Pachu Peña: “Soy tímido, me cuesta decir lo que siento”

Se ganó la simpatía del público gracias a su cuota de humor en todos los programas en los que trabajó. Pachu Peña destaca y genera un ambiente cálido con sus compañeros en cada uno de sus elencos. Se reconoce familiero y sensible. Durante el verano integró el elenco de “Una noche en el hotel” en el teatro Del Lago de Villa Carlos Paz, y se prepara para encarar una gira con la comedia por todo el país.

Noticias: A pesar de su popularidad, siempre pudo resguardar su vida privada. ¿Cuál es el secreto?

Pachu Peña: Lo que hago lo tomo como un trabajo, y mi familia es otra historia. Ellos lo entienden. No soy de subir fotos con mi familia para no exponerlos. Soy muy de perfil bajo. Antes de subir algo les consulto. Quiero protegerlos. Me muevo si me piden algún contacto, ir a alguna obra, hago todo por ellos.

Noticias: ¿Alguna vez se sintió invadido mediáticamente o se cuestionó el peso de la fama?

Peña: No, porque doy gracias a Dios por el cariño de la gente a la que hice reír. Siempre paro a sacarme fotos. Lo único que no me gusta es que me graben o tomen fotos de sorpresa, me gusta que me las pidan. Pero llevo una vida tranquila, nunca tuve ningún problema de ese tipo.

Noticias: ¿Qué destaca de su participación en "Corte y confección"?

Peña: Para mí lo primero es divertir a la gente. Lo disfruté mucho. Cada presentación mía era algo distinto, tenía mi sello, algo de humor siempre. Creo que capté a muchas señoras que lograron pasar unas lindas tardes.

Noticias: ¿Cómo vivió todo el proceso de "Showmatch La Academia"?

Peña: Fueron muchas horas de ensayo, probar cámaras, un gran esfuerzo, un año movido con mucho trabajo. Fue un año difícil para Marcelo (Tinelli), y si a él le iba mal, nos iba mal a todos. Pero el rating está en la calle, y la gente siempre me hablaba del programa. No sé si el rating era bajo como lo marcaban, pero brindábamos diversión. Sentí el cariño y la devolución en la calle.

Noticias: ¿Qué significa para usted Marcelo Tinelli?

Peña: Lo quiero muchísimo, lo adoro, lo respeto. Siempre estaré agradecido de que nos avaló a Pablo (Granados) y a mí en este camino. Él nos puso en órbita para hacer lo que hacemos hoy en día. Durante el año pasado que estuve en La Academia lo disfruté mucho, me encanta estar cerca suyo. Es una persona maravillosa, le tengo un cariño enorme y eterno. Y sé que él se siente cómodo conmigo y me demostró que se divertía mucho.

Noticias: ¿Qué recuerdos guarda en su corazón de sus inicios en Rosario junto a Pablo Granados?

Peña: Nos conocemos desde muy chicos. Los dos tenemos muy presente Rosario, amamos nuestra ciudad. “Propuesta Joven” fue un programa de tele que nació a pulmón y todo lo que entraba de sponsors era para bancar el estudio y la producción. A partir de ahí hicimos nuestra carrera. Y también con la banda “Macaferri y Asociados” dimos el salto.

Noticias: ¿Siguen siendo tan amigos como al principio?

Peña: Sí, cada tanto nos juntamos a comer en alguna parrilla con los amigos rosarinos. Recordamos muchas cosas. Cuando nos vemos es diversión pura y cariño eterno. Con Pablo hicimos varias cosas para empresas, streamings, shows. Le debo mucho, disfruto de estar con él.

Noticias: ¿Cómo nacieron las cámaras ocultas?

Peña: Teto Medina fue a Rosario a cantar su tema de Videomatch que era furor. Ahí creamos la cámara oculta. Lo llevamos a Sarmiento y Córdoba, plena peatonal, y montamos todo. Yo hacía de policía. Enseguida se la llevamos a Marcelo. Era el año 1992. Él tenía la oficina en Florida y Viamonte, lo cruzamos en el ascensor y se la dejamos. No nos dio bola. Entonces se la llevamos también a Pergolini, que era la contra, y él la pasó en su programa. Pero después con “Macaferri” fuimos a cantar a “Ritmo de la Noche”, a Marcelo le gustó y de ahí quedamos trabajando con las notas en la calle en Videomatch.

Noticias: ¿Alguna vez renegó de su apodo "Pachu" o el hecho de que haya sido su madre quien lo rebautizó así le genera emoción?

Peña: Nunca renegué. Era Pachuli y luego fue Pachu. Pero me causa gracia que hay gente que no sabe mi nombre real, José María. A veces lleno formularios y pongo Pachu sin querer.

Noticias: Hace poco reveló la situación de abuso que vivió a los 16 años con un cura... ¿Cómo lo superó? ¿Logró recuperar la confianza? ¿Siguió yendo a la iglesia?

Peña: De ahí en más la confianza no la recuperé. Hubo muchos casos en el mundo. Soy muy creyente de Dios, de la Virgen, pero a los curas no les creo. Sé que habrá algunos maravillosos, pero he ido a casamientos y cuando me habla un cura me da una sensación extraña.

Noticias: ¿Qué significa hoy Dios en su vida?

Peña: Dios es para mí todo. Lo tengo muy presente. No voy a la Iglesia, pero soy muy creyente. Mis padres eran católicos, pero no iban a misa. Yo me bauticé, pero la Comunión la tomé cuando me casé.

Noticias: ¿El humor lo ayuda a canalizar las vicisitudes cotidianas? ¿De qué forma?

Peña: Sí, quizá las tomo desde otro punto de vista. Todos tenemos problemas, algunos más graves que otros. Los problemas graves son los de salud. Sufro cuando veo cadenas para recaudar fondos para chicos que se tienen que operar, eso me golpea bastante. Pero lo demás lo tomo con humor.

Noticias: ¿Cuáles son sus mayores virtudes y sus mayores defectos?

Peña: Soy una persona sencilla, hago amigos donde voy, soy sincero y transparente. Entre los defectos, tengo el sí fácil, me comprometo con mucha gente y por ahí a alguien le termino fallando con cosas que no puedo cumplir. Y soy tímido, me cuesta decir lo que siento o algunas cosas y después me quedo con esa espina.

Noticias: ¿Qué es para usted el amor?

Peña: El amor es algo que me gusta, que lo disfruto, que lo necesito. No sé si puedo vivir sin amor. Es un remedio muy necesario.

Noticias: ¿Cómo se construyen relaciones duraderas en tiempos efímeros?

Peña: Con mi mujer llevamos 23 años de casados, nos conocemos, sabe cómo es mi trabajo. Ella trabaja en Viacom, hace vestuario. Somos compinches, estamos pendientes de nuestros hijos. Una vez que te afianzás, es lindo saber que tenés tu compañera al lado.