Claudio "Pachi" Martínez: "Si me muero será con una sonrisa"

Claudio “Pachi” Martínez tiene algo que es casi imposible de definir. A lo largo de sus 59 años el elenco de los que intentaron descifrar este misterio ha sido más que variado. Es una incógnita que intentó resolver su propia familia -“con esta pelotudez te vas a cagar de hambre”, le sentenció en algún momento su madre-, miles de curiosos, periodistas y también “Chiche” Duhalde que, en un verano de los noventa, fue a tocar el timbre del hogar de Martínez en Pinamar para agradecerle por haber rescatado a su yerno cuando se ahogaba en alta mar. “Si podés, lo que necesito es que la municipalidad me deje saltar con la moto por arriba de mi casa”, fue la estrambótica respuesta del protagonista de esta nota, que cuando se subió a su helicóptero para buscar a un joven perdido no tenía idea quién era ni que unas horas después la mismísima Primera Dama estaría tocando su puerta. La sorpresa de la esposa del entonces Presidente fue la misma de la mayoría de los que tratan a “Pachi”: ¿este tipo está loco o es un genio? ¿O ambas?

Quizás quién más se acercó a resolver el enigma fue el diario Clarín, en una edición veraniega de 1972. “El niño del milagro en las sierras”, decía su portada, por la caída de Martínez, en ese entonces de siete años, desde el tercer piso de un edificio en Córdoba. El título fue preciso: sólo un milagro podía explicar que aquel nene no sólo siguiera vivo sino que saliera de aquel accidente doméstico sin una sola lesión. Es que lo de “Pachi” es difícil de explicar. El hombre dejó la abogacía, profesión que heredó de su padre, cuando un director de programación de América -que había visto los móviles ocasionales que hacía Martínez en su calidad de piloto de carreras de moto- le aseguró que “a la gente le gustan las pelotudeces” que él decía y hacía. Así arrancó “Quinta a Fondo”, el programa en el que “Pachi” y un variado grupo de deportistas se lucen ante las cámaras con una bizarra mezcla de deportes extremos, inventos insólitos -“La Gomera humana”, fue el último hit- y el sello del humor de su conductor.

Acá es donde se confirma el título de aquel Clarín: en los 22 años que lleva el programa -en los que pasó por los canales América, Fox Sports, Metro, Magazine y el Garage, obtuvo el Martín Fierro al mejor programa de cable 2014, y ahora es un éxito en Youtube- Martínez acumuló 25 puntos de sutura en la cabeza (varios de ellos durante una nota de hace diez años para NOTICIAS, cuando se cayó de un auto intentando hacer una mortal), triple fractura de nariz, fracturas en ambas clavículas, fractura de costilla, fractura de muñeca, pérdida de segundo nudillo en la mano derecha, desgarro de muslos anteriores y posteriores, pubalgia, fractura peneana, distensión de ligamentos de ambas rodillas, fracturas de ambos tobillos y una lesión renal, que se hizo luego de un aterrizaje forzado, ayuda de “Chiche” Duhalde mediante, ante una multitud en una moto por arriba de su casa en Pinamar. Un verdadero milagro. “Es que yo si me muero haciendo esto, ahora mismo, me muero con una sonrisa”, dice, antes de atar un paracaídas a su 4x4 para volar sobre la playa pinamarense durante la producción de esta nota.

Pachi Martínez: Soy consciente de que no hago un programa de cultura, hago una estupidez. Mirá, una vez fui a hacer un show a Catamarca y cuando terminó se me acercó el padre de María Soledad Morales. Me dijo que, en el medio de la desgracia de perder a un hijo, la única media hora que con su familia se alejaba de la desgracia era con mi programa. Yo ahí casi me muero. Ya que a alguien le haya servido para eso para mí es impagable.

Noticias: ¿Pero para usted es una “estupidez” lo que hace en su programa?

Martínez: Lo que yo hago lo hago desde chiquito, no es que lo hago por el programa. De lo que estoy asombrado es que de lo que yo hago, que es un juego, la gente haya creado una cultura. Porque “Quinta a Fondo” es una cultura, es una forma de vivir, de jugar, de ir con un mensaje de no te drogues, ama a tus padres, cuida a la naturaleza, si haces deportes extremos hacelo con cuidado, con la protección necesaria y si sabés.

Noticias: En unos días cumplís 60 años. ¿Se siente igual que cuando arrancó con el programa?

Martínez: Me siento igual. Me cuido, entreno un montón. No siento que tengo años, no me duele el cuerpo, no me da miedo estas cosas, me da alegría. Siempre disfruto estas cosas que me pasan. Hasta cuando termino en el hospital me divierto.

Noticias: ¿Se lastima y se divierte?

Martínez: Sí, si está grabado, si no me quiero matar (risas). Pero la gente te transmite tanta energía, tanta alegría, que si te morís haciendo esto lo haces con una sonrisa. Es muy fuerte que alguien que no te conoce te quiera tanto. Ya con lo que viví es como que es demasiado para lo que soñé, me pasaron cosas muy lindas. Pensá que hace 22 años que no trabajo un solo día, esto no es trabajo.

Noticias: ¿Recibe críticas de algunos que pueden entender que se promocionan deportes que son peligrosos?

Martínez: La verdad es que nunca recibo un insulto. Además nada que ver con lo que es Jackass, por ejemplo. Yo acá soy el antihéroe, es como un juego de chicos, para divertirse, es todo humor. La gente creo que se siente identificada: chotos somos todos, Messi hay uno sólo. Creo cuando la gente me ve como un igual, me sale todo mal.

Noticias: Pero cuando se lastiman en el programa es cuando más se ve.

Martinez: Sí, cuando muestro sangre es cuando a la gente más le gusta, más se ve. Yo me cago de risa. Saco de un accidente algo positivo, unas risas.

Noticias: ¿No le da miedo tener un accidente serio?

Martínez: No, no tengo miedo. Estoy tan concentrado que nunca tengo miedo a morirme. Además creo en las vidas pasadas y en las futuras. Creo que en otra vida fui Saint-Exupéry, leí la vida de él y muchas veces sueño que vuelo como él. Al día de hoy sigo soñando que vuelo. Además por un lado creo que nunca me voy a morir. No voy a dejar de hacer lo que hago, ni con el programa ni con la vida que tengo. Me re divierte, como si fuera el primer día. Eso nunca lo perdí.