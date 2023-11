Romina Gaetani: “El talento innato es clave en la actuación”

Actriz, cantautora, eterna aprendiz en el universo de las redes sociales, Romina Gaetani resulta una presencia inconfundible para gran parte del público que la acompaña en estas últimas décadas.

Su participación en “Buenos chicos” le ha permitido renovar el vínculo con una audiencia que supo disfrutarla en ficciones televisivas como “Chiquititas”, “Verano del 98”, “Soy gitano”, “Botineras”, “Mujeres asesinas”, entre muchas otras.

Un café en Cerviño y Ugarteche sirve de terreno propicio para el encuentro con NOTICIAS. Buen momento para indagar en el eterno resplandor de una mente con muchos recuerdos, con un genuino entusiasmo por el presente y con varias inquietudes de cara al futuro.

Noticias: Viviana, su personaje en “Buenos chicos”, lidia con el tema del alcoholismo. ¿Para componer un rol así alcanza solo con el guión o requiere una investigación previa?

Romina Gaetani: Me encantó que me llegara la propuesta de Viviana, una madre separada con una hija adolescente y esta adicción al alcohol, como personaje me pareció un combo maravilloso para actuar. Desde ya que me encontré con personas que pasaron por el alcoholismo e incluso me reuní con un terapeuta especialista en adicciones para que me dieran sus miradas, formas, sensaciones, para entender cómo son esos bajones y esa necesidad de recaer en el consumo. Me junté con cada uno y escribí lo que me iban contando, después está el trabajo que una haga como actriz. Vivo rodeada de madres con hijas y lo que me copó de construir el rol materno es algo que hablé con Adrián Suar y en lo que estoy de acuerdo: ella tiene un problema con el alcohol, pero no está totalmente consumida por eso, no quisimos que fuera un personaje muy bajón en una tira juvenil. Ella asume su dificultad, pero a la vez es impulsiva, hiperactiva, verborrágica, una mujer que sigue en su etapa adolescente de alguna manera, lo cual es muy interesante como actriz.

Noticias: A diferencia de otras ficciones como ATAV2 que se emitió terminada, ustedes siguen grabando. ¿Eso les da la posibilidad de medir reacciones y hacer cambios?

Gaetani: Alguna que otra hijuela van metiendo, pero no sé si para cambiar la historia o por algún otro motivo. Nosotros les decimos hijuelas a las escenas modificadas o agregadas al capítulo.

Noticias: “Buenos chicos” tiene un elenco con muchos actores jóvenes. ¿Le recuerda a sus inicios?, ¿siente que tiene cosas en común con esos primeros trabajos de su camada?

Gaetani: Es un elenco con personas de veintipico muy responsables, los veo muy profesionales en su trabajo y a la vez muy respetuosos con los actores más grandes. Nos pasamos consejos, yo muchas veces les pido cosas como que me asesoren con Instagram (se ríe), o también hablamos de temas de actualidad y les termino preguntando muchas cosas, ¡siempre que tengo la oportunidad de almorzar me meto en la mesa de los jóvenes!

Noticias: En “Cinco mujeres con el mismo vestido” tuvo la oportunidad de que la dirigiera Norma Aleandro, ¿qué recuerdo tiene de ella?

Gaetani: ¡Hermoso! La admiro muchísimo, para mí fue impactante tenerla como directora y al mismo tiempo ella es muy exigente pero siempre es una maestra. Es muy rigurosa con la letra, siempre está atenta cuando algo no sale.

Noticias: Cuando uno estudia siempre está esa dicotomía entre la teoría y la práctica. Usted se formó con Alejandra Boero en Andamio 90, ¿lo que aprendió ahí le sirvió para lo que vendría en su carrera?

Gaetani: Creo en los artistas que estudian y también en los que no tienen ninguna técnica. No me pongo ortodoxa en ese punto, sobre todo creo en el talento, en el don, en la estrella y en el ángel que uno tenga. Eso es todo, después podés ir puliendo un montón de cosas con la técnica, sin lugar a dudas, pero el talento es fundamental.

Noticias: Ahora usted interpreta a una madre pero otras actrices han hecho de su mamá. ¿Cuáles fueron las mejores madres que tuvo en la ficción?

Gaetani: La primera que se me viene a la cabeza es Betiana Blum. Con su forma de dejarme ser fue una maestra sin necesidad de dirigirme, eso lo hacen los grandes. Simplemente a veces me tiraba colores, tesituras y obviamente tenía razón cada vez que te sugería algo para que creciera la escena. Le agradezco mucho que siendo ella una gran actriz y yo una a la que le gusta improvisar, sobre todo en una tira diaria donde está bueno saber la letra pero también dejar que el momento traspase la pantalla, que hayamos podido crear un vínculo.

Noticias: Formó parte de “Mujeres asesinas”, uno de los primeros programas que puso en pantalla cuestiones vinculadas a la violencia de género, ¿cree que fue precursor en ese sentido?

Gaetani: Me parece que puso en la televisión temas que sufrimos y venimos padeciendo desde hace años, cosas que nos están pasando. De un tiempo a esta parte estamos luchando por recuperar nuestros derechos y ese programa mostró lo que muchas mujeres suelen vivir. Después estaba esta connotación de que muchas terminaban matando, no sé si fue adelantado a su época, creo que Suar fue capaz de escuchar algo que estaba en el aire desde hacía tiempo y ficcionó esos hechos reales.

Noticias: En “Buenos chicos” tuvo una participación Facundo Arana, con quien tuvo una disputa pública, ¿eso le representó algún tipo de conflicto?

Gaetani: No, para nada. Considero que es trabajo para él y para mí, me parece bien que lo hayan llamado para participar.

Noticias: ¿Entonces un tema superado?

Gaetani: Eso es todo lo que voy a decir.

Noticias: Usted no suele esquivar temas. ¿Si alguna vez estuviera de vacaciones en Brasil y se lo cruzara a Juan Darthes por casualidad, le diría algo o pasaría de largo?

Gaetani: Yo en el momento en el que tuve que hablar con Juan lo hice. Fue cuando estábamos haciendo “Simona”, charlé en privado y le manifesté que yo le creía a las mujeres que contaban todo lo que habían vivido con él. Todo eso se lo dije en persona porque en ese momento me estaban haciendo notas y no pensaba hacerme la distraída. No tuvimos una buena relación en “Simona” y me ocupé de blanquear esos aspectos, no solo mi incomodidad con él sino mi apoyo a las otras mujeres.

Noticias: Algo más grato. En “Buenos chicos” trabaja Agustín Sierra, ustedes habían compartido Chiquititas, donde él formaba parte del elenco infantil. ¿Cómo fue este reencuentro?

Gaetani: Sí, ¡estuvimos en “Chiquititas” y ahora es todo un hombre! … El hombre que me enseña a manejar las redes (risas). Es muy buen actor, me encanta trabajar con él, es muy relajado, de mi palo, le gusta que la letra fluya, se labura muy bien con Agustín.

Noticias: Imagino que en las entrevistas le mencionarán muchos de sus trabajos, ¿pero tiene alguno que recuerde con especial cariño?

Gaetani: Atesoro todo lo que he hecho en teatro porque se trabaja de otra manera y fueron obras difíciles de hacer ya sea por la temática, el texto o el planteo. Pasar una obra de época como “Triste Golondrina Macho” a lo contemporáneo no fue sencillo, hacer “Recordando con Ira” en el San Martín también fue muy difícil… “Seda” de Alessandro Baricco dirigida por Francisco Javier, con ese actor maravilloso que es Jorge Suárez y Antonio Ugo, que lamentablemente ya falleció, fue otra hermosa experiencia.

Noticias: Hablamos mucho de actuación pero usted tiene un vínculo muy fuerte con la música, ¿cómo está hoy su carrera musical?

Gaetani: Actualmente estoy con muchos proyectos, salió mi tercer sencillo como solista el 3 de noviembre. Además ahora estoy pre produciendo mi videoclip. Al ser independiente no solo soy cantautora, también produzco las canciones, estoy a la par del equipo en la previa, en la mezcla y en la dirección de los videos. Siento a la música como algo muy mío, ahí me doy el lujo de volcar mis opiniones ante la vida, la siento más personal que la actuación. No solo por las letras que escribo sino por todo lo que enmarca una canción, me gusta elegir cada detalle, rodearme de personas que sepan más y entiendan lo que quiero transmitir. En la música soy yo.

por Leonardo Martinelli