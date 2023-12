Gabriel Oliveri: “Soy un obrero de la vida”

Gabriel Oliveri es disruptivo, apasionado y multifacético. Ama los desafíos y le tiene sin cuidado el qué dirán. Es también un hombre cálido, conversador y divertido. Director de Marketing y Comunicación del Four Seasons Hotel Buenos Aires, es, además, actor, conductor, panelista, speaker y escritor.

Nació en Concordia y vino a Buenos Aires para ser actor. En el camino estudió Psicología y Abogacía, pero no se recibió. Entró a la hotelería de casualidad e hizo una exitosa carrera.

“Soy un caminante. Voy por la vida viviendo, mirando, sin negarme a los dolores, a la felicidad, sabiendo que todo es muy superfluo, que todo es atrapar vientos, que nos van a terminar comiendo los gusanos, que terminamos todos en el mismo lugar, que somos todos iguales y que estoy de paso. Por eso no me gusta ser una sola cosa”, le dice a NOTICIAS.

Este año fue Jurado de Honor de los Martín Fierro de la Moda, participó en programas de TV, como Pasaplatos, e hizo podcast de la realeza para Film & Arts y el Hotel VIP para Televisa México y para Univisión en Estados Unidos.

“Soy un gran trabajador, un luchador, un obrero de la vida. Lo aprendí de mi papá y de mi mamá”, confiesa. En su autobiografía “Una vida cinco estrellas” cuenta los detalles de una historia fuera de lo común.

Noticias: ¿Cuáles son sus aspectos más fuertes?

Gabriel Oliveri: La fuerza. Soy un búfalo, puro fuego, voy para adelante. Me caigo y me paro. Me siento imbatible. Me ha pasado de todo, pero no me dejo vencer por nada.

Noticias: No tiene puntos débiles entonces

Oliveri: Sí, hay momentos de debilidad, pero no me permito caer. En general, soy una persona muy fuerte, imparable, a pesar de los dolores y de todo.

Noticias: ¿El ser multifacético tiene que ver con la curiosidad, la pasión, el deseo?

Oliveri: No sé qué tengo en la sangre. Es algo rarísimo, porque no me canso nunca. La gente me pregunta por las redes sociales cómo hago. Tengo una agenda, soy muy organizado, muy prolijo, y puedo hacer cuatro o cinco cosas en un día. También manejo la energía, la voy distribuyendo a lo largo del día para llegar a la noche bien. A veces, antes de acostarme, digo qué lástima no tengo algo más, pero es hora de dormir.

Noticias: ¿Cuáles eran sus sueños de adolescente?

Oliveri: Mi mamá y mi hermana me mostraron un mundo que estaba en otro lugar y era maravilloso. La realeza, la moda, las actrices de Hollywood, Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor. Y yo quería ser parte de ese mundo hermoso, quería llegar a eso, pero no sabía dónde estaba la puerta ni cómo hacerlo. Me esforcé en irme del lugar en el que estaba, tenía todo para quedarme allí, pero yo sabía que no iba a ser feliz. Una persona con mi sexualidad no era aceptada y yo quería poder contarlo. Además, sabía que para que me pasara algo me tenía que ir. Y me fui con el corazón en la mano y llorando.

Noticias: ¿Cuál fue su mayor desafío?

Oliveri: Luchar contra todo lo que traía. Sacarme los miedos, la timidez, lo que me tiraba para abajo, y transformarme en otra persona. Ese fue el mayor desafío.

Noticias: ¿Y fue el mayor logro también?

Oliveri: Sí, fui muy focalizado y logré muchísimas cosas de las que quería. Vivo en el lugar que quiero, amo mi trabajo en el hotel, encontré un lugar para ser feliz, y todo lo que voy incorporando, como la televisión, es para ser feliz. Uno tiene que tratar de hacerse feliz sin importar lo que digan los demás.

Noticias: ¿Cómo logró construir una vida cinco estrellas?

Oliveri: Sacándome todo lo que no me gustaba de mí, trabajando en eso. Tengo mis cuadernos donde escribo y todos los sábados analizo qué estuvo bien en la semana y qué no, y cómo tengo que cambiar para que las cosas sucedan.

Noticias: ¿Qué le gustaría cambiar de usted hoy?

Oliveri: Me gustaría agregar, porque lo que ya soy está bastante bien, con las cosas buenas y malas. Sí agregaría la actuación. Quiero probar ese desafío y después vendrá otro.

Noticias: Siempre tomando riesgos

Oliveri: Por supuesto. De hecho, ahora estoy entrenando con Lili Popovich, la coach teatral de Vicuña, Sbaraglia y Chávez. Tuve que pararme frente a 25 personas y hacer una escena de diez minutos y no tener miedo al ridículo o al qué dirán. El 20 de diciembre con mis compañeros hacemos “Después del ensayo”, de Bergman, en el teatro Border.

Noticias: ¿Está preparando algo más?

Oliveri: Estoy escribiendo un pequeño unipersonal. Me encanta empezar de abajo. Empecé de maletero y acá empiezo con una pequeña obra. Y también me encantaría trabajar en alguna serie. Con decir: “La mesa está servida”, ya sería feliz. Lo que importa es poder cumplir el sueño.

Noticias: Cuando vino a vivir a Buenos Aires ya quería ser actor

Oliveri: Sí, de hecho estudié con Gandolfo, Chávez, Agustoni y Alejandro Catalán en distintos momentos. Lo demás pasó maravillosamente por casualidad. Yo no tenía idea de hotelería, nunca me había alojado en un hotel. No sabía qué era ser maletero. Lo hice para poder vivir y terminé en una carrera maravillosa. El otro día un estudiante me dijo que yo soy el Messi de la hotelería. Me causó mucha gracia. Llevo treinta años de hotelero, trabajando en cadenas buenísimas y con resultados increíbles.

Noticias: ¿Cómo está la hotelería de alta gama actualmente?

Oliveri: En el Four Seasons Buenos Aires estamos primeros hace veintidós años, de acuerdo con el rating de RevPar. Los restaurantes Elena y Nuestro Secreto y el bar Pony Line están siempre llenos. Por noche pasan más de 700 personas entre los tres lugares. La hotelería de alta gama está mejor que en los niveles previos a la pandemia. Tenemos récord en ocupación, es un momento explosivo.

Noticias: ¿Cuál fue el huésped top de este año?

Oliveri: El famoso más importante de 2023 fue Taylor Swift, elegida personaje del año por la revista Time. Fue un orgullo que nos eligiera. Vino con el novio y se lo presentó al padre, y que esa parte humana de la artista haya sucedido en nuestro hotel es maravilloso.

Noticias: ¿Cómo logra compatibilizar sus dos mundos?

Oliveri: Soy las dos cosas. Tuve propuestas para que me dedicara a trabajar full time en programas y dije que no, porque yo amo la hotelería. Y, a su vez, amo la televisión. Con las cámaras prendidas me siento en un mundo más real que el mundo real. Me pasa algo maravilloso, cuando miro la cámara veo gente, es de una naturalidad enorme que parece de otras vidas.

Noticias: ¿Qué programa de los que hizo lo impactó más?

Oliveri: Hace diez años que trabajo en televisión. Estuve en “Doctor Amor”, “Pampita Online”, “Santo sábado”, “Intrusos”, y otros, pero el que realmente me desequilibró fue el “Hotel de los famosos”, un programa de doble dígito. Fueron tres meses donde la gente me saludaba, se sacaba fotos, me tocaba bocina, pero también había mucha agresión en las redes. No es fácil tener un gran éxito en televisión. Yo lo pude manejar, pero me costaba dormir y tuve situaciones difíciles.

Noticias: ¿Qué es el éxito y fracaso?

Oliveri: El éxito es hacer lo que tengo ganas y tener buenos resultados. El fracaso es no intentar lo que uno quiere hacer en la vida. No intentar descubrir las potencialidades que todos tenemos.

Noticias: ¿Qué implica ser feliz?

Oliveri: Tener salud, un lugar donde vivir, un trabajito lindo, alguien que te quiera, amigos que te contengan, comidita rica, un buen libro, una buena película.

Noticias: ¿Cómo es su círculo íntimo?

Oliveri: Soy muy amiguero, puedo salir con todo el mundo, pero amigos de verdad y en los que puedo confiar son muy pocos.

Noticias: ¿Sigue en pareja?

Oliveri: Sí, hace veintipico de años. Él no tiene redes sociales, no le gusta sacarse fotos y le encanta el anonimato. A mí me encanta que la gente me conozca, saludarla. Somos tan diferentes, el ying y el yang, y eso me parece es lo que nos une.

Noticias: A usted le gusta viajar. ¿A qué lugares volvería?

Oliveri: A Egipto, tomar un crucero por el Nilo, visitar una cultura de 5000 años, tiene una magia maravillosa. Estambul me fascinó también. Y me encantaría descubrir los países nórdicos. Me encanta ir a culturas diferentes porque te abren la cabeza y te hacen comprender otras cosas.

Noticias: ¿Qué frases lo identifican?

Oliveri: “La vida debe ser una desafiante aventura o nada”, de Helen Keller. Y otra que decía mamá: “Desde el día que nacemos a la muerte caminamos, no hay verdad más cierta y que olvidada tengamos”.

Noticias: ¿Cómo le gustaría que lo recordaran?

Oliveri: Con una sonrisa. Haber vivido para ser un buen recuerdo en la gente.

Noticias: ¿Una frase para la lápida?

Oliveri: “Por fin dejó de trabajar, por fin descansó” o “No te muevas más, calmate un poco”.