Sandra Mihanovich: “La canciones ayudan a sanar”

Con 47 años de trayectoria, 28 discos editados, 11 Discos de Oro y 5 de Platino, Sandra Mihanovich —la hija de la ex periodista y conductora Mónica Cahen D`Ànvers— se apresta a terminar un año bastante movido. Entre otras cosas, por el 40º aniversario de “Hagamos el amor” uno de sus álbumes más más emblemáticos y que en septiembre recordó en el Teatro Opera, con clásicos como “María, María”, “Quereme, tengo frío”, “Vuele Bajo” y “Cómo el padre sol”. En 2023, la cantante y actriz —en pareja desde 2008 con la empresaria gastronómica María Paz Novarro— también cumplió 300 programas en Radio Nacional (en dúplex con La Folklórica), con su ciclo musical “Soy Nacional”, e hizo varios conciertos en el exterior. El último, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid; y a poco de su regreso de España, ya se prepara para sus dos últimos shows del año.

Noticias: Recientemente presentó en vivo su último disco, “Bendiciones”. Cuénteme.

Sandra Mihanovich: A “Bendiciones” lo grabamos con Lito Vitale en 2022 y estuvo nominado para los Grammy Latinos. Y como tenía pendiente tanto hacer algo integral con él como grabar un álbum de folklore, para “Bendiciones” elegimos un repertorio folclórico latinoamericano. La única canción inédita es la que titula el disco, un chamamé de Sandra Corizzo, que además es mi coequiper en la radio. También hay, por ejemplo, canciones de Jaime Dávalos (“Las Golondrinas”), de Horacio Ferrer y Astor Piazzolla (“La primera palabra”), de Ariel Ramírez y Félix Luna (“La zamba de usted”) y de Chabuca Granda (“Ese arar en el mar”).

Noticias: Grabó el tema “Bendiciones” con Soledad Pastorutti. ¿Cómo fue esa experiencia?

Mihanovich: Muy linda. La idea de grabar juntas surgió porque Sandra Corizzo tenía la fantasía de que lo cantara Soledad; así que me contacté con ella y terminamos cumpliéndole el sueño a Sandra. Lo grabamos por separado porque todavía estábamos en pandemia y aún no lo hicimos en vivo, pero ya se va a dar.

Noticias: Su repertorio habitual incluye baladas, rock, pop, jazz, blues, tangos. ¿De qué depende la elección de un género para un nuevo disco?

Mihanovich: No los sé. Cuando sentí que ya tenía una identidad como intérprete, que se me iba a reconocer más allá del género, creo que me fui dando permisos. Como en 2009, cuando hice “Honrar la vida”, un disco completo con canciones de Eladia Blázquez, que vino de un espectáculo tipo vodevil que hice en el Teatro Maipo con temas de ella. Ahora estamos por lanzar un trabajo de jazz en audio y video grabado en vivo en 2019, en el Teatro Coliseo, que tuvo como precedente un espectáculo en el Teatro Colón en tributo a Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald. También me gustaría hacer un disco de boleros, con otros cantantes de Latinoamérica.

Noticias: Entonces, “Bendiciones” es uno de esos permisos.

Mihanovich: Exacto. Yo no pretendo ser una cantante de folklore, pero como el folklore forma parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, lo abordo con mucho cariño y respeto.

Noticias: Los 40 años de “Hagamos el amor” los festejó con dos funciones en el Opera y el 15 de diciembre volverá a celebrarlos en La Trastienda. ¿Hará el mismo show?

Mihanovich: Sí, aunque con las particularidades de La Trastienda, que es más pequeño, más íntimo.

Noticias: Mirando su foto que ilustra la tapa de “Hagamos el amor”, recientemente dijo que veía a una nena “agrandada” y “malcriada”. ¿Lo fue?

Mihanovich: Un poco, sí. Recién lo veo ahora, con la perspectiva que da el tiempo. Hablé de “agrandada” en el sentido de desafiante, de “yo puedo”. Primero, porque tuve el enorme privilegio de tener una vocación clara: y además, de poder concretarla.

Noticias: ¿Siempre supo que quería cantar?

Mihanovich: Sí. La voz siempre fue muy importante en mí vida. De adolescente, cuando tocaba la guitarra y empezaba a cantar, me desaparecían todos los miedos, la timidez, las vergüenzas. Aparte, por eso del “yo puedo”, a los 20 me alquilé un departamento y me fui a vivir sola; y no sólo eso, sino que también pude autoabastecerme. Pensá que un año antes de “Hagamos el amor”, en el ´82, ya había hecho dos recitales en Obras.

Noticias: Fue la primera mujer en cantar allí.

Mihanovich: Exacto, aunque en ese momento no lo sabía. ¿A qué voy? Como todo fluía mucho, eso quizás hizo que fuera un poco agrandadita.

Noticias: Lo de “agrandadita” entonces no tiene que ver con haber sido consentida, algo malcriada.

Mihanovich: No. Yo soy la hija mayor y siempre fui bastante responsable. No era una alumna de “diez”, pero aprobaba todas las materias; y si me daban algo de plata por semana, siempre me alcanzaba. Sentía que si cumplía con lo que esperaban de mí, era la mejor manera de poder hacer lo que quería.

Noticias: Una vez se ganó un reto de María Luisa Bemberg por decir que no era feminista. ¿Hoy lo es?

Mihanovich: Sí, claro. Eso lo dije porque crecí en un contexto familiar donde la figura de mamá era muy potente; entonces nunca sentí que el hecho de ser mujer me impidiera hacer algo. Recién muchos años después, visitando otras sociedades latinoamericanas más machistas que la nuestra, tomé conciencia del tema; y eso creció con el “Ni una menos”. Ahí todas pusimos el cuerpo. Yo fui a la marcha con “Marita”, mi mujer, Sonsoles, su hija, mi cuñada y mi mamá.

Noticias: Así y todo, salvo con el tema de la donación de órganos, no se la identifica como una mujer militante. ¿Eso es para evitar los encasillamientos?

Mihanovich: Seguramente. Yo, con mi actitud de vida, siempre he demostrado lo que sentía y quería hacer. Entonces, no me sentí en la necesidad de enarbolar banderas. Ni la feminista, ni la LGBT, ni la de ningún partido político. Yo siento que el ser consecuente en tus acciones con lo que pensás y decís, alcanza.

Noticias: Ha dicho que las canciones la ayudaron a expresar cosas que sentía y que le iban pasando, lo que le gustaba y no lo que no le gustaba. ¿Me daría ejemplos?

Mihanovich: Una canción de Alejandro Lerner que dice “tengo ganas de estar bien, sin que nadie lo interprete” fue un modo de decir “déjenme de joder”; “Todo me recuerda ti” es una canción catártica, una forma de exorcizar una relación; y “Soy lo que soy” es la canción inclusiva por excelencia.

Noticias: ¿Hoy las canciones siguen ayudándole a expresar lo que le pasa o eso se circunscribe a la etapa en que aún no hablaba de su elección sexual?

Mihanovich: Las canciones siempre ayudan a decir cosas y, muchas veces, son sanadoras. En pandemia, por ejemplo, compartí tres canciones (“El plan de ser feliz, “No habrá fronteras”, de mi hermano “Vane”, y “Que suerte”) que en ese contexto se resignificaron. “Que suerte” la elegí para cerrar “Esta noche voy a verte”, mi primer show con público; y no sabés lo que fueron los aplausos. Nos aplaudimos entre todos, celebrando la posibilidad de volver a encontrarnos.

Noticias: Aparte de las canciones, ¿tuvo otros apoyos cuando descubrió su orientación sexual?

Mihanovich: Siempre tuve una relación familiar muy abierta, acompañadora. Especialmente, mi hermano, que es mi compinche en todos los aspectos, tanto en el personal como en el musical. Mamá en un principio se preguntó si ella había hecho algo para que yo tomara ese camino, pero sólo eso. Fue un aprendizaje para toda la familia.

Noticias: ¿Cómo surgió la Sandra actriz?

Mihanovich: Fue por Alejandro Doria, a quien conocí por Andrés Percivale, que fue como un tío para mí, por su trabajo con mamá en “Telenoche”. Ese día Doria me dijo: “Con esa cara, tenés que ser actriz”, y mi primer papel en TV lo hice con él. Yo ya había estudiado teatro en el Conservatorio, porque sentía que iba de la mano con la cantante, pero me daba mucho cagazo, sentía que era exponerme demasiado. Luego hice varias películas y después hubo un largo período en el que sólo canté. Hasta que a fines de los ´90, me convocaron para una comedia musical infantil con temas de María Elena Walsh; y luego para “Vulnerables”, con Adrián Suar.

Noticias: Lo último fue “Brujas”, en el teatro.

Mihanovich: Eso fue el sumun. Cuando me llamó Lino Patalano, no lo podía creer. Pero me animé y terminé haciendo 350 funciones.

Noticias: ¿Lo de la radio cómo se dio?

Mihanovich: Se lo dije a una amiga y por un conocido de ella, llegó a oídos de Ana Gerschenson, la directora de Nacional en el gobierno anterior. Me encanta hacer radio, y no te imaginás la cantidad de discos que recibo, de todo el país.

Noticias: ¿Cómo está su mamá? ¿Superó la pérdida de César Mascetti, su pareja de años?

Mihanovich: Está regia. Sigue en San Pedro, con sus perros y Ana, una señora que está con ella hace 50 años. Obviamente, ahora voy más seguido y ella cada tanto también viene a pasar unos días a casa.

Noticias: Leí que Sonsoles, su ahijada e hija de “Marita”, necesita un tercer trasplante de riñón. ¿Cómo lo sobrellevan?

Mihánovich: Es duro, porque todos esperábamos que el que le doné hace 10 años iba a funcionar para siempre. Pero Sonsoles es una guerrera, muy resiliente, y no baja fácil la guardia.

por Sergio Núñez