Lenny Jay: “La música de Michael Jackson me salvó la vida”

A pesar de haber nacido en un país con artistas como Elis Regina, Tim Maia, Chico Buarque y Caetano Veloso, entre otros, Lenny Jay, tuvo desde niño como objeto de veneración a Michael Jackson, el indiscutido Rey del Pop fallecido en 2009.

Mimetizado con el creador de hits ochentosos como Thriller o Billie Jean, el performer, cantante, bailarín y músico brasileño se presentó por tercera vez en nuestro país el 17 de diciembre con el espectáculo bautizado “This Is Michael”, que cuenta con la participación de Jennifer Batten, guitarrista original de Michael Jackson.

Nacido en São Luis, Lenny Jay vivió durante décadas en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, en una familia de músicos que siempre lo estimuló para ser un niño artista e intelectual, al estilo de los personajes juveniles que pueblan la filmografía de Wes Anderson.

Al ver Moonwalker, Lenny Jay se percató de que podía cantar y bailar al mismo tiempo, empezó a probar sus primeros pasos, el hobby se transformó en profesión y el resto fue historia.

Tímido, cordial, con cierta picardía brasileña que aparece a cuentagotas debajo de una estudiada amabilidad, Lenny Jay recibe a NOTICIAS. Su capacidad musical resultó fundamental y le dio la posibilidad de vivir una doble vida perpetua. Como si Clark Kent saliera por los barrios a presentar un show vestido de Superman. Pero al brasileño no hay kryptonita que le haga claudicar sus sueños.

Noticias: ¿Cuál es el primer recuerdo de infancia que tiene sobre la música de Michael Jackson?

Lenny Jay: Cuando tenía siete años me regalaron el disco BAD en vinilo, Michael Jackson aparecía en la tapa como una figura muy misteriosa. Cuando lo puse empecé por el lado B con “Another part of me” y cada vez que escucho esa canción es como volver a la infancia. En ese momento empecé a cantar sus temas, quedé como loco, apasionado con Michael, fue así toda mi vida.

Noticias: ¿Ya soñaba con imitar a Michael Jackson?

Jay: Al principio era solo por diversión, yo fui un niño solitario. Me gustaba estar solo con la música. La zona en la que vivía tenía favelas, mucha droga, violencia, Belo Horizonte era difícil por aquel entonces. Después del colegio me iba para casa, ponía toda la tarde la música de Michael Jackson y bailaba. Ahora de cierta manera creo que me ha salvado la vida, porque esa pasión se transformó en un trabajo que hoy me permite viajar por todo el mundo. Es vivir un sueño para mí y todo gracias a Michael.

Noticias: ¿Cuándo comenzó a trabajar haciendo shows como Lenny Jay?

Jay: Alrededor del 2010, después de su partida como un homenaje. Empecé con distintos eventos, cumpleaños, bodas, más tarde vinieron los festivales, los shows internacionales y las giras hasta que llegó un punto en el que estaba viviendo más en Europa que en Brasil y decidí mudarme. Actualmente vivo en Italia, resido en Milán con mi esposa, que es ítalo brasileña.

Noticias: ¿Viviendo en Milán disfruta del mundo de la moda?

Jay: Sí, la moda es muy fuerte en Milán. Viniendo desde Brasil fue algo nuevo porque en mi país no hay una presencia tan fuerte de la moda como allí, apenas llegás ves claramente que en Milán es un tema importante. Toda la gente se viste muy bien y con el tiempo absorbí bastante eso, me visto más como italiano que como brasileño (se ríe).

Noticias: Acá una figura brasileña muy popular, sobre todo para los que se criaron en los 90 es Xuxa. ¿Llegó a conocerla?

Jay: Personalmente no, pero viví ese tiempo en los 90 cuando estaba todos los días en la tele brasileña. Una anécdota interesante es que Michael Jackson la conoció en Brasil y Xuxa dijo que le propuso casamiento. Bueno, no sé, ella lo dice (se ríe).

Noticias: ¿Aparte de Michael Jackson tiene otras figuras que admire a nivel musical?

Jay: Sí, me gusta mucho Stevie Wonder, me parece increíble a todo nivel, como cantante y compositor. También admiro muchísimo a James Brown, cuando no estoy escuchando a Michael siempre lo escucho a él. Creo que lo mejor de la música está en los 80, Whitney Houston, Luther Vandross, todos esos artistas clásicos no pueden faltar.

Noticias: Michael Jackson es alguien muy admirado a nivel artístico, pero también es una figura controversial, fue muy fuerte el impacto en su momento del documental “Finding Neverland”. ¿En algún momento dudó sobre cómo seguir homenajeándolo con su trabajo?

Jay: Antes de ese documental ya existían archivos del FBI, investigaron durante diez años la vida de Michael buscando algo que resultara sospechoso o que fundamentara las acusaciones y realmente no encontraron nada en su contra. Él para la justicia es cien por ciento inocente y sabiendo eso yo nunca tuve dudas.

Noticias: “This is Michael” es un reencuentro con el público argentino...

Jay: Fue mi tercer show en Buenos Aires, el primero fue en el Movistar Arena, el segundo en el Gran Rex que es un lugar muy bonito y este es muy especial porque el Luna Park es un sitio histórico. El público argentino es más cercano y amoroso que en otros lados. La primera vez que vine hicimos una juntada con los fans argentinos de Michael que estuvo buenísima, los sentí muy amables y lo agradezco mucho porque es un fandom muy exigente.

Noticias: Usted le pone el cuerpo a Michael Jackson, desde lo físico hasta lo gestual. ¿Cómo es ese trabajo?

Jay: Hago un gran entrenamiento físico, con respecto al rostro nunca modifiqué mis facciones para parecerme a él, es solo maquillaje. Pero es algo bastante arduo, para transformarme necesito dos horas de make up , hay que crear un juego de luces y sombras para que vea más parecido. Hay una empresa brasileña que cuida de mi vestuario. La ropa es fundamental porque son dos horas de show cantando y bailando, hago un poco más de 20 temas. Tengo la misma estatura que Michael pero debí perder 14 kg para llegar a su peso. Así cuando el público me ve en el escenario se produce esta ilusión de estar frente a Michael Jackson.

Noticias: Hablando de ilusión, ¿la vuelta de Lula significa una esperanza para el pueblo brasileño?

Jay: La política en mi país es muy complicada, no hay una lectura fácil. Creo que los resultados de las gestiones pueden evaluarse mejor después de un tiempo, se necesitan por los menos dos años, así que por ahora estamos todos expectantes.

por Leonardo Martinelli