialéctica porque no pensás lo mismo de las secuencias o sobre los personajes, entonces los conflictos y la información se discuten. Para mí escribir junto a colaboradores es la forma donde mejor podés hacer crecer el procedimiento de dramaturgia. Como en este caso partíamos de una adaptación muy libre lo principal era entender lo que queríamos dejar afuera, qué hacer con la información histórica, cómo ficcionalizarla y crear nuevos vínculos familiares. Fue un trabajo muy interesante ver cómo salirnos del relato documental y adentrarnos en otros terrenos.

Noticias: ¿Escribir el guion fue casi una investigación periodística?

Goggi: Sí, porque recurrimos mucho a los diarios de la época, a todas las sesiones del Congreso y a “Buenos muchachos”, el libro de Carlos Juvenal que investiga los secuestros extorsivos de la década del 80. Así fuimos perfilando qué descartar y cómo construir un nuevo verosímil con la síntesis ficcional de todos los materiales que nos aportó la realidad. Fueron tres años de escritura.

Noticias: ¿Haber hecho la serie de María Marta que se basó en un hecho real le sirvió para eso?

Goggi: Sí, me sirvió por las diferencias. Ahí teníamos que poner en escena algo de lo que todo el mundo hablaba, pero nadie había visto porque en ese caso el documental es en pasado y la ficción es en presente. Todo el mundo sabía cómo se había encontrado el cuerpo de María Marta, directamente trabajamos con los informes forenses de un caso documentado. Fue muy interesante porque los procesos de escritura fueron bien diferentes. Cuando tenés la libertad de la ficción encontrás los mejores recursos de la dramaturgia. En cambio, cuando hay un expediente judicial no podés correrte, quedás pegado a la realidad, en ese caso el desafío es cómo volver interesante un dato que todo el mundo conoce. “El rapto” fue un material creado desde la ficción y metido dentro de la lógica narrativa del thriller.

Noticias: El tratamiento de la imagen me recordó aquellos thrillers de los 70, pero leí que una referencia para “El rapto” fue “La parte del león” de Adolfo Aristarain, ¿es así?

Goggi: Sí, “La parte del león” fue una gran referencia, es una de las películas que más me gusta del cine argentino junto con “Apenas un delincuente”, de Hugo Fregonese. Nosotros queríamos construir una película con identidad argentina, entonces es muy raro cuando te proponés eso, pero tu referencia siempre es el cine norteamericano. Nosotros tenemos una tradición cinematográfica impresionante.

Noticias: ¿Usted ya empezó a escribir el guion con Rodrigo de la Serna en mente?

Goggi: Fue muy impactante la primera vez que nos vimos y le llevamos el guion porque sin él no hubiera habido película. Cuando empezamos a escribir el primer tratamiento con Andrea, siempre supimos que el personaje de Julio Levy era Rodrigo. Nunca pudimos imaginar otro actor porque el nervio que tiene ese personaje, el modo en el que va cambiando, tragando, cómo le pasa de todo pero no puede decir nada y esa tensión sólo podía reflejarla Rodrigo. Le hicimos llegar el guion y él llamó a la semana para decir que quería conocerme y hacer la película. Fluyó, eso es algo que a veces sucede y otras no...

Noticias: En “Abzurdah” el personaje de la China Suárez tiene un desorden alimentario, Carlos Carrascosa era un personaje con sobrepeso que fumaba mucho y en “El rapto”, Julio Levy también. ¿Es una forma de que el cuerpo cuente lo que le pasa al personaje?

Goggi: El cuerpo habla. En todos los casos son personas que se están destruyendo, me interesan los personajes que están expuestos porque la sociedad naturaliza el dolor y a mí esos tres personajes me conmueven mucho porque hay que ir descubriéndolos, son un cúmulo de problemas, pero no te dan ninguna información.

Noticias: Dirigió a la China Suárez en “Abzurdah” y en “El hilo rojo”. La gente cree que conoce al personaje público, ¿pero en su experiencia cómo es como actriz?

Goggi: “Abzurdah” es una película que siento afín a mí y trabajar con la China fue un privilegio, ella es una actriz muy formada en tele, muy inteligente, entiende muy rápidamente las referencias que uno le pone a la hora de construir el personaje y es muy disciplinada.

Noticias: Cuando hablamos de directoras argentinas siempre están presentes María Luis Bemberg, Lucrecia Martel, Albertina Carri. ¿Este es un momento más propicio para que haya directoras ya sea en cine o en series?

Goggi: Creo que es un momento propicio construído por grandes pioneras, pero me parece que hay una cosa super careta porque tenemos más espacio, pero también está eso de: “Esta serie tiene que hacerla una mujer porque sino ideológicamente quedamos pegados”. La verdad es que el mundo sigue siendo esencialmente machista, en las ternas de premios generalmente hay mayoría de hombres a pesar de que somos muchas las que producimos y dirigimos, la verdad es que no cambió tanto todo. Aunque hay más premios en festivales porque a las minorías nos beneficia la culpa, esperemos que eso sea un sentimiento genuino.

Noticias: Si ganara alguna distinción importante, ¿quién no debería estar ausente en los agradecimientos?

Goggi: Mi hijo.

por Leonardo Martinelli