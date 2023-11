Marcelo Subiotto: “Me gusta entrar en diversos mundos”

La obtención de la Concha de Plata al Mejor Actor en el Festival de San Sebastián colocó a Marcelo Subiotto en el centro de la escena y le permitió dejar de ser el secreto mejor guardado del cine argentino.

Subiotto obtuvo el mismo galardón que en el pasado le correspondiera a diversos compatriotas como Héctor Alterio, Federico Luppi, Oscar Martínez, Darío Grandinetti y Ricardo Darín. Ahora forma parte de una galería de intérpretes galardonados en dicho festival que incluye a figuras como Jack Lemmon, Michael Caine, Peter Sellers, Javier Bardem y José Sacristán, entre otras.

Subiotto ya había conmovido, asombrado y deslumbrado en películas como “Familia sumergida”, “La afinadora de árboles”, “La encomienda” y “La luz incidente”. De a poco se había transformado en presencia habitual en distintas series como “El jardín de bronce”, “Terapia alternativa” y “División Palermo”. El año que viene se lo podrá ver en la esperada adaptación de “El Eternauta”.

Se acerca caminando al encuentro con NOTICIAS en una locación que pasa desapercibida para los vecinos de Colegiales. Su porte remite a una versión joven de Robert Duvall.

Cuando Martín Palermo, cansado de hacer goles, decidió retirarse, fue obsequiado con un arco. En plena actividad el regalo que recibió Subiotto se llama “Puan”. Y como si fuera un Papá Noel generoso, decide compartirlo con un amplio universo de espectadores.

Noticias: No es tan habitual que los actores argentinos ganen premios en los festivales Clase A, estaba el antecedente de Oscar Martínez que obtuvo la Copa Volpi en Venecia, pero fue hace un tiempo. ¿Qué significó para usted haber ganado en San Sebastián?

Marcelo Subiotto: Una gran alegría, parte de ese sentimiento todavía lo estoy procesando así que no te puedo cerrar el concepto, pero siento muchísima felicidad también por la recepción que tuve acá por parte de la gente, las felicitaciones en Instagram, en el teléfono. Recién estoy cayendo, fue un premio más que hermoso.

Noticias: Más allá de esa alegría, ¿hubo cierto sinsabor de no poder estar presente en la premiación?

Subiotto: Bueno, son las reglas del juego, del oficio, la verdad que encontrar un sinsabor en tener un exceso de trabajo en esta época y el país en el que vivimos sería un poco ingrato hacia un montón de compañeros de mi parte. Pude estar en el momento importante que fue cuando presentamos la película y compartir la proyección. Para el premio escribí unas palabras y María Alché las leyó maravillosamente, así que todo más que bien.

Noticias: Seré curioso, ¿le avisaron un poco antes que ganaba y así tuvo tiempo de escribir unas palabras? Siempre nos preguntamos cómo es ese tema en los premios.

Subiotto: Sí, en esos premios antes que se conozca el palmarés se le avisa a la producción que tal persona lo ganó. Porque me explicaban que a veces sucede algo con los actores que viven en Europa y es que avisan porque quizás se toman un tren y en cuatro horas están en la ceremonia. A mí me lo dijeron el día anterior, incluso hubo negociaciones como para que volara, pero era imposible.

Noticias: Una de las cosas que más gusta de la película es ese juego de opuestos con Leo Sbaraglia. ¿Cómo se trabajó esa relación? ¿Más allá de lo que estaba en el guión tuvieron mucho ensayo entre ustedes?

Subiotto: Sí, en general en “Puan” tuvimos mucho ensayo para todo, algo que no se acostumbra demasiado. Para mí es fundamental porque soy un actor de formación teatral y la repetición no me resta, me suma, así que ensayamos un montón, sobre todo con Leo. Este dúo tenía que funcionar como personajes opuestos complementarios que reflejan en el otro lo que a uno le falta, eso arma una situación muy rica y en esta caso al ser una comedia eso aporta muchos matices, la verdad que nos llevamos muy bien en el set. Esta es la primera vez que trabajamos juntos y fue un placer enorme para mí.

Noticias: “Puan” tiene una gran reivindicación del pensamiento, una revaloración de la intelectualidad. ¿Eso como lo interpela como actor?

Subiotto: Siempre el laburo del actor te invita a entrar en algún universo particular al que no pertenecés, un día sos médico, al siguiente docente y después mecánico. A mí me gusta entrar en esos mundos y en “Puan” en particular, todos los involucrados en la película hemos querido de alguna manera muy humilde hacerle un homenaje a todos los trabajadores de la educación pública, que por otro lado es el lugar donde me formé desde el jardín de infantes. Trabajamos con docentes que nos dieron las clases que a su vez íbamos a dar en la película, me permitieron observarlos para ver cómo componer mi personaje.

Noticias: Esos momentos en la universidad parecen casi un documental, están muy bien logrados…

Subiotto: Sí, creo que un acierto muy grande de los productores y directores fue elegir a los extras entre los alumnos que realmente cursan en esos lugares y estuvieron felices de participar. Se han metido tanto que de pronto se borraban los límites de la ficción y todo se convertía en una clase real.

Noticias: “Puan” tiene dos directores, María Alché y Benjamín Naishtat. Bilardo decía que él había dirigido una selección con Pachamé y como ambos daban indicaciones los futbolistas no sabían a quién mirar. ¿Cómo se trabaja con dos directores en el cine?

Subiotto: El relato es muy parecido al de Bilardo, solo que acá los directores han tenido oreja el uno con el otro para que sus visiones no fueran diferentes sino complementarias. Eso sumó mucho, fue muy rico, armaron un equipo muy interesante.

Noticias: Muchos no saben que usted está en pareja con Mara Bestelli, que interpreta a su mujer en la película. ¿Hace mucho que están juntos?

Subiotto: ¡Ya doce años! Nos conocimos trabajando y hemos laburado mucho juntos, tanto en cine como en teatro. Nos llevamos muy bien en lo laboral porque tenemos una mirada de la actuación muy parecida y hacemos muy buen equipo.

Noticias: “Puan” irá a los Premios Goya, pero para el Oscar se eligió a “Los delincuentes”. ¿Alguna desilusión con ese tema?

Subiotto: No, para nada. Me parece fenómeno y está buenísimo que exista la posibilidad de que más de una película esté en ese tipo de competencias. Son elecciones que uno respeta y esto es así.

Noticias: ¿Qué significa para usted estar filmando algo tan emblemático de la literatura argentina como “El Eternauta”?

Subiotto: Es muy fuerte porque es un ícono cultural. Tiene férreos seguidores tanto en el mundo del cómic como en el cinéfilo, además de una representación identitaria importante. Es un gran honor estar en el elenco de esa serie y ojalá le vaya muy bien.

Noticias: ¿Fue convocado o tuvo que hacer casting?

Subiotto: Hubo casting riguroso para todos salvo Darín y me pareció que estaba muy bien. Es una producción grande y Bruno Stagnaro es un director con criterio muy marcado en cuanto a lo que busca, hasta que no lo encuentra no para.

Noticias: En 2023 lo vimos en “Puan”, en la última temporada de “El jardín de bronce”, en “División Palermo” y protagonizando “Los años” en el San Martín. ¿Este fue un año donde cosechó lo que sembró?

Subiotto: La verdad que sí. Soy un actor que tiene la suerte de tener una cierta continuidad laboral, soy muy trabajador también. Quizás por ese ADN teatral que te comenté, remarla en el teatro independiente nos hace tipos muy cabezones y con proyectos diferentes todo el tiempo. Siempre estoy haciendo cine, teatro o series, pero este año se juntaron varias cosas muy potentes. “Puan” no ha sido un estreno más, es algo que recién está empezando y que sobrepasó todas mis expectativas. También dentro de poco viajaremos con “Los años”, obra a la que quiero mucho y con la que giramos mucho tiempo, durante una semana a Japón. De ahí vamos a Madrid junto a Luis Ziembrowski para participar en el Festival de Otoño con “Encuentros breves con hombres repulsivos”, dirigida por Daniel Veronese sobre un texto de David Foster Wallace .

Noticias: ¿Es verdad que en su comienzos integró un dúo con Juan Minujín?

Subiotto: Claro que sí (se ríe). Con Juan nos formamos a mediados de los noventa en lo que se conoce como Antropología Teatral, el Teatro Barbeano. Después hicimos un dúo y una obra en teatro que llevamos a un montón de escuelas, fue una época de mucho aprendizaje que recuerdo con gran cariño.

Noticias: Leí una crítica de “Puan” que resaltaba la humanidad y la verosimilitud de su personaje. ¿Esos son dos de los más grandes elogios que se le pueden hacer a un actor?

Subiotto: Totalmente. Me parece que en la actuación lo más potente es sencillo y lo sencillo es muy complicado. En “Puan” tuve la posibilidad de investigar mucho en ese territorio y tengo la sensación de que María y Benjamín me dieron una especie de hermoso regalo donde pude experimentar un montón de cosas que venía aprendiendo desde películas anteriores, era un personaje para volcar todo lo que me había enseñado el cine.

por Leonardo Martinelli