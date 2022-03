El show del Kun Sergio Agüero, de futbolista exitoso a influencer y streamer.

Sergio Agüero cosecha éxitos desde que inició su carrera en Independiente de Avellaneda. En 2003 se convirtió en el futbolista más joven en jugar en Primera División del país. Debutó con 15 años, y batió el récord que le pertenecía a Maradona desde 1976. Jugó en clubes de renombre mundial, como el Atlético de Madrid, en el que anotó 101 goles en 234 partidos. También en el Manchester City donde, en 2017, se convirtió en el máximo goleador de la historia del club. Y además, representó a nuestro país en diversos mundiales y Copas América.

Pero ahora, ya lejos de la pelota, es una estrella de las redes. A partir del 15 de diciembre pasado, cuando tuvo que retirarse del fútbol por una arritmia cardíaca, “Kun” se dedica a “stremear” en la plataforma Twitch. Sus transmisiones consisten en hablar con otros streamers, con su audiencia, o simplemente reaccionar a videos, y muchas veces se vuelve viral por sus dichos polémicos.

En enero, apuntó al impuesto a la riqueza que ideó Máximo Kirchner. Expresó que “es una locura”, y provocó reacciones del mundo económico y político. Su postura generó cuestionamientos pero también apoyos entre los dirigentes. Por ejemplo, Ricardo López Murphy lo bancó y dijo que “el Estado debe dejar de saquear a los contribuyentes con impuestos”. Y el libetario Javier Milei comentó: “Leones despertando. Viva la libertad, carajo”.

A principios de marzo, Agüero fue por más y dijo que las vacunas contra el Covid “no sirven para un carajo”, porque se contagió cuatro veces. “No digo que no hay que vacunarse, pero yo me vacuné y en cinco meses me agarré Covid de nuevo”, explicó. Luego expresó: “Sé que la vacuna está salvando vidas, pero lamentablemente hay personas a las que les cae mal. Perdón a los que se ofenden”.

En los últimos días, para completar el show, dijo que no volvería a vivir en la Argentina por la inseguridad y desató otra ola de reacciones en las redes y los medios. Manifestó que los argentinos optan por vivir en barrios cerrados para estar más tranquilos y agregó que su familia vive en un country desde hace diez años porque amenazaron con secuestrar a una de sus hermanas.



@Kun. Ya lleva un tiempo en las redes. A mediados de 2020 comenzó a transmitir en Twitch, desde su cuenta Slakun10 en la que, en menos de un mes, alcanzó casi medio millón de seguidores. En la actualidad, cuenta con casi 4 millones, y en el ranking de los diez streamers hispanohablantes con más seguidores de la plataforma, está en séptimo lugar. En octubre del 2020, lanzó su equipo de Esports KRÜ. Con 33 años, se convirtió en un empresario exitoso del mundo de los deportes electrónicos, al punto de que, a poco más de un año de lanzar su equipo, este ya compite en los eventos internacionales más importantes. Casi sin buscarlo, Agüero pasó de ser jugador a influencer.