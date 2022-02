Luis Novaresio: "No me ofende que me digan puto, es más, me encanta esa palabra"

El Luis Novaresio que en 2017 le dio una nota a esta revista fantaseaba con ser un escritor de ficción, era infranqueable para hablar de su vida privada y reconocía que anteponía el deber al deseo. Se definía como un “tenaz remador en busca de la felicidad” y se auto-desafiaba a dejarse llevar. La versión 2022 de Novaresio es menos acorazada y pareciera haber logrado sus objetivos. Aún así, sostiene que sigue en búsqueda de la felicidad.

Noticias: ¿Todavía no llegó a esas orillas?

Luis Novaresio: La verdad es que estoy remando en aguas muy felices, de mucho encuentro y alegría personal y profesional. De todos modos, las aguas pueden transformarse en más tormentosas, así que, los remos hay que sostenerlos siempre.

Noticias: Siempre dice que tiene una tendencia a la mirada trágica, ¿la felicidad es un cuento con el que nos endulzamos los oídos o realmente existe?

Novaresio: Por supuesto que la felicidad existe, no es una utopía ni mucho menos una quimera. Existe. No como un estado ingenuo o naif de “atravieso un momento de cuento de hadas”. La felicidad es una instancia de la existencia, con matices, con altos y bajos, pero sí que existe.

Noticias: A fines de 2021, anunció que se iba del grupo América para escribir ficción. Pero ahora confirmó que va a estar en la segunda mañana de LN+.

Novaresio: Sí, decidí dejar un lugar en donde fui muy feliz profesionalmente. Estoy muy agradecido al grupo América porque me permitió un crecimiento profesional y personal muy grande. A su vez, había sentido que, después de diez años, se había cumplido un ciclo. Estaba muy atravesado por algunos hechos personales muy fuertes, como la muerte de un amigo queridísimo que tuvo un accidente de moto en Jujuy, y la de otro periodista de Rosario, Mauricio Maronna, en una muerte súbita. Tenían más o menos de mi misma edad y dije: “Es el momento de replantear qué hacer”. Tengo muchas ganas de escribir, de hecho estoy escribiendo, y este era mi único proyecto cuando me fui de América. En el interín, afortunadamente, surgieron un montón de propuestas muy generosas y me sedujo la posibilidad de hacer en LN+ la segunda mañana, que es un formato menos rígido en cuanto a lo informativo. El sueño de todos los que hacemos TV es remedar la genialidad de Jorge Guinzburg en “Mañanas Informales”, eso es lo que planteé que tenía ganas de hacer, más recuperar un espacio que yo amo que es la entrevista.

Noticias: ¡Sin embargo, a finales de diciembre, le desmintió a NOTICIAS ese pase!

Novaresio: Es que cuando hablé con NOTICIAS no había ni una mínima conversación. De verdad, hasta hace unas horas, no tenía cerrada ninguna posibilidad.

Noticias: ¿En qué quedó esa sensación de querer frenar el ritmo?

Novaresio: Queda vigente porque solo voy a hacer ese espacio, no voy a hacer radio.

Noticias: ¿Le sorprendieron las múltiples ofertas o fue una jugada estratégica para que se movieran otras piezas?

Novaresio: Me sorprendieron mucho y algunas especialmente, porque no coincidían con el encuadre ideológico que se le suele dar a mi trabajo.

Noticias: ¿Quién lo llamó?

Novaresio: No pienso decirlo de ninguna manera (risas).

Noticias: En la nota anterior decía que relegaba el placer propio anteponiendo el deber. ¿Pasa por ahí la bisagra de su cambio, tiene que ver con darle más lugar al placer que al deber?

Novaresio: Sí. El deseo es el mejor arquitecto de la vida. Nietzsche dice que hay que ser menos apolíneo y más dionisíaco, por el rey del vino, que es el dios del placer. Mi decisión de dejar América, tenía que ver con esto de “bueno, a ver, qué pasa si me tomo un tiempo y veo qué sucede”. Aprendí desde muy chico que un trabajo no se rechaza, ¿y si después no puedo pagar la prepaga? Sigo teniendo miedo a quedarme pobre.

Noticias: En aquel momento también hablaba de Dionisio y de la prepaga. Tenía claro esto mismo, sin embargo no lo activaba. ¿Cuál fue el motor?

Novaresio: Es muy probable que el cambio personal de dejar una relación que reconozco mucho, de mucho tiempo, y la aparición de Braulio (Bauab, con quien se casó en julio pasado), tuvo mucho que ver. Definitivamente cómo uno está personalmente, influye sobre todo el resto.

Noticias: Dice que se arrepiente de no haber usado antes su responsabilidad social como comunicador para hablar de la homosexualidad.

Novaresio: Sí, no sé si el verbo es arrepentirse, pero creo que no me hice cargo de una cierta responsabilidad social de una persona que se expone públicamente en su trabajo. Sigo recibiendo mensajes donde me dan las gracias y digo qué pena no haberme dado cuenta de que esto podía haber servido. Incluso también para mí, nadie que me conociese no tenía claro que yo no fuese gay, solo que contar la homosexualidad me parecía discriminatorio. Me equivoqué.

Noticias: Habrá sido aliviador para usted.

Novaresio: Sí, lo fue, por varios motivos. Primero porque ya está, es esto. Segundo porque me permitió jugar más en mi profesión en esta cuestión. Este coming out, una palabra fea, me permitió estar más relajado, porque hay que estar preparado para que en algún momento te digan “puto de mierda”. No me ofende que me digan puto, es más, me encanta esa palabra. Hay que reivindicar la palabra, es divertida, suena lindo. Me hincha el “de mierda”, entonces hablemos de esto: ¿por qué de mierda? ¿La homosexualidad para vos refiere a una cuestión de mierda? Tenés un problema. Pero hay que estar preparado. Cuando alguien dice: “Ah, porque es puto…”, ya lo conté yo, dame una novedad, vamos para adelante.

Noticias: ¿Hoy le sigue pasando eso?

Novaresio: Sí, claroooo, sobre todo en redes. Por ejemplo, cuando editorializo en Infobae: “Propio de un marica, el enojo que tenés con Cristina”. Muchas descalificaciones vienen por si yo soy homosexual o no, no sobre el argumento que estaba usando.

Noticias: ¿Cuál es su diagnóstico de la Argentina?

Novaresio: La Argentina tiende a hacer un recorrido en zigzag pero siempre en pendiente, la constancia es la pendiente. Estoy muy preocupado. Estoy convencido de que el gobierno de Alberto Fernández es institucionalmente el más flojo desde la recuperación de la democracia, pero también desde el punto de vista económico, social y de salud. Miro con muchísima preocupación lo que puede llegar a venir.

Noticias: En 2015 votó a Macri. En 2019, ¿a quién votó?

Novaresio: Es la primera vez en la historia que voto en blanco. En la primera vuelta, voté a Lavagna.

Noticias: ¿Por qué votó en blanco?

Novaresio: Por un lado, Macri había tenido un mal gobierno y había fracasado. Por otro, Alberto me resultaba invotable porque uno tiene contradicciones en la vida pero no del blanco y del negro como tenía él respecto a Cristina y, a su vez, Cristina estaba como vicepresidenta, por lo cual para mí era una fórmula invotable.

Noticias: Volviendo a las críticas, ¿perdió público o reforzó el vínculo?

Novaresio: Me parece que ganó un “ah, lo contó, tiene un matrimonio y forma una familia”, esta cosa que para todos nosotros es obvio y evidente, tiene una mostración pública muy fuerte.

Noticias: Luis Corbacho escribió un libro, “Yo no quiero ser Ricky Martín”, donde habla del prototipo de cierta “familia Ingalls” gay. ¿Se reconoce en ese espejo?

Novaresio: No, no siento haber constituído una familia tipo. Me parece que es una familia como casi todas, que se construye individualmente.

Noticias: En 2017 era insospechado para usted el tener una nenita de cuatro años que lo define como “mi Luis”.

Novaresio: Sí, es el brillante modo con el que los niños resuelven la situación. Porque Vera, la hija de Braulio, tiene un papá fabuloso, tiene una mamá estupenda, que es Virginia, y me tiene a mí que no soy el papá ni la mamá y no cumplo ninguna función porque ellos están muy presentes. ¿Qué función cumplo? La del esposo de su papá. El otro día la fui a buscar a la colonia y Vera le ofreció un chupetín al padre de otra nena y él le dijo: “No, esto solo lo pueden compartir con familia”. Y ella dijo: “Ah, yo lo comparto con Luis porque es familia”. Tiene cuatro años y lo resuelve de esta manera.

Noticias: ¿Y usted cómo resuelve el impacto emocional de que lo considere así?

Novaresio: Como voy pudiendo, llorando, porque me emocionan muchas cosas de Vera, con sorpresa sobre mí mismo, me descubro divirtiéndome mientras juego, mientras la reto. Es una actividad para mí vital e importante los días que está Vera con nosotros. La familia de Braulio es judía y mi cuñado me decía que hay una expresión en hebreo que se traduce como “me dejo fluir”, y me estoy dejando fluir.

Noticias: No quiero ser cansadora, pero su última frase en aquella nota fue: “Hay que dejarse llevar, ser menos previsor”.

Novaresio: ¡Mirá! Siento que cuanto más yo he sido, más feliz he sido. Tiene un costo ser uno y no complacer lo que se espera de uno pero es mucho más valioso la decisión de hacerlo que la angustia de quedarte con la duda de qué hubiera pasado si lo hubieras hecho.