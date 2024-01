Victorio D’Alessandro: “Veo un país muy lastimado”

“Somos el amor que dejamos”, afirma el actor Victorio D’Alessandro al expresar, con emoción, que le gustaría ser papá. Creció en Villa Urquiza y a los 14 años comenzó a estudiar teatro mientras jugaba al fútbol, su otra gran pasión. A los 18 se volcó de lleno al arte y compartió cartel con su padre, también actor, en la obra “Fantasía especial”, donde hacía de ardilla.

Siguió la carrera de abogacía, hizo publicidad y sus primeros pininos en roles pequeños hasta que saltó a la fama con “Casi ángeles”, producida por Cris Morena. Seguirían trabajos en ficciones de tv, varias de ellas producidas por Polka, en las que pasó de las comedias blandas a personajes comprometidos, como el bisexual de “Herederos de una venganza”, donde se enamoraba de otro hombre, o el dealer de la coproducción argentina-española “Black Sunday” de Prime Video, filmada en Bilbao.

En teatro, acompañó a Dalma Maradona en “Qué bueno que estés acá”, hizo de canillita de Irigoyen en “El diario del peludo”, un inmigrante italiano en “Sangre gringa”, hijo no reconocido en “Filomena Marturano” y músico en problemas con la mafia en “Sugar”, entre otros trabajos.

Por estos días termina el rodaje de la serie “Ella”, donde encarna a alguien muy cercano a la recordada Cris Miró, y espera el estreno de las películas “El nuevo novio de Lucía” y “La luz de las bengalas”.

En pareja con la bella modelo Julia Zanettini, recibe a NOTICIAS mientras reparte su tiempo entre dos continentes. Al verlo, se advierte que tiene la fragilidad de un niño, la rebeldía adolescente y la seducción de un adulto en sus entrañas.

Noticias: ¿Ejerció como abogado?

Victorio D’Alessandro: No. Quedé en la mitad de la tramitación del título, pero terminé todas las materias. Las cursé, las rendí, pero nunca me ocupé de ir a buscar el título porque ya estaba con grabaciones en televisión. Mi responsabilidad con el oficio que había elegido, que era lo actoral, me llevó a poner todas las fichas ahí.

Noticias: ¿Le sirvió estudiar leyes?

D’Alessandro: Muchísimo como disciplina, como estructura a la hora de encontrar un orden en el estudio, sobre todo con la lectura general porque te incentiva el gusto y las ganas de leer. En mi caso, eso me lo dio la facultad que me llevó a estudiar en bibliotecas y me abrió un poco el universo.

Noticias: ¿Fue por mandato familiar o por elección propia?

D’Alessandro: Elección propia en la búsqueda de ordenarme con una carrera y poder estudiar. Pero también, justo en esos momentos, ya había arrancado con teatro en la escuela de Augusto Fernández, con una profesora genial que es Mara Bestelli; gran actriz y docente. Al mismo tiempo estudiaba inglés, hacía expresión corporal y vocalización. La idea era estar lo mejor preparado posible para el futuro, aunque reconozco que mi vieja era escribana y quizás hubo algo dentro de la genética que me transmitió.

Noticias: Pero se impuso la actuación.

D’Alessandro: Exacto. Lo primero que hice fue en México, donde trabajé en una novela, luego acá, en televisión estuve en “Son de fierro”, un personajito en un programa con Osvaldo Laport, Felipe Colombo, Manuela Pal, Calu Rivero y Mica Vázquez. Cuando estaba terminando esas grabaciones apareció la posibilidad de un casting con Cris Morena para el personaje de Lucas Francini en “Casi ángeles”. A partir de ahí empezó a despegar un poco mi carrera.

Noticias: ¿A pesar de sus apariciones en televisión nunca dejó de hacer teatro?

D’Alessandro: Nunca. En época de estudiantes, en el colegio, con Nahuel Di Pierro, hoy un consagrado cantante lírico argentino que triunfa en Europa, éramos muy cabeza dura y siempre estábamos con que queríamos actuar. En tercer año, nos presentamos a un certamen con una creación que hicimos con una profesora de literatura, basada en el libro “Ceremonia secreta”, de Marco Denevi. Gustó y ganamos el premio.

Noticias: ¿También el fútbol es parte de su vida?

D’Alessandro: Sí, cuando era pibe, estuve jugando en las ligas inferiores de Argentino Juniors, estuve fichado en la AFA para Atlanta y me fui a probar a Vélez Sarsfield y a Excursionistas. Pero me había ganado la actuación, me despedí del fútbol profesional y ahora sólo juego entre amigos de manera amateur.

Noticias: ¿Por qué le gustan los roles comprometidos?

D’Alessandro: Siempre me resultan más atractivos e interesantes para trabajarlos desde el dolor que sienten, lo que les pasa y cómo lo exteriorizan. Tienen un arraigo tan fuerte, con algún dolor o alguna incapacidad emocional, que como actor me obligan a tomar una responsabilidad y a generar un proceso de investigación. Por ejemplo, estuve filmando “Cuba libre”, una miniserie para Netflix en la que hacía del comandante René Vallejo, médico personal de Fidel Castro, entonces me convocaba una época, un proceso, una persona que estaba trabajando para la guerrilla cubana y también una lengua que es español, pero con un acento muy particular. Creo que estos personajes me llevan a un costado, no sé si decirlo extremo, pero si a una arista súper interesante que por ahí no está tan cercana en mi vida diaria.

Noticias: ¿Es como un laboratorio de creación?

D’Alessandro: Claro, es una búsqueda que me hace encontrar hasta con la manera que tiene el personaje de pararse frente a la vida. Le busco una música, trato de pensar su carácter psicológico. Soy bastante responsable con mi trabajo, bastante obse y trato de sacarle agua a las piedras. No me quedo sólo con lo que dice el texto porque son seres atravesados por sus vivencias, por sus dolores y también por sus felicidades.

Noticias: ¿Y dónde se siente más cómodo?

D’Alessandro: En el teatro (categórico). Para mí es un acto tan único y vivo en donde creo que no existen actores buenos o malos, sino los que están vivos y los que no. Para mí el teatro es eso, es un acto tan vivo que tiene que ver con una mirada exterior en el momento que está sucediendo y que es tan irrepetible que parece casi un rito. Es una comunión entre público y personajes donde, por segundos, tenés la posibilidad de meterte al público en el bolsillo en ese universo que vos creaste para contar la historia. Es mágico, por más que hagas cuatro funciones por semana, cada representación va a ser diferente porque el estado anímico puede provocar que digas lo mismo de una manera distinta. Te duele el estómago o estás con un ánimo de mierda y la función se hace igual sin que el público note que tal vez no estás pasando un buen día.

Noticias: ¿Qué piensa de sus colegas de profesión cuando asumen una bandera política?

D’Alessandro: Me encanta ver gente que se involucra con sus ideales porque está buenísimo tenerlos. Me parece bárbaro que cada uno pueda tomar partido para donde la cabeza, el corazón y la vida te lleven. Después está en uno guardárselo más para la cocina de su casa o querer compartirlo. Eso depende mucho de cómo uno quiera o hasta dónde quiera contar de su vida. Somos seres creativos y a la vez somos personas que estamos, hoy por hoy, frente a un público que te sigue y puede replicar lo que haces o decís. Tenemos la posibilidad de elegir que eso es por suerte la libertad en democracia. Creo que hace bien el diálogo, aunque hay que tener presente que, en el mundo virtual, de redes sociales, podés encontrar agresividad o haters y surge entonces la polémica.

Noticias: Está con un pie acá y otro en España. ¿Cómo ve la situación cada vez que regresa?

D’Alessandro: Es increíble pensar que nosotros, en la época dorada de Argentina, éramos el “granero del mundo”. Lleno de gente que venía de Europa a un lugar rico que les abría sus puertas. Hoy se ve un país muy lastimado y partido socialmente hace muchos años. Te da un poco de tristeza y dolor porque sabemos que tenemos todo para salir adelante, que hay muchísima gente talentosa en todas las áreas. Creo que fue un proceso de años hasta encontrarnos en una situación muy complicada para todas las personas y los laburantes. Parece que se vive en una incertidumbre constante y eso es lo que a mí me pasa cuando vengo para acá, porque me siento y siempre voy a sentirme argentino. La materia prima está, pienso que hace falta un poco de confianza, y de bancarse los procesos. Sobre todo, seguir apostando, aunque a veces parezca imposible, siempre hay que poner un grano de arena en Argentina, un país que tiene muchísimos recursos y sobre todo gente muy idónea en todo. Vas a España y los argentinos que están trabajando, médicos, programadores, artistas, deportistas, somos recontra respetados. Tío, solo hay que enderezar el barco.

Agradecimiento: Restaurante Möoi Larrea – Jessica Lekerman