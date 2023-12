Xavier “Xross” Rosero Moreira: “La industria musical argentina no tiene tope”

Nació en Guayaquil y soñaba con ser surfista, pero la vida lo llevó a instalarse en Buenos Aires y hoy es el productor de algunos de los artistas locales más importantes como María Becerra o Tiago PZK.

Hay historias que merecen ser contadas, sobre todo cuando empiezan con un adolescente surfeando olas en su Ecuador natal que haciendo música religiosa en la iglesia terminó convirtiéndose en el constructor de hits de varios de los músicos más relevantes de la Argentina.

Xavier Rosero Moreira, más conocido como Xross, atravesó una vida llena de cambios culturales en uno de los epicentros de la cultura urbana latinoamericana. Esto lo llevó a perfeccionarse en la producción musical y elegirla como un camino de vida. Hoy, instalado en Buenos Aires, ha trabajado con músicos de la talla de Tiago PZK o María Becerra, con quien creó algunos de los temas más escuchados en las plataformas y logró consolidar una amistad y una camaradería que son claves para revolucionar la escena nacional.

Noticias: ¿Cómo fueron sus comienzos en la música?

Xross: La música, un día, llega entre todas estas cosas que traía lo urbano californiano. Un compañero tocaba canciones en la misa y le daban puntos en el colegio, así que yo hice lo mismo un verano, así que, por un lado le di duro a canciones de misa, pero también al unplugged de Nirvana (se ríe). Terminó el verano y formé mi primera banda. Yo no sabía que estaba produciendo, pero ya tenía una visión periférica del grupo. Después, se me cruza por la vida un documental de Justin Timberlake y Pharrel Williams y empiezo a ver que el loco hacía lo mismo que yo, o sea que no estaba tan equivocado (risas). Ahí me di cuenta que el mundo se dividía entre los que nos tomaban en serio y los que no. Para ese momento era muy tarde, yo estaba enamoradísimo del arte.

Noticias: ¿Cómo llega Argentina a su vida?

Xross: Se me cruzó un profesor argentino en un colegio de música y me hizo escuchar Soda Stereo, Spinetta y Charly. El cerebro me explotó. Empecé a investigar la historia del rock argentino y todo lo que conlleva socialmente. La rebeldía, el decir las cosas aunque no les guste a la gente escucharlas y llegué a Gustavo Cerati, que para mí es el representante latinoamericano por excelencia de música.

Noticias: ¿Qué impacto tuvo en su carrera?

Xross: Con ese amor por la música, empecé a tener muchas malas calificaciones y problemas en el colegio, rebeldía. Mi madre me metió en el conservatorio y después tenía que elegir un lugar donde perfeccionarme y me vine a vivir a Buenos Aires. Tenía 19 años. Estudié ingeniería de sonido, pero yo quería estudiar producción musical. Me crucé con un profesor que me dijo: ”Eso no se estudia, con eso se nace, vos lo tenés, pero hay que desarrollarlo”. Y ahí entendí que mi instrumento principal eran mis oídos y que yo tenía una interfaz en la cabeza que me hacía pasar las idea que tenía a la realidad. Me di cuenta de que venía produciendo hace años.

Noticias: ¿Qué lo llevó a descubrir la música urbana?

Xross: Una de las cosas fue que me enfrenté muchas veces con el racismo, pero yo no sabía que existía, no estaba pendiente. No lo digo desde el lugar de víctima, sino desde el lugar que me tocó vivirlo. Y empecé a encontrar gente que le pasaba lo mismo en películas y series. Estaba todo el auge afroamericano en Estados Unidos y empecé a encontrar héroes como Kanye, Jay Z, Beyoncé, que lo definían en las canciones. Eso me llevó a Malcolm X o a Marthin Luther King y me llevó a lo urbano de cabeza. Empecé a usar mi cultura africana, que tenía de por sí en la sangre, con mi cultura latina y mi cultura rockera.

Noticias: ¿Qué siente cuando critican la música urbana?

Xross: Yo soy un productor bastante híbrido. Produzco con instrumentos y con computadora, pero me parece que hay una parte de frustración en nosotros los seres humanos y muchos se descargan en las redes sociales hablando de lo que les parece arte. En los comienzos del trap en Atlanta, esos eran pibes sin recursos y sin oportunidades que con un par de beats pudieron comunicar lo que pasaba en ese barrio y que las noticias no querían contar. Los músicos son los reporteros de la calle, del barrio. El arte que hay expresado ahí es brutal y si no lo podés ver o no lo podés entender es porque todavía no has conectado. También hay mucho prejuicio, porque todo esto tiene que ver con el tiempo que te tomas para pensar las cosas. Por eso nunca me tomo mal las críticas.

Noticias: ¿Y qué pasa con las críticas al autotune?

Xross: Hay un problema que creo que la gente no entiende. El autotune si no cantas bien, la corrección tampoco es buena. Pero si lo usas como efecto, está increíble. ¿Quién me va a decir a mí que Cher no canta bien sin autotune? Lo que la gente no entiende es que todavía no existe el plug-in, ni el programa que haga que tu voz sea cool o que sea digerible. Eso que la gente llama flow, no hay nada que lo haga una computadora, entonces ahí es donde se divide la cuestión.

Noticias: Hablando de flow ¿quién es María Becerra hoy en su vida?

Xross: María era una artista increíble, es la persona con más facilidad de hacer hooks y hacer melodías que le gustan al humano, que yo conozco. Usa notas que no son las normales, pero a las personas les encantan. Es increíble cómo logra conectar la melodía con lo que quiere decir. Eso es bestial. Nos hicimos muy amigos y tenemos una química musical espectacular. Ella me entiende a mí como trabajo y yo la entiendo a ella como canta. María hace vocales increíbles, hace cosas que son de coro, armonías, texturas, es muy hábil y esa química para hacer música técnicamente también se trasladan a la composición. Estoy super agradecido con María por darme la posibilidad de agarrar lo que tiene en la cabeza, la idea abstracta y llevarla a la realidad y que funcione así.

Noticias: Juntos tuvieron la difícil tarea de hacer “Te cura”, una canción para Hollywood que formó parte de "Rápido y Furioso 10". ¿Cómo fue esa experiencia?

Xross: Fue una locura como hicimos esa canción. María lo cuenta bastante chill. Estábamos de aquí para allá, desde las 8 de la mañana sin parar y ¡pam!, nos llega la data que teníamos que hacer un tema para una película de Hollywood, que es “Rápido y Furioso”, pero teníamos tres horas para hacerla. Armé todo en la habitación del hotel y comenzó esta química que te digo. Empezaron a caer las ideas. Porque las ideas están flotando y nosotros tenemos que estar atentos para saber agarrarlas. Fueron tres horas que las súper aprovechamos. Y la gente después dice "ah en tres horas", como criticando la canción. Lleva años lograr algo así, lograr entenderse y tener herramientas para no bloquearse.

Noticias: ¿Qué piensa que va a pasar con la música argentina?

Xross: Yo creo que no tiene tope, porque es un país con mucha cultura detrás. Algo que yo aprendí de ustedes, aunque yo me siento de acá ya, es el coraje. En el fútbol, por ejemplo: llega una final del mundo y se paran once pibes y dicen vamos a jugarlo, con la cabeza, con la uña o soplando, pero la pelota entra. Y eso se ve claramente en varias cosas de la sociedad, incluyendo la música y el arte. Ves artistas que llegan a lugares impensados y desde muy jóvenes. A dónde llegaremos, lo veremos en una serie en unos 10 o 15 años.

Noticias: ¿Qué es Argentina para usted?

Xross: Es patria. Es madre. Me lo dio todo. Yo me siento muy agradecido con este país. Haría lo que sea por este país. Me formó y con eso me ayudó a defenderme en cualquier parte del planeta.