Después de un año a puro viaje, la agenda finalmente encuentra un hueco. Antes de sentarse a la charla, Juliana López May estuvo en Italia, Francia, México, Chile y Uruguay, además de en varias provincias de Argentina. Allí llevó sus clases y experiencia, compartiendo con el mundo su cocina fresca, sencilla y sofisticada a la vez. Esa que le abrió las puertas del ámbito emprendedor cuando hace 15 años decidió dejar los restaurantes y la versión más tradicional de la profesión para embarcarse en explorar su impronta. ¿El resultado? Ocho libros editados (los últimos dos, “Tragos y panes” y “Tartas y ensaladas”, como parte de una colección de “esenciales” en proceso), productos gastronómicos con su sello, diversos programas en Elgourmet (el más nuevo en compañía de su hermano Máximo), incontables viajes en su haber, un club online que funciona como un canal de cocina on demand y un gran trabajo de asesoría y alianza con marcas.

A punto de terminar uno de sus años más movidos, Juliana hace una pausa y se entrega a la charla y el balance. El espacio parece propicio: después de tantas valijas hechas, la nota sucede en el hotel Four Seasons.

Noticias: ¿En qué momento la encontramos?

Juliana López May: Me siento consolidada como cocinera y también como persona, me siento en paz. No estoy yendo a buscar nada. Estoy como volviendo a mostrar lo que estoy haciendo hace tanto tiempo.

Noticias: ¿Eso hace que disfrute más la profesión?

López May: A veces me pregunto si no tendría que hacer otra cosa, para tener más desafíos… “¿Tendré que salir a hacer algo nuevo? ¿No estoy demasiado tranquila?”. Pero la verdad es que tengo muy buena calidad de vida. Trabajo un montón, viajo, hago muchas cosas todo el tiempo, entonces cuando estoy en Buenos Aires trato de hacer lo que me gusta a mis tiempos. No me vuelvo loca queriendo hacer más de la cuenta. Y eso no es no hacer, es estar segura de lo que estoy haciendo. Ir con paso firme, estar contenta, no atolondrada. Muchos años de mi vida a todo le dije que sí porque no pensaba que fuera a haber un mañana. Hoy todo lo que hago lo disfruto y me gusta como sale.

Noticias: ¿Le costó llegar a esa instancia?

López May: Me costó porque a medida que iba creciendo en la profesión también iba creciendo como persona, y a veces no entendés adónde tenés que llegar o cuál es tu éxito. Son muchas preguntas que surgen. Hasta que tuve una crisis profesional que me ayudó a entender que podía trabajar desde otro lugar, saliendo de la cocina tradicional. Algo que sigo manteniendo hasta hoy.

Noticias: Inició una colección de libros, ¿de dónde salió la idea?

López May: Primero salió “Tragos y panes” y acaba de lanzarse “Tartas y ensaladas”. Van a salir dos por año. Después de hacer “Juliana Esencial” me quedaron millones de recetas muy lindas que no podía dejar pasar. Y quería hacer una colección simple, posible de comprar, no excesivamente cara. Quería pensar el menú desde el inicio al fin, por eso van en orden cronológico y son temáticos. Es un popurrí de recetas por tema y van a ser cuatro en total. Le siguen platos principales y postres. Son libros para tener en la cocina y ensuciarlos.

Noticias: En el libro de panes hay recetas sin gluten, ¿le interesa investigar las distintas corrientes alimentarias que existen hoy?

López May: Sí, claro, siempre estuve metida en lo alternativo. No me gusta encasillarme en nada, pero me gusta tener conocimiento de todo. En general mis recetas pueden ser adaptadas a todo tipo de cocina.

Noticias: ¿Cree que sirve el etiquetado frontal?

López May: Qué tema… Estoy lanzando al mercado unos biscotti y unas crackers de semillas sin aditivos ni conservantes, pero tienen tres octógonos, porque tienen azúcar, harina, sal. Y si tuviese un restaurante y los empaquetara en celofán caseramente, no tendría octógonos. Es muy engañoso, porque todos sabemos que la gaseosa es mala y que las galletitas industrializadas lo son, pero sin embargo una Oreo y un biscotti artesanal tienen la misma categoría. Todo lo que uno pueda educar desde la salud pública suma, pero hay otras formas. En Australia, por ejemplo, los packagings tienen estrellas de calidad. Entonces te comprás uno que tiene cuatro estrellas por lo saludable que es. Es una compra en positivo.

Noticias: De los primeros libros a estos, pareciera que se ha ido editando, cada vez más minimalista y simple. ¿Eso aplica a todo en su vida?

López May: Sí, ¡mejor y menos! Más simple. Me fui editando a morir y me gustaría editarme mucho más. Quizás se trata de conocerse más.

Noticias: Trabaja y viaja mucho, ¿cómo organiza el tiempo entre la familia y lo laboral?

López May: Siempre tuve muy buena ayuda. Mi marido trabaja conmigo y cuando no estoy, está él al pie del cañón. Tengo una hermana que es de fierro y me ayuda con los chicos y con los pooles. Mis hijos tienen 15 y 14 años. Todavía me necesitan mucho, y a mí me gusta estar presente. También entiendo que tienen una madre que ama su trabajo y eso me parece que es importante transmitirlo. Nunca me dio culpa trabajar ni viajar, no sentí “pobrecitos, la madre que tienen”. Igual, cuando eran más chicos les dejaba regalitos, cartitas, ahora casi ni se dan cuenta de que me fui o volví…

Noticias: ¿Y cómo es trabajar con su marido?

López May: Ramiro tiene una capacidad de trabajo enorme. Es economista y se ocupa de toda mi parte administrativa y comercial, todo lo que no sé hacer. Yo me ocupo de la parte creativa, las clases, las recetas, qué mostrar en los acuerdos con las marcas. Pero trabajamos en conjunto y no nos pisamos. Eso sí, llego a casa y no quiero hablar de trabajo. Para mí la vida es un círculo lleno de porciones. El trabajo funciona en un lugar, los hijos en otro, la pareja en otro, la vida personal sola en otro. Lo tengo clarísimo y trato de destinarle tiempo a cada porción. Y cada tanto tengo que ir a chequear si la balanza no se me desacomodó. Aunque lo que más sufre siempre es el tiempo personal, trato de no pasarme nunca por alto.

Noticias: ¿Ha dicho mucho que no?

López May: Sí, a marcas, a propuestas que me parecía que podrían ser mejores y no representan el valor que para mí debería ser. Este año me costó mucho decir que no a una, pero no era un valor honesto. Trabajé muchísimo gratis y hago cosas sin cobrar, y a veces me parece que si en un negocio ganan todos, ¿por qué yo no? Ya no quiero regalar mi tiempo, para eso me quedo en mi casa y disfruto de mi jardín.

Noticias: ¿Cómo es trabajar con su hermano?

López May: Con Máximo hice un programa muy lindo en Elgourmet y a veces hacemos comidas en su pulpería. Hacemos noches a puertas cerradas y es espectacular, en un minuto y medio nos entendemos. La próxima es el 13 de diciembre. Tenemos estilos distintos de cocina, pero se complementan.

Noticias: ¿Qué opina de la llegada de la guía Michelin a Argentina?

López May: Creo que Argentina tiene súper buenos restaurantes. Hay gente muy creativa y profesional, cada vez más. Y me gusta porque hay nichos distintos, como subgrupos dentro de la gastronomía. Como comensal, disfruto un montón. En lo laboral, tengo otra forma de ver las cosas, no soy muy competitiva. Nunca necesité que me reconozcan. Considero que la llegada de la guía Michelin es algo bueno para el país, para los turistas, para los clientes, para los dueños de los restaurantes. Eleva la vara y es una exigencia internacional que está buenísima. Pero a mí no me define adonde voy.

Noticias: ¿Qué le pide al 2024?

López May: Todos los años en mi agenda de papel escribo qué me gustaría hacer ese año desde lo laboral y lo personal. En 2023 quería correr una carrera de 21k, pero sentí que no me daba el físico. En 2024 me gustaría tener tiempo para estar más tranquila. Quisiera poder hacer algunos retiros de meditación, tener más de esos momentos de paz.

Noticias: ¿Hay algún nuevo destino gourmet en el tintero?

López May: El año que viene, después de 10 años de hacer Italia, salimos con un nuevo destino: París y Provence. Este año fui a hacer investigación y recorrer, y ya lo tenemos híper diseñado. Va a ser un nuevo viaje muy lindo y con experiencias increíbles.

