Humberto Zurita: "Los seres humanos debemos tener más tolerancia"

“Yo nací, realmente, al hacer teatro”, afirma el actor, productor y director Humberto Zurita, uno de los rostros más emblemáticos del espectáculo latinoamericano. Nació en el norte de México, en la ciudad de Torreón, dentro del Estado de Coahuila. Forma parte de una numerosa familia de diez hermanos, siendo él, el único que se dedicó al arte de la actuación. Pero cuando era pequeño poco le interesaba el oficio de las tablas, hasta que, al cursar la preparatoria (equivalente de nuestro secundario), un compañero lo invitó a participar en una versión amateur del musical “Jesucristo Superstar” de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice. Convite que rechazó porque esa profesión era algo que no le interesaba, hasta ese momento nunca había visto un espectáculo teatral, y estaba dedicado al comercio en un negocio de muebles de diseño. Todo cambió al presenciar la ópera rock “Tommy”, con música del grupo británico The Who. En ese momento sintió que los escenarios eran lo suyo.

Se mudó al DF y comenzó a estudiar en el Centro Universitario de Teatro (CUT), donde representó diferentes obras durante varios años. Finalmente, debutó en la profesión, de la mano de la actriz argentina Lucy Gallardo y la cubana Carmen Montejo, afincadas en territorio azteca. Luego filmó la película “Bajo la metralla”, a las órdenes del director Felipe Cazals, en la que interpretaba al jefe de un comando guerrillero. En 1981 llegaría el estallido de la popularidad con la recordada telenovela “El derecho de nacer”, en Televisa, junto a la estrella Verónica Castro.

Ganó numerosos premios de la actividad, tanto revelación como mejor actor, aunque sostiene: “Mi mayor premio fue presidir durante seis años la Asociación Nacional de Intérpretes de México (ANDI). Estoy muy orgulloso de haber servido a mi gremio y cuidado todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual”.

Estuvo casado durante más de tres décadas con la actriz argentina Christian Bach, que falleció en 2019, y con quien tuvo dos hijos. Educadísimo, refinado, elegante y eterno seductor, se entrega a la charla con NOTICIAS para contar, entre otras cosas, sus expectativas con la nueva temporada de “Inexplicable Latinoamérica”, el programa del canal History que grabó en nuestra ciudad.

Noticias: ¿Cómo recuerda a Christian Bach?

Humberto Zurita: Como el gran amor de mi vida. Es la mujer con la que yo viví 36 años. Nos conocimos trabajando, en México, grabando la novela “Soledad”, nada menos que con la recordada Libertad Lamarque. En ese momento cada uno tenía su pareja y nos hicimos grandes amigos. Después hicimos “De pura sangre” en 1986, nos enamoramos, y ese mismo año nos casamos. Con Christian, que era una mujer hermosa e inteligentísima, hija de la gran bailarina Adela Adamova, fundamos la productora ZUBA. Comenzamos con teatro y posteriormente, empezamos a producirle a Televisa televisión y cine durante muchos años hasta que nos pasamos a otra televisora que es Azteca.

Noticias: ¿Sus hijos también se dedican a la industria del entretenimiento?

Zurita: Bueno, son dos hijos maravillosos, Sebastián y Emiliano. El más chico estudió arquitectura y el otro business (economía), pero hoy en día viven en Los Ángeles y se dedican a esto. Dicen que lo nuestro es una enfermedad y que es una enfermedad contagiosa (risas). Pues tienen una productora, Addiction House, con la que producen series que ellos mismos escriben. Son los creadores, dirigen, actúan y les ha ido muy bien. Emiliano acaba de hacer una gran película, que se llama “El baile de los 41”, sobre un hecho real que ocurrió en México cuando el Porfiriato, con este asunto de los gays que en esa época no eran aceptados y donde varias personalidades de la política, de gran alcurnia, se juntaban, tenían un club y se travestían. Es una historia que te deja claro el machismo que existe en mi país. Este querer crucificar a toda esta gente que tenía preferencias que no son las de la sociedad. Es un tema muy moderno, muy actual, donde el respeto al derecho ajeno es la paz y donde creo que los seres humanos debemos tener más tolerancia. Creer el uno en el otro, no importa las diferencias que tengamos.

Noticias: ¿Se permitió volver a sentir amor?

Zurita: Conocí hace muchos años a Stephanie Salas, juntos hicimos la obra “El protagonista” del argentino Luis Agustoni. Ella se hizo muy amiga de nosotros y de verdad, nunca la vi con otra mirada que no fuera la amistad; soy dieciocho años mayor. Trabajó bastante con nuestra productora y un día dejamos de vernos, hasta que me llamó al enterarse de la muerte de Christian. Volvimos a encontrarnos más seguido y ahora estamos haciendo “Papito querido”, una comedia que nos gustaría traer a Buenos Aires. Es una bendición haberla reencontrado.

Noticias: Hablemos del programa, ¿cree en hechos paranormales?

Zurita: Realmente soy un poco escéptico a estas cosas. Tampoco dejo de lado, la posibilidad de que pueda haber energías. Bueno, creo en las energías, que pueden ser buenas o malas. Simplemente tú y yo, en este contacto, se da una energía en la que intercambiamos algo inexplicable. El escritor de los guiones es un apasionado de buscar historias extrañas de ovnis o de apariciones, visiones o lugares extraños. Entonces a mí este trabajo me ha ampliado mi cultura. Siempre mi oficio me dio un bagaje cultural muy interesante porque cada cosa que haces te lleva a investigar. Para mí, History me trajo un gran regalo para este momento de mi vida. Aunque yo sea un poco escéptico, ahora que estoy viendo todo esto que narro, estas historias maravillosas, veo que hay de verdad cosas mágicas y extrañas, en las que sí podrías creer que ocurren.

Noticias: De todas las que le tocó presentar, ¿cuál es la que recuerda como más enigmática?

Zurita: Hay muchas, pero una que te voy a decir que es inexplicable, aún para los mexicanos y por supuesto el mundo entero, es el gran misterio de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego. El hecho de que un indito se haya subido a un cerro que no tiene ni un nopal y, de pronto, encontró unas rosas que la Virgen le mandó pedir. Es una historia que tiene mucho que ver con nosotros. El programa expone un evento inexplicable para que tú mismo puedas decidir si puede ser posible o no. También hay muchas leyendas de la época de la colonia en todos los países que fueron colonizados. Son historias que se unieron entre lo que venía de España y lo que éramos nosotros, los indígenas.

Noticias: ¿Es su debut como presentador?

Zurita: Pues sí, es un orgullo poder participar en esta propuesta de History. Antes lo hizo John Leguizamo, así que cuando recibí la invitación, me puse muy contento, porque nunca había sido “host” de un programa.

Noticias: ¿Se siente el peso de la figura de William Shatner, el conductor original?

Zurita: Creo que Shatner es un excelente actor y conductor, además de formar parte de la producción. Es un hombre muy asentado, con mucha experiencia y prestigio, así que, pues tratar de hacer lo que él hace allá en Estados Unidos, es una gran responsabilidad, pero aceptamos el reto con muchas ganas.

Noticias: No es ajeno al contexto de lo que sucede no solo en México, sino en Latinoamérica, ¿cómo ve la situación actual en general?

Zurita: Desde mi punto de vista, la veo muy grave. Creo que tenemos gobiernos muy corruptos. Todos los latinoamericanos no nos salvamos de eso. Nos han saqueado ya por siglos, se podría decir, porque nosotros los mexicanos venimos, del Porfiriato que fue una dictadura. Luego pasamos a la revolución que prometía un gran cambio que no ocurrió porque los revolucionarios terminaron siendo, creo, peor que Porfirio Díaz. Hoy tenemos un gobierno muy polémico, con un presidente que se pelea con todo el mundo y, políticamente, está muy debilitado. Creo que estos movimientos políticos deberían de buscar, si no la igualdad, sí el hecho de que cada ser humano tuviera la misma oportunidad de llegar a sus metas. Ellos son como nuestros padres, pero nosotros, los hijos, no debemos estar esperando de ellos todo. Cuando somos chicos, hablo de mi país, pues el gobierno tiene la gran obligación de educarlos, darles de comer y darles un techo. Creo que, si esa paridad se diera, sería fantástico, pero creo que todos se desvían en el torneo y que les gana la ambición.

Noticias: ¿Algo puede llegar a cambiar?

Zurita: Tengo esperanzas porque México es un gran país y porque su gente se ha despertado mucho últimamente. Argentina, por ejemplo, políticamente siempre ha estado en vanguardia con Latinoamérica. Han sido muy politizados. México no tenía eso y a partir de estos cambios que han surgido, sí empieza a haber un movimiento intelectual en la gente y el pueblo que los lleva a interesarse por conocer más de política, más de cultura y por comprometerse con la vida.