Florencia Torrente: “Siempre fui muy inquieta”

Florencia Torrente no tiene una frase predilecta, pero si tuviera que elegir una que la refleje elegiría esta: “Ser y hacer lo que me haga feliz y libre siempre”. Así es ella. “Soy una persona que hace lo que ama y lo que le gusta hacer con mucho trabajo y convicción”, asegura.

Actriz, modelo, empresaria, multifacética, mujer curiosa e inquieta. Amante de la naturaleza, del cuidado del cuerpo y de la mente, y vegana.

Actualmente, protagoniza junto con Federico Salles la obra “Ana Karenina en Halloween”, escrita y dirigida por Eva Halac, en el teatro Picadero. Además, continúa con su marca Helicia, de ropa y accesorios, en Palermo, en sociedad con su amiga Agustina Bruzón.

Está en pareja desde hace tres años con el manager y productor artístico Guido Iannaccio y tiene un valioso vínculo con su madre, Araceli González, y con su hermano, Tomás Kirzner.

Noticias: ¿Le gusta asumir desafíos? ¿Ir por las cosas difíciles?

Florencia Torrente: Me gusta ir por lo que me gusta. Si es difícil allá iremos, si es más simple allá iremos también. Tiene que haber un impulso interno en cada cosa que haga o en cada decisión. Si no hay algo que me dice que es por ahí no lo puedo hacer.

Noticias: ¿Fue inquieta desde chica?

Torrente: Sí, siempre. Me dieron muchas herramientas en mi infancia y eso es clave para desarrollar la creatividad y descubrir cosas en uno mismo.

Noticias: ¿Qué tipo de herramientas?

Torrente: Indagar, fui a colegios con mucho arte, hacía música, pintura, deportes. Eso siempre ayuda al crecimiento personal, a involucrarse con otras personas, al trabajo en equipo. Esas herramientas te dan la posibilidad de estar en constante creación y de permitírtelo también.

Noticias: ¿Cuáles son sus fortalezas?

Torrente: El ir por lo que deseo, el ímpetu, la convicción, el respeto por lo que hago.

Noticias: ¿Sus aspectos más difíciles?

Torrente: Soy demasiado exigente muchas veces, conmigo, con lo que hago, con mi alrededor, y eso en algunas situaciones me juega en contra.

Noticias: ¿Ser hija de una madre famosa la condicionó?

Torrente: Ser hijo ya tiene sus dificultades. Un hijo de quién seas, no importa el rol que tenga cada persona. El desafío está en el crecimiento y en la búsqueda personal. No importa quiénes sean los padres, uno tiene que crecer y pegar su salto.

Noticias: ¿Cuánto le costó ser la mujer que es hoy?

Torrente: ¿Y qué mujer soy hoy?

Noticias: ¿Qué mujer es?

Torrente: Soy una mujer en constante búsqueda, en constante crecimiento, adaptación, aprendizaje. Me gusta estar buscando, hurgando, aprendiendo formas nuevas de decir, de hacer, de comunicarme en todos los aspectos. Uno no tiene que dejar de aprender y de cambiar nunca. Pero el ser inquieta no quiere decir que no tenga quietud, templanza y momentos para mí.

Noticias: ¿Cómo es este momento de su vida?

Torrente: Es un momento nuevo, como país y como humanos, un tanto extraño. Un momento para sobrevivir en algún punto. En Helicia lo damos todo hace diez años, pero ahora tenemos que sobrepasar esta ola que está sucediendo. En lo personal fue un año bastante tranquilo para mi gusto.

Noticias: ¿Cómo lograron sostener tanto tiempo Helicia en un país tan complicado?

Torrente: La verdad no sé. Es un misterio este país. Me cuesta decirlo y tampoco me gusta. Se le hace muy difícil a los emprendedores. Si hacés las cosas bien, sos correcto y respetuoso todo sale el cuádruple. Yo soy una persona correcta y me gusta hacer las cosas bien, entonces la pasamos bastante mal, a veces. Este momento no es para nada agradable, cuando los precios suben cada semana y nuestro peso vale cada vez menos. Nosotras decidimos crear y producir acá, pero se hace muy difícil, sale más caro que traer un container con cosas de China. Es un delirio. Seguimos por el amor que le tenemos a la empresa.

Noticias: ¿Cómo trabaja internamente?

Torrente: Leo mucho, hago terapia, medito, hago yoga, ejercicio. Siempre estoy buscando diferentes tipos de terapias, las investigo, me gusta el trabajo personal, ocuparme de mi alimentación, ocuparme de mi mente. Podemos tener el mejor trabajo del mundo, pero si no estamos bien del bochín, no podemos hacer nada. El trabajo y la búsqueda personal es igual de importante que tener una carrera universitaria.

Noticias: ¿Qué tiene en cuenta al elegir un proyecto?

Torrente: Estoy en un momento donde me pregunto muchas más cosas y me permito hacerme cargo de esas respuestas. Este año me la pasé diciendo no a un montón de cosas, no porque me sobrara el trabajo y el dinero, sino porque la carrera de una persona se basa mucho en los no también. Son decisiones muy importantes aunque también muy difíciles. Sostener ese espacio y lo que crees que vale y respetar tu tiempo y que ese tiempo sea valorizado, a veces, te cuesta más no que sí. A la hora de elegir un proyecto yo decido por lo que siento. Si siento que me involucro, que tiene que ver conmigo, que tengo ganas de contar eso que dice y me parece importante, si valoro y me valoran las personas con las que voy a trabajar. Me importa mucho más mi calidad de vida y de tiempo con otros humanos que hacer cosas porque sí como cuando era más chica.

Noticias: ¿Qué le interesó de "Karenina en Hallowen"?

Torrente: Me parece una obra maravillosa. El año pasado laburé con Eva en el San Martín y trabajé muy bien con ella. Es una gran autora, una gran persona en todos los aspectos y me parece muy interesante el guión.

Noticias: La protagonista de la obra es una actriz que ha dejado su carrera de lado para ser madre. ¿Usted qué hubiese hecho en su lugar?

Torrente: No lo sé, no soy madre, pero vengo de una historia de madres que nunca han dejado nada de lado, que siempre han salido adelante criando a sus hijos y siguiendo con su vida, sus deseos, su profesión y sus ganas de crecer. Seguramente esa hubiera sido mi decisión, hacer las dos cosas.

Noticias: ¿Cómo le resuena el tema de la maternidad?

Torrente: Me encantaría ser madre en algún momento. En este momento no.

Noticias: Este año se estrenó otro trabajo interesante para usted. La película “Reparo” filmada en Puerto Pirámides.

Torrente: Fue una peli muy linda que hicimos al final de la pandemia. Estuve un mes y medio en un paraíso que me atravesó y quedará en mi corazón por siempre. Me conectó conmigo, con la naturaleza. Lucía Van Gelderen, la directora, es de Puerto Pirámides y tiene tanto amor por ese lugar.

Noticias: Tuvo que hacer una escena donde nadó en aguas heladas. ¿Verdad?

Torrente: Sí, en el mar patagónico. Fue una experiencia interesante y eso me llevó a querer aprender el método Wim Hof. Todo tiene un sentido en la vida.

Noticias: ¿En qué consiste el método Wim Hof?

Torrente: Es importante indagar en la técnica y aprenderla con una persona certificada. Te expones dos minutos en una pileta llena de hielo con una respiración específica. Eso resetea el sistema autoinmune y ayuda al sistema cardiovascular, a las enfermedades autoinmunes, a las inflamaciones, a los problemas de los huesos.

Noticias: ¿En qué se ve reflejada con su madre?

Torrente: En el amor por lo que hago, el amor por mi familia, el estar presente y acompañarnos siempre, el ser digna, el trabajar con amor y con respeto.

Noticias: Otra mujer importante fue su abuela Rosita.

Torrente: Sí, absolutamente. Estuvo muy presente, me crió y acompañó muchísimo. Me llevaba y me traía para que yo pudiera estar con mi mamá porque ella trabajaba todo el tiempo. Fue un pilar muy importante en mi crecimiento y en el de mi madre también.

Noticias: ¿Cómo es su relación con Guido Iannaccio?

Torrente: Muy buena, siempre trabajando internamente y con nosotros. Los vínculos son una construcción constante. Es una relación hermosa, en crecimiento, siempre aportando para entendernos y comprender nuestras historias, nuestras debilidades, nuestras fortalezas y acompañarnos en el proceso de cada uno. Es un vínculo verdadero, donde siento que los dos nos potenciamos.