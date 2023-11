Mario Massaccesi: “Pude salir airoso de situaciones traumáticas”

“Soy alguien que convirtió la bosta en abono, porque pude salir airoso de situaciones traumáticas que viví en mi infancia”, cuenta Mario Massaccesi durante su charla con NOTICIAS. “Mi responsabilidad fue reconstruirme y repararme a mí mismo. Solo, pidiendo ayuda, con terapia. Poder salir de ese lugar y no resentirlo, no resistirlo, aceptarlo tal cual fue, me permite andar muy liviano, no me quedan cosas pendientes. Eso no significa que por momentos no duela”, agrega.

Habla sin rencor, como quien tiene muy trabajada su historia y logró transformar el dolor en impulso vital. Es un hombre de acción que le gusta diversificarse. Periodista, conductor, coach ontológico, escritor, speaker, ganó dos Martín Fierro. Actualmente conduce “TN Central” y “En Síntesis” por El Trece y “Massaccesi que nunca” por La Once Diez.

Además, forma una exitosa dupla con la psicóloga y master coach Patricia Daleiro. Son autores de los libros “Soltar para ser feliz” (2020), “Saltar al buen vivir” (2021) y del reciente “Salir de los miedos”. Juntos tienen un podcast, dan talleres y charlas, hacen funciones de teatro y organizan “viajes con sentido”. También suelen hacer conversatorios en la cárcel de Los Hornos y en la de Florencio Varela a través de la Asociación Civil Justicia Restaurativa. Además, son responsables de MyP Consultores, donde asisten a personas, empresas y organizaciones en procesos de transformación.

Noticias: ¿Cuando habla de situaciones traumáticas en su infancia se refiere a la pobreza?

Mario Massaccesi: Hubo hechos mucho más graves. No los cuento públicamente para preservar a ese niño herido que fui. La pobreza fue un condimento más o abonó en el desamparo que yo sentía. No podía ponerle palabras a lo que me pasaba y no podía pedir ayuda. Mantuve el silencio hasta los 33 años, cuando me animé a comentárselo a alguien. No lo cuento, además, porque no quiero ser lo que me pasó sino lo mucho que hice a partir de lo que me pasó.

Noticias: Es un resiliente.

Massaccesi: Absolutamente, y al compartirlo mucha gente puede darse cuenta de que es posible. Con que alguien despierte ya estamos.

Noticias: ¿Qué otras fortalezas reconoce en usted?

Massaccesi: La constancia; el trabajo, soy un gran trabajador, me encanta trabajar, disfruto mucho de lo que hago; la alegría, soy un tipo muy divertido; el tomarme mi tiempo, soy de procesos lentos, de pasos firmes pero pausados; y soy muy pacífico, no busco el conflicto. Entré a la vida por las aguas profundas, ya sé lo que es un mar enloquecido. Ahora busco la calma.

Noticias: ¿Cuáles son sus puntos débiles?

Massaccesi: Me cuesta decir no. Cuando sos un resiliente crees que todo es posible, pero hay que aprender a decir no. También me cuesta enojarme, poner los puntos. Me enojo, pero lo bloqueo, no lo expreso. Debería enojarme y mostrar más carácter.

Noticias: ¿Cómo es este momento de su vida?

Massaccesi: Sereno interiormente y muy activo hacia afuera. Siempre me gustó diversificarme.

Noticias: Usted dice que el periodismo lo salvó. ¿De qué?

Massaccesi: Cuando tenía ocho años y ocurrieron las circunstancias, que fueron durante varios años, yo ya tenía claro que quería ser periodista, trabajar con Mónica y César, ser parte de un noticiero y viajar mucho. A la par de que había un infierno y mucha oscuridad en mi vida, yo jugaba todos los días en el patio de mi casa a lo que quería ser. Y era una salvación. Por otro lado, cada vez que yo decía: “Voy a trabajar con ellos, voy a trabajar en ese canal, voy a viajar mucho”, mi madre me decía: “Ya te estás haciendo el artista, déjate de hablar pavadas”. La perseverancia me salvó, siempre supe que era posible concretar mis sueños. El periodismo me salvó de todas las maneras que una persona se puede salvar. Me permitió ocuparme de algo, creer que había una utopía, moverme hacia mi sueño, me dio consistencia en lo personal, le puso un norte a mi vida y, además, se convirtió en un hecho concreto.

Noticias: ¿Cuánto le costó hacer carrera y llegar al lugar que ocupa como periodista?

Massaccesi: Nada. Lo viví con tanto entusiasmo que cada paso, cada logro en mi carrera fue una sorpresa. No le puse exigencia, dejé que las cosas se dieran. No soy un obsesivo de los objetivos. Los pienso, los sueño y me hecho a andar. No pongo el foco en el futuro sino en ver qué tengo hoy y voy tomando pequeñas decisiones. Por eso el camino es mucho más largo.

Noticias: En un momento decidió estudiar coaching ontológico

Massaccesi: Sí, fue un período donde hubo muchos cambios internos en el canal y me quedé solo con el noticiero de la noche. Me sobraba tiempo y empecé de casualidad, por recomendación de mi peluquero. Yo no tenía idea qué era el coaching. Sí había hecho muchos seminarios de reconocimiento interior, el Arte de Vivir, retiros espirituales, retiros de silencio, terapia. Todo lo que el coaching ofrece como teoría ya lo había puesto en práctica sin saber que me había cocheado a mí mismo. Por ejemplo, aceptar, ponerle palabras, chequear cuál es la dificultad para dar el paso siguiente.

Noticias: A propósito de su último libro, “Salir de los miedos”. ¿Cuáles miedos logró superar?

Massaccesi: El miedo a la mirada ajena; el miedo a no poder ser alguien en la vida, a no sentirme realizado. El miedo a no ser aceptado; el miedo a no cumplir los sueños. El miedo a no poder hablar, hubo tantos años de silencio que el silencio me empezó a dar miedo. Todo eso estuvo presente, además de la culpa, la vergüenza y los juicios espantosos que decía de mí. Yo era mi peor enemigo.

Noticias: ¿Qué miedo lo acompaña hoy?

Massaccesi: El miedo a no poder. Que no pueda seguir en este camino de posibilidades que voy generando y que se van dando. Que algo interrumpa este torrente de vida linda que tengo.

Noticias: ¿Cuál es su concepto de la felicidad?

Massaccesi: Es la capacidad para resolver lo que se nos presenta y disfrutar de eso que se nos presenta, a veces, como un desafío y, a veces, como un placer.

Noticias: ¿Qué tuvo que soltar para llegar a ser feliz?

Massaccesi: El miedo, la vergüenza, la culpa, los juicios, el silencio, los mandatos. Vengo de una familia que amo, pero de una mamá que murió atragantada por un cáncer de garganta, porque no pudo decir que había tenido una hija de soltera que no era nuestra tía sino nuestra hermana. La vi morir con su garganta explotándose. Cuando se fue mi madre, yo que todavía estaba dentro de mi silencio, dije: “No hay más tiempo que esperar, porque mañana puede ser tarde para decir lo que tenés que decir”. Tenía que hacerme cargo. La muerte de mi madre fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida, pero también fue la gran maestría para darme cuenta de que yo no quería repetir esa historia.

Noticias: ¿Qué son los viajes con sentido?

Massaccesi: Son experiencias para disfrutar otras culturas, creencias, vidas. También es un viaje interior hacia eso que podés soltar y transformar. Aclaro que para transformarse no es necesario viajar, también podés hacerlo desde el living de tu casa. En abril hicimos Tailandia y Vietnam y ahora hicimos India con un grupo de 18 personas. Después, con Patricia nos fuimos cinco días solos a Nepal.

Noticias: ¿Cómo fue la experiencia?

Massaccesi: Yo había viajado a India hace cuatro años y esta vez fue superador. Es un país tan desafiante, tan intrépido, por momentos insolente, y tan amoroso. Es como una varita mágica que se mete en el lugar más secreto de tu vida y empieza a raspar ahí. Despierta cosas increíbles. Un viaje muy sanador. El último día en Varanasi, hicimos una ceremonia de soltar a la salida del sol, en una barcaza en el Ganges, para que el río se llevara lo que cada uno consideraba. Fue fuerte.

Noticias: ¿Nepal?

Massaccesi: Es como meterte en un cono de silencio, el ruido de Nepal tiene otra sinfonía. Me impactó cómo la fe sostiene a este país, que es uno de los más pobres del mundo. Está lleno de flores, de ritos, bendiciones. Ponen el foco en lo que son porque es lo único que tienen. Hay un valor del ser que en occidente no tenemos. En Nagarkot, un pueblito más cerca del Himalaya, vimos cómo la gente se junta a ver el amanecer y el atardecer, y son muy agradecidos de esos momentos.

Noticias: ¿Usted tiene mucho que agradecer?

Massaccesi: Sí, me encontré con gente muy buena, yo soy muy bueno también, genero ese tipo de vínculos. Me ayudó mucha gente, como mis vecinos de Río Cuarto que me dejaban ir a ver “Mónica presenta” cuando yo no tenía televisor y me daban un plato de comida. Hasta hacían silencio para que mirara la tele. No me olvido más de eso.

Noticias: ¿Cómo le fue en el amor de pareja?

Massaccesi: Soy un feliz solterón porque elegí el camino de la soltería. Me gustaría entregarme a una experiencia de pareja, pero todavía no encuentro qué puerta hay que abrir para que eso ocurra. Jamás me vi en el concepto de familia. Siempre tuve una vida muy independiente. El amor de pareja nunca estuvo entre mis prioridades. Sí tengo muy buenos y queridos amigos.

Noticias: ¿Cómo le gustaría que lo recuerden cuando ya no esté en esta vida?

Massaccesi: Como me dijo una amiga: “Sos un tipo con el que siempre dan ganas de estar, porque aunque estés en silencio, siempre sumás”.