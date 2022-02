Pepe Cibrián: "Seguir vigente es un privilegio”

Un artista con todas las letras, de esos que ya no quedan, no solo por lo multifacético, sino porque el oficio es algo que corre en su sangre. No hace falta ni decir que es hijo Ana María Campoy y de José Cibrián y que en su currículum su destacan obras icónicas para la historia de la cultura del teatro argentino, sino que también es un laburante, que no descansa en esos laureles del éxito, no solo porque su espíritu le pide volver a subirse a las tablas, sino porque también tiene la necesidad económica de hacerlo, y no le avergüenza decirlo.

Hacen más de 40 grados cuando Pepe Cibrián Campoy recibe a NOTICIAS en su casona de Pilar, pero el artista de más de 70 años está bien predispuesto para la charla y para hacer las fotos, a pesar de la ola de calor que azota al país. Su casa es acogedora, con un estilo que lo pinta de punta en blanco, artículos de colección en cada rincón y obras de arte que no solo cuelgan de las paredes sino hasta del techo. Con ropa cómoda y fresca pero con sus manos vestidas con las joyas de su madre, habla de todo.

Pepe Cibrián: Dicen que soy muy exigente, no soy exigente, soy responsable, las cosas tienen que estar a su tiempo. Muchas veces pecan de esta obsesión de esperar hasta último momento. Yo en mis 56 obras nunca he pospuesto un estreno. Me comprometo con mi vocación. Ser puntual no es ser exigente. El compromiso frente a la vocación tiene que ser impecable. Ya saben que si quieren trabajar conmigo tienen que ser puntuales, saberse la letra y no joder. Todo lo demás es ensayo, preparación. Ahí también exijo pero el primero que se exige soy yo. Tengo 73 años y lo hago igual que a los 40, es mi forma de vida, mi elección.

Noticias: ¿Cómo se lleva alguien tan organizado con los imprevistos que surgen de la pandemia?

Cibrián: Uno no lo puede prever, no tienen nada que ver con la no disciplina o con el no compromiso. Tratamos de cumplir con todos los protocolos y después ya es la vida.

Noticias: ¿Cómo se prepara para el regreso de “Drácula”?

Cibrián: Estoy muy emocionado. Es un hito. Se pusieron las entradas en venta y ya hay miles vendidas, la gente tiene una pasión muy particular por esta obra.

Noticias: ¿Cómo fue el reencuentro con Angel Mahler después de pasar tanto tiempo distanciados?

Cibrián: Fue muy bello. Fueron tantos años de estar juntos, siempre pasa entre los amigos, la familia, que uno se distancia, basta charlar dos minutos y que vuelva eso que nunca se fue, que es el amor. Nos hemos reencontrado con mucha alegría.

Noticias: ¿Cómo mantiene la creatividad a través de los años?

Cibrián: En un período de mi vida aprendí a iluminarme, pero ahora estoy en una etapa más profunda de iluminación hacia otros. Busco proyectos nuevos que me alegren en un momento tan duro como es el que estamos atravesando. Ojalá para la próxima generación sea un duro recuerdo.

Noticias: ¿Cómo se manifiesta políticamente?

Cibrián: Quejándome, me parece un horror lo que está pasando, lo que pasó, me parece un horror desde hace presidencias, no solamente esta. Estamos acostumbrados al dolor, a la impunidad, es terrible. Siempre hay corrupción en el mundo, pero ahora no se hace nada. No estoy de acuerdo. No me siento feliz. Ni siquiera fui a votar, tengo el derecho de no ir a votar. No hay nada que me inspire ni de un lado ni del otro. Eso es triste.

Noticias: ¿Sale a trabajar porque lo necesita espiritualmente o económicamente?

Cibrián: De todo punto de vista. Tengo que mantener mi casa, a la gente que trabaja para mi, es un gasto brutal, tengo que salir a tratar de resolverlo, uno hace lo que puede. Me quiero mudar de esta casa, me quiero ir a Buenos Aires, tener menos presión. Amo mi casa con pasión, pero me siento lejos de los efectos, de lo cotidiano. Tengo que estar cerca de mis amigos, estoy muy aislado. No tengo familia, mi familia era mi matrimonio y se perdió eso. Tengo necesidad de que esta casona no sea más un fantasma.

Noticias: ¿Para usted qué es la felicidad?

Cibrián: La felicidad son momentos. Te dicen: "Disfruta la vida, tenés todo, tenés que disfrutar" Sí, la disfruto cuando puedo disfrutarla. Uno puede tener todo lo que la gente cree que es tener todo y no tenerlo, porque hay algo que te causa angustia. La felicidad son momentos, esos momentos son bárbaros, pero después vienen otros fantasmas que te privan de esos momentos de felicidad.

Mientras se toma un café y sigue atento a todos los detalles relativos a la obra que lo ocupa, sostiene: “Yo soy muy melancólico, eso también me lleva a escribir, yo necesito sentir esos fantasmas”.

Cibrián: La pandemia me anestesió, no pude escribir, no tengo ganas, lo único que tengo ganas es de ver mi parque, no voy ni a la pileta. Sí me divierte ensayar y hacer función.

Noticias: ¿Tiene algún arrepentimiento?

Cibrián: No, puedo hacerme cargo de cosas en las que me pude haber equivocado, de haberle hecho daño a alguien, pero en general soy buena persona, incapaz de hacer un daño profundo.

Noticias: ¿Qué le gustaría hacer a esta altura de su vida?

Cibrián: Me gustaría irme a vivir a las sierras, pero no puedo porque necesito Buenos Aires, la gente.

Noticias: Durante la pandemia también se animó a la experiencia de ser jurado en el “Cantando”.

Cibrián: No me divirtió, pero no por culpa de nadie, pero fue una experiencia que no me aportó nada, todos fueron encantadores y muy agradables.

Noticias: ¿No tuvo buenas experiencias en televisión?

Cibrián: Siempre me ha ido muy mal, no sé hacer televisión como se hace acá. La gente es maravillosa pero el vértigo no te permite crear con libertad.

Noticias: ¿Considera que el medio sigue dando artistas?

Cibrián: Antes, ser artista era una forma de vida. Había mucho trabajo, mucho cine, muchas compañías de teatro, había mucho glamour, una elegancia y una forma muy particular de vivir la profesión. Hoy no hay esas figuras, es otro mundo, no está ni mal ni bien. A mí me divierte más lo de antes…

Noticias: Ahora hay muchos famosos que surgen de las redes sociales.

Cibrián: No sé qué han transitado para estar invitados a un programa de televisión u ocupar un espacio que por ahí debería ocupar una persona con trayectoria. No es por despreciarlos ni mucho menos, pero ahora solo importa cuántos seguidores tienen. Yo no contrato a un actor por cuántos seguidores tiene, la gente no por eso te paga una entrada.

Noticias: ¿Usted cómo se lleva con el éxito?

Cibrián: Siempre me importo mucho el éxito, trascender, siempre me importó mucho que me reconocieran, vengo de una familia de exitosos y cuando sos hijo de exitosos o sos nada o tenés que pelearla para superar esa barrera. Cuando uno logra ese éxito recién se puede empezar a fracasar. Ahora creen que la gente que ni siquiera sube ya fracasa. Tener éxito es cumplir tu sueño donde sea como sea. Por supuesto que llenar el Luna Park es muy agradable, pero el éxito está en haber hecho esa obra tan importante.

Noticias: ¿Qué piensa cuando mira para atrás?

Cibrián: No miro para atrás, lo más lindo es el hoy, el presente es estar vivo, me tengo que adaptar a la realidad. La vida me ha dado esa posibilidad de mantenerme vigente, es un privilegio.

Noticias: ¿Cómo trata el medio a la gente mayor?

Cibrián: Hay una falta de respeto por la gente mayor. En Estados Unidos le tienen respeto a actores y actrices grandes, acá no tienen ese lugar. Es un mundo de pendejos, que no necesariamente son buenos actores y actrices.