Sofía “Jujuy” Jiménez: “Soy una creadora de sueños”

Sofía sabe lo que quiere y da pasos firmes en ese objetivo, sin miedo al tiempo que tenga que esperar para que se dé. Es que la oriunda de Jujuy aprendió que muchas veces es más importante saber decir que “no” a tiempo y dejar el lugar para que lleguen las oportunidades que realmente le apasionen. Licenciada en Comunicación Social, modelo, futura astróloga e instructora de yoga, ella fluye con una sonrisa en la cara y con cada vez menos temor al qué dirán. En el camino, también conoció el resentimiento y la envidia, el amor y el desamor, pero se focaliza en lo positivo y tira para adelante en su afán de seguir construyendo su carrera en los medios.

Noticias: ¿Cómo fue su llegada a Buenos Aires?

Sofía “Jujuy” Jiménez: Terminé el colegio en el 2008 y estuve un año viviendo en Canadá en un intercambio, fue una gran experiencia y en el 2010 desembarqué en Buenos Aires, con 19 años, vivía en una pensión, le alquilaban el cuarto a una señora, fue una experiencia super movilizante, me venía con una mochila llena de sueños e ilusiones, empecé a estudiar Comunicación Social en la UBA, sabía que mi sueño era trabajar en los medios de comunicación. Tenía que tener las herramientas para sentirme más segura y mis papás me pedían que tuviera una carrera universitaria. Pero al toque empecé a trabajar con Nico Repetto en "Sábado Bus".

Noticias: Ahí fue que la bautizaron “Jujuy”.

Jiménez: Sí, era muy loco porque en la semana iba a estudiar y los sábados aparecía en "Sábado Bus". En la facu eran más “hippones” y yo aparecía casi en traje de baño en la tele. En ese momento era re normal, estaba muy naturalizado estar ligera de ropa en la tele.

Noticias: ¿Se arrepiente?

Jiménez: No, al contrario, agradezco la oportunidad de haber podido trabajar en un programa tan exitoso y en Telefe, que es el canal de la familia. Pero cuando empezó a ocupar más horarios, me cambié a una privada, que me permitía organizarme mejor. Ese programa fue llevando a otros y una vez que empecé, por suerte no paré. Me fui dejando llevar, siempre confiando en lo que me dictaba el corazón. Si miro para atrás es muy gratificante, me siento agradecida y afortunada de poder dedicarme a lo que amo. Me encanta sentir que soy una creadora de sueños, llevo mis sueños a la realidad, a fuerza de mucho trabajo, dedicación, pasión. Ya pasaron casi 12 años desde que trabajo en los medios y estoy muy orgullosa de lo que hice y quiero ir por más.

Noticias: ¿Su familia qué decía?

Jiménez: Ellos no tienen nada que ver con el mundo de los medios, mi papá es ingeniero agrónomo y mi mamá es abogada, siempre estuvieron muy presentes, cada decisión que tomé siempre la consulté con ellos. En un momento me querían mandar de una agencia a México, yo estaba recién llegada a Buenos Aires y estaba re ilusionada, me parecía una re oportunidad, pero mis papás me aconsejaron que no lo hiciera, y ese “no” de mis papás fue muy importante, al toque que rechacé esa propuesta llegó la posibilidad de hacer “Sábado Bus”. Hay no que marcan un camino.

Noticias: Quizás económicamente también era tentador.

Jiménez: Lo económico nunca fue mi prioridad, siempre me dejé llevar por lo que me decía mi corazón, el dinero iba a venir después. Mis viejos me bancaban con el alquiler de la pensión y después tenía el peso justo para tomarme el colectivo para ir y volver de la facultad, pero todo lo que fue llegando después fue la consecuencia del amor que yo le pongo a las cosas. Con el consejo de mis papás me doy cuenta de la importancia de ese apoyo, hay que saber escuchar y no cerrarse a sus propias ideas. Nunca dejé de estudiar, a pesar de que ya ganaba muy bien, pero sabía que quería terminar mi carrera, cumplir con mi objetivo.

Noticias: ¿Cree que se la subestima?

Jiménez: La gente va a subestimar siempre. Hay de todo tipo, hay gente que te valora y te contrata, pero también existen las personas que desconocen y ni les interesa saber un poco más. También hay mucho resentimiento. Me encontré con sentimientos malos y oscuros en las personas, algo que sé que no quiero para mi vida.

Noticias: Una situación que enfrentó laboralmente fue con Horacio Cabak con quien no tuvo una experiencia buena compartiendo la conducción de un programa y dijo que fue maltratada.

Jiménez: Fue durísimo, pero lo viví como un gran aprendizaje. Soy una persona fresca, alegre y por eso me contratan también, más allá de también poder ponerme seria cuando las noticias lo ameritan, pero a la gente le gusta mi buena energía. En ese momento no lo estaba pudiendo mostrar. Lo bueno es que pude cumplir con el compromiso de los tres meses del canal que me estaba contratando. Me podría haber ido en enero, no tenía por qué bancarme eso cuando nunca nadie me había tratado así. Sabía que tenía que terminar con lo que había empezado y eso habla de mi profesionalismo.

Noticias: ¿Cuáles son los próximos sueños por cumplir?

Jiménez: Se me mezclan un montón. Si me tengo que proyectar a 10 años, me gustaría estar como una conductora establecida en los medios, pisando fuerte, eso lleva su tiempo. Para este verano tuve un montón de propuestas a las que preferí decir que no porque no las sentía, confiando en que va a llegar el trabajo que me lata. Paralelamente, también empecé a estudiar astrología, voy a empezar el instructorado de yoga.

Noticias: ¿Iría por el lado de la información o del entretenimiento?

Jiménez: Me gusta el entretenimiento, contagiar alegría. Hay demasiadas pálidas en la televisión. En su momento pude trabajar en Telenoche, que fue una gran experiencia laboral. En ese momento me llamaron del “Bailando” y desde el canal me ofrecieron hacer carrera en el noticiero como periodista, pero me dijeron que tenía que elegir porque ambas cosas no podían convivir. En ese momento me incliné por lo artístico, esa decisión también me marcó.

Noticias: ¿Cómo se lleva con la parte negativa de las redes?

Jiménez: Soy de recibir los mensajes como de quien vienen, tampoco me creo todos los mensajes de amor porque vienen de gente que no me conoce, como los mensajes mala onda. Trato de no engancharme con eso. También considero que es un síntoma de que estoy creciendo y me estoy expandiendo y es parte de la exposición.

Noticias: Siempre se mostró en pareja, ¿es algo que busca?

Jiménez: Evidentemente siempre me gustó estar en pareja, me encanta la vida en compañía, siento que es más reconfortante, por lo menos para mí, me gusta la vida de a dos. En lo personal también siempre me fui escuchando, las parejas que tuve fueron grandes compañeros, grandes maestros, de los cuales voy a estar siempre muy agradecida por lo vivido.

Noticias: Hace poco su ex pareja, Juan Martín Del Potro, anunció su retiro del tenis, ¿se comunicó con él?

Jiménez: No quiero hablar demasiado del tema porque lo respeto mucho a él y a su familia, sé que es un momento muy difícil, pero siempre tengo los mejores deseos y las mejores intenciones, mandándole todo el amor y la luz para que salga adelante.

Noticias: ¿Ahora cómo está con el amor en su relación con Bautista Bello?

Jiménez: Estoy transitando un gran momento, compartiendo la vida con alguien que no tiene nada que ver con los medios, algo muy distinto para mí, está buenísimo lo que él me aporta, la simpleza, ver la vida desde otro lugar, él vive en el campo, está relacionada con el mundo de los caballos, me enseña a conectar con lo más simple y valioso de la vida.

Noticias: ¿Qué le pasa cuando vuelve a Jujuy?

Jiménez: Me encanta. Jujuy siempre fue mi lugar para reconectar con lo que soy, mi familia, mi gente, siempre me llena mucho. En momentos buenos y en momentos tristes, volver a Jujuy es volver a mi hogar. Elijo que mi vida sea en Buenos Aires, pero siempre amo volver. Es mi lugar en el mundo.

Galería de imágenes