Pilar Lacalle Pou: “Soy una mujer en constante reinvención”

Pilar Lacalle Pou es uruguaya, abogada, artista plástica y madre. Es también una mujer inquieta, curiosa y audaz, según su propia mirada. “Soy una mujer en constante reinvención”, dice cuando se la invita a presentarse.

Tiene un máster en Relaciones Internacionales y Derecho Ambiental de la Universidad George Washington y es directora de URUMEPA, organización no gubernamental de protección del medioambiente.

Vive en Montevideo y pertenece a una importante familia uruguaya. Su padre —Luis Alberto Lacalle— fue Presidente de su país; su hermano —Luis Lacalle Pou— es el actual Presidente; y su madre —Julia Pou— fue senadora, entre otros familiares protagonistas de la historia política de Uruguay.

En su rol de artista plástica expuso individualmente en San Pablo, Buenos Aires, Madrid, Punta del Este, Montevideo y Galicia y en varias muestras colectivas.

Actualmente expone en una muestra individual en el Hotel Sofitel Buenos Aires Recoleta, hasta febrero 2024.

Noticias: ¿Cómo es estar en constante reinvención?

Pilar Lacalle Pou: Hoy llevo el rol de mamá casi exclusivamente. Por supuesto pinto y trabajo, pero adaptarme a una vida mucho más tranquila y rutinaria, y hacerlo con gusto por mi hijo, fue mi última gran reinvención.

Noticias: Decidió ser madre de grande y eligió hacerlo sola.

Lacalle Pou: Sí, fue hace siete años, Joaquín cumple seis en estos días. No tenía pareja, había intentado formar una familia de forma convencional pero no había tenido suerte, y a los 44 tomé la decisión. Tuve la suerte de quedar embarazada, in vitro, y tuve un embarazo divino, muy disfrutado, tranquilo.

Noticias: Y lo hizo con un donante desconocido.

Lacalle Pou: Sí, anónimo.

Noticias: ¿Cómo impactó la maternidad en su vida?

Lacalle Pou: Me serenó e invirtió mis prioridades. Es muy cansador ser mamá, más un poco mayor. Es un sacrificio en el sentido de que es posponerse permanentemente, pero lo hago con ganas por todo lo que lo he deseado.

Noticias: ¿Cómo es Joaquín?

Lacalle Pou: Es de mucho carácter, tiene pasión por los autobuses y por todo tipo de vehículo. Yo ahora sé de aviones y turbinas. Es un chico alegre y es normal en su relacionamiento con los demás chiquitines.

Noticias: ¿Cómo la acompañó su familia en su decisión de ser mamá, teniendo en cuenta, además, que vive con sus padres?

Lacalle Pou: Sin ellos no hubiera podido ser capaz de tomar la decisión. Yo tengo que trabajar para pagar las cuentas y mis padres me ayudan con Joaquín. Ellos le dieron un hogar. Mi madre es una mujer con la cabeza muy abierta y cuando le conté mi decisión me dijo que entendía perfectamente mi necesidad de ser madre. Mi padre es jesuita, de misa diaria, pero también estuvo divino. A los tres meses de embarazo lo hablé con él y me dijo: “Excede al mundo al que pertenezco, no lo puedo entender, pero sí comparto el amor que tú sientes por ese niño y te vamos a acompañar como en otras circunstancias”. Lo tomó como una aventura más de la familia y ahora está embobado con Joaquín.

Noticias: Usted pertenece a una familia importante de Uruguay, sobre todo a nivel político. ¿Cómo se lleva con la política?

Lacalle Pou: Bien, no he conocido otra cosa. En casa los temas del país eran temas de la familia, y siguen siendo. A veces cansa un poco porque estás explicando, justificando y, además, representando a una familia todo el tiempo. Eso implica más obligaciones que derechos. También puede limitarte en algunas cosas. Pero yo he vivido doce años fuera de Uruguay y ahí no me limitaba en nada y me la pasé pipa. Fue lindo ser Pilar y punto, y no ser la hija o la hermana de, y relacionarme desde mí. Fue un descubrimiento y un trabajo interno importante para mí.

Noticias: ¿En Uruguay se siente más expuesta?

Lacalle Pou: Sí, me cuesta menos ahora de mayor que cuando era adolescente. Cuando papá fue Presidente yo tenía 18 años y ahí lo sentía como una responsabilidad. Quizás me hacía cargo emocionalmente de cosas que no tenía que hacerme cargo. Había vivido muy intensamente la campaña política con mi padre, había recorrido el país con él y había visto lo impresionante que es cuando la gente te entrega el voto de confianza.

Noticias: ¿Pensó en asumir un rol político concreto?

Lacalle Pou: En algún momento pensé que me iba a dedicar a eso, quedé muy embalada después de la campaña del ´89. Pero después la vida sucedió y el género sucedió. Yo todavía soy de las generaciones donde tú te casabas y tenías hijos. La carrera era una cosa media accesoria. Yo nunca encaré mi vida profesional desde la pasión. Era como un mandato y las perjudicadas éramos las mujeres, por supuesto.

Noticias: Lo cierto es que estudió Derecho y se especializó en Derecho Ambiental.

Lacalle Pou: Sí, y soy la directora de URUMEPA, la sede uruguaya de una organización internacional. Actualmente trabajamos en la necesidad de la desplastificación y en energías renovables.

Noticias: ¿Cómo está Uruguay con respecto al cuidado del medioambiente?

Lacalle Pou: Está bien. Tenemos Ministerio de Medioambiente recién desde este gobierno, antes no tenía el lugar que merecía. A nivel concientización estamos bien, sobre todo en los niños, que están muy informados y toman la causa en forma personal. Ellos son los multiplicadores ambientales. Todo el tiempo vienen chiquitines con proyectos muy creativos.

Noticias: Su tercera faceta es la de artista plástica.

Lacalle Pou: Siempre fui muy inquieta a nivel creativo y desde muy niña mi madre me mandó a un taller de libre expresión. Fui varios años y aprendí técnicas diversas. Después, cuando vivía en Madrid, tomé clases con un pintor alemán. Soy básicamente autodidacta, es una necesidad creativa muy fuerte que incluso la aplico en mi trabajo en URUMEPA. El trabajar con niños se presta mucho para el arte con residuos, el reciclaje es arte también, darle una segunda vida a los envases plásticos. Estos problemas necesitan soluciones nuevas y creativas.

Noticias: ¿De qué hablan sus pinturas?

Lacalle Pou: Soy bastante polifacética, no me gusta la monotonía, tengo series de pinturas muy distintas. Desde la maternidad noto más serenidad en mis obras, más profundidad, no tengo tanta necesidad de usar colores estridentes, como en mis inicios. Es pintura abstracta. Ahora en el Sofitel Recoleta estoy exponiendo obras de diferentes series.

Noticias: ¿En qué se inspira?

Lacalle Pou: En la naturaleza. Tengo la suerte de vivir en Montevideo a tres cuadras de la costa y camino por allí casi todas las mañanas, mirando mucho la playa y el cielo cuando la luz penetra por entre las nubes. Eso me fascina. Es el emblema de la esperanza, ese tipo de iluminación me obsesiona.

Noticias: ¿Cómo es vivir en Uruguay?

Lacalle Pou: Es ideal para formar una familia y criar niños. Es un país, que dentro de lo que es el caos mundial, sigue siendo tranquilo. Todavía es viable ir en bicicleta a distintos lugares. Y ofrece comodidades sin mucha inversión. Un programa muy uruguayo es ir a tomar mate a la rambla o a la playa con amigos, tenemos 200 km de costas, y eso no implica gran costo. También la serenidad que tiene comparado con otras grandes ciudades.

Noticias: En los últimos años muchos argentinos ven a Uruguay como un posible destino para vivir. De hecho, un buen número se ha mudado allí.

Lacalle Pou: Para nosotros significa una inyección a nivel económico y social, porque el argentino es mucho más inquieto que el uruguayo. Son más salidores, tienen inquietudes, toman clases, organizan programas. Veo a los matrimonios jóvenes que han copado la ciudad aquí y en Punta del Este, es increíble cómo los restaurantes se empiezan a llenar, hay que reservar, y en Uruguay nunca sucedía eso. En invierno, en Punta del Este, está todo abierto. Hay una vida increíble, son consumidores de servicios. Nos viene bárbaro porque alimentan diferentes sectores socioeconómicos y, además, se contagia esa energía vital que tienen, sobre todo, los porteños. El uruguayo es mucho más casero, somos más del asadito en casa con los amigos y gastamos mucho menos.

Noticias: ¿Cómo ve usted Argentina desde allá?

Lacalle Pou: No me parece correcto manifestarme sobre la situación política de otro país. Me parece medio kafkiano lo que pasa en Argentina siempre. Es un país muy particular con muchas cosas buenas y otras, no tanto. Siempre me pareció surrealista lo que pasa a nivel político allá.

Noticias: Usted vivió doce años en el exterior. ¿Cómo fue su experiencia?

Lacalle Pou: Sí, viví en Washington, Chile y la mayor parte en Madrid. Salir de mi país a los 23 años fue como cortar el cordón umbilical. Me dio mundo, herramientas para manejarme sola, me dio oportunidades de conocer gente fascinante de diferentes lugares. Son experiencias que no se pueden cuantificar, es un intangible que suma. Yo soy muy inquieta, muy curiosa y me gustan las cosas nuevas.

Noticias: ¿Por qué volvió a su país?

Lacalle Pou: Porque el último año que estaba viviendo en Madrid me casé, no me fue bien, me divorcié y me volví a mi país, donde tenía la contención emocional y familiar. Pensé que algo era momentáneo, pero terminó siendo definitivo.

Agradecimientos:

Hotel Sofitel Recoleta

Grace Grisolía PR