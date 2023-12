Javier Drucaroff : “A veces es necesario usar alguna careta”

Javier “Jabo” Drucaroff es el mentor de “Real Self”, uno de los espectáculos -por llamarlo de algo modo- más disruptivos que se pudo ver últimamente por estos lares. Tanto que, ahora asociado a Sony, se convirtió en una de las pocas producciones argentinas de proyección internacional, con una gira europea que acaba de comenzar en Barcelona.

Desde su debut a fines de 2019 en un reducto del under porteño hasta su última función en el Paramount Arena de Martínez en julio pasado, aquí “Real Self” logró convocar a más de 50 mil personas dispuestas a vivir una experiencia inmersiva, artística y tecnológica en completo anonimato. Todos equipados con una máscara y un mameluco blanco, en medio de música envolvente, mapping 360º y una voz en off que los invita a mostrarse tal cual son y a ser más auténticos que nunca.

Así las cosas y antes de partir rumbo a España, Drucaroff conversó con NOTICIAS sobre su peculiar creación, que él mismo emparenta con algunas de sus vivencias como trotamundos

Noticias: ¿Qué es “Real Self"?

Javier Drucaroff: Básicamente, es un dispositivo para sentir. En una sociedad tan adormecida, todo el día con el teléfono, con las redes sociales, nos falta despertar y sentir. “Real Self” es una invitación a sentir más, a que cada uno se conecte con diferentes emociones, a animarse a sentirlas de lleno y que eso los movilice. Muchos me cuentan que los ayudó a darse cuenta de algo que los tenía trabados y a hacer un clic. O si estaban dudando de hacer algo, que les ayudó a generar un cambio positivo. Eso me hace sentir realizado.

Noticias: ¿Cómo surgió la idea?

Drucaroff: Es producto de varias cosas. Empezando por ver mucho teatro desde chico, gracias a mis padres. Creo que ahí me di cuenta de que me gustaban las ceremonias artísticas, cuando mucha gente se emociona al mismo tiempo. Aparte, soy técnico electrónico y me apasiona la tecnología. Aunque son cosas distintas, amo tanto lo artístico vinculado al autoconocimiento como el diseño de luces, las proyecciones, el sonido surround. Después me anoté en arquitectura, que no terminé, y justo en esa época conocí a De la Guarda, que me voló la cabeza. Ahí me dije: “Quiero hacer ceremonias que movilicen las emociones”; y creé “Doble Banda”, un show inmersivo con acróbatas aéreos, bailarines, músicos en vivo y la gente en medio de esa puesta. De la Guarda y luego Fuerza Bruta me marcaron para querer hacer experiencias distintas.

Noticias: Leí que viajó mucho y que eso también influyó.

Drucaroff: Sí, por suerte, viajé mucho desde los 18 años. Muchas veces, como mochilero, no tirándome a tomar sol en la playa, sino para conocer gente y probar cosas nuevas. Esa fue mi gran formación: llegar a un lugar donde nadie me conocía y animarme a ser más auténtico. A trabajar en cosas que aquí nunca había hecho; a ponerme a tocar el bongó con un grupo de pibes cuando nunca había estudiado percusión; a vestirme como se me diera la gana, sin importar el qué dirán.

Noticias: También viajó por trabajo y ganó varios premios.

Drucaroff: Sí, haciendo “Doble Banda”, por ejemplo, una productora sudafricana que estaba en Argentina me propuso hacer un espectáculo con inclusión social para el cierre del National Art Festival de Sudáfrica. Yo justo me estaba yendo a la India, sin fecha de vuelta, por lo que sólo llegué a bocetarle el guión; y estando ya allá, me pidió que lo terminara porque habían aprobado la idea. Así que me volví, convoqué a algunos artistas, ensayamos un mes y partimos a Sudáfrica. Allí nos metimos en barrios muy carenciados a buscar nuevos talentos y terminaron premiándonos. Después, aquí reversioné la experiencia en el barrio La Cava de San Isidro, con la colaboración de un centro cultural de la zona que me ayudó a buscar artistas del lugar. También viajé mucho con 3DAR, una productora de contenido audiovisual -animaciones, más que nada- con la que fui como set designer a varios festivales de realidad virtual. Con ellos, ganamos en la Bienal de Venecia y en el Sundance de Estados Unidos.

Noticias: “Real Self” explotó tras la pandemia, cuando llegaron al Centro de Convenciones de Buenos Aires. ¿Cómo se dio eso?

Drucaroff: “Real Self” empezó tipo work in progress para 25 amigos, en la sala de danzas de una amiga en La Fábrica. Luego lo hice en el Galpón de Guevara, para máximo 50 personas. Ahí, por un influencer que fue a vernos, comenzó a ir gente desconocida. Entre ellos, una mujer que me contó por teléfono que la experiencia le había fascinado y que, sin más, me dijo: “Yo fui a ver ‘Real Self’ sin saber de qué se trataba. Si te animás, te espero tal día, a tal hora, en tan lugar y te cuento el resto personalmente”. Al principio dudé, pero le dejé la dirección a mi mujer y fui (se ríe). Ya ahí me contó que era publicista, que había ido a “Real Self” por sugerencia de un empleado suyo, que salió de allí decidida a cambiar muchas cosas en su vida y que quería sumarse al proyecto, aportando sus contactos. Ella se llama Barby Esses y desde entonces es mi socia. Luego se sumaron Preludio, el brazo teatral de Polka, y Ozono, la productora de Fuerza Bruta.

Noticias: Antes de la entrevista me contó que está en pareja hace 11 años y que tiene un hijo de tres años. ¿Eso no le complicó viajar?

Drucaroff: Estuve bastante tiempo sin viajar. Primero, por la pandemia, y luego por el nacimiento de mi hijo. Con mi pareja nunca fue complicado, porque también le encanta viajar; y cuando ella no pudo, tampoco fue problema porque me súper apoya, como el resto de mi familia.

Noticias: ¿Nunca tuvo un trabajo fijo que lo atara?

Drucaroff: No, nunca pude (risas).

Noticias: “Real Self” es promocionado como un espectáculo, un show y una fiesta, ¿No tiene también algo de terapéutico?

Drucaroff: Sí. Es un espectáculo y un show porque tiene mucho de tecnología; y una fiesta, porque quedás extasiado sin haber consumido nada, salvo emociones. Lo terapéutico viene de una técnica de danza llamada contact improvisación, que conocí en un viaje, y de otras ceremonias que experimenté en diferentes lugares.

Noticias: ¿Cómo cuáles?

Drucaroff: Ceremonias de pueblos originarios, de wachuma, de ayahuasca, que llevan a estados alterados de conciencia, donde podés conectarte con cosas propias que a simple vista no son fáciles de visualizar. Con cosas que están en las sombras, para poder trabajarlas y sanarlas. “Real Self” también tiene algo de una técnica psicoespiritual llamada pathwork, que para mí, fue transformadora.

Noticias: ¿En qué consiste?

Drucaroff: Durante tres años, cada tres meses, hice retiros de cinco días en la naturaleza, donde terapeutas de diferentes corrientes nos compartían sus conocimientos. Según el pathwork, el real self tiene que ver con reconocer el lower self, nuestro ser inferior, nuestras partes que no nos gusta mostrar. E invita a sacarnos la máscara con la que ocultamos esas cosas y a intentar que nuestro lower self conviva con nuestro higher self, lo mejor de nosotros, porque es ahí cuando florece nuestro ser real.

Noticias: O sea que en “Real Self” uno se pone una máscara para sacarse sus caretas.

Drucaroff: Exacto. Para ver si poniéndonos una máscara, logramos identificar nuestras caretas cotidianas. Al menos, volverlas conscientes. Luego uno decide si las usa o no, porque a veces es necesario usar alguna careta. Pero es bueno saber que la estás usando, decidir cuándo la usas o no, que no sea una careta automática.

Noticias: ¿Cuánto cambió “Real Self” desde su inicio?

Drucaroff: Lo más importante es que empecé a darle más tiempo a ciertos momentos entre consigna y consigna, para que lo que uno siente, tenga su debido tiempo.

Noticias: Mencionó a De la Guarda y Fuerza Bruta como fuentes inspiradoras, pero en “Real Self” el protagonista es el público, no hay artistas.

Drucaroff: Por eso digo que es una experiencia totalmente inmersiva, porque sos vos el protagonista; y además elegís de qué modo serlo: con un rol más activo o más pasivo. En “Real Self” nada es compulsivo.

Noticias: ¿Qué expectativas tiene para la gira?

Drucaroff: Que en otras sociedades, la experiencia guste tanto como acá.

Noticias: ¿Volverá a hacer “Real Self” en Buenos Aires?

Drucaroff: Sí, y la idea es llevarlo también a otras partes del país y de Latinoamérica. Además, estamos trabajando en una versión para empresas que quieren hacer la experiencia con su gente, para abordar temáticas internas.

por Sergio Núñez