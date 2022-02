Jorge Rey: “Todavía pienso que voy a despertar de este sueño”

Jorge Rey está acelerado, tuvo un 2021 movido y en su agenda de verano 2022 no cabe un alfiler. Es que con tan solo 22 años, el jovencísimo diseñador ya tiene una trayectoria que muchos colegas envidiarían: Hizo su primer desfile a los 18 años y asistieron más de 500 personas; vistió a Natalia Oreiro, Pampita, Juana Viale, Lali Espósito, entre muchas otras; diseñó uno de los vestidos que lució Stefi Roitman en su boda con Ricky Montaner; condujo alfombras rojas y sigue soñando con más.

En su atelier de Recoleta, el chico de Rufino, Santa Fe, toma mate y habla sobre la importancia del profesionalismo y la responsabilidad y cómo logró construir una personalidad segura después de haber sufrido bullying en su adolescencia.

Noticias: ¿Qué es lo que todavía no puede creer de su meteórica carrera?

Jorge Rey: ¡Todo! Pensá que vengo de una ciudad de 18.000 habitantes y es todo como un flash. Lo llevo con mucho profesionalismo y responsabilidad. Hago muchas cosas para mi marca, siempre estoy impecable, me ocupo de la imagen de las personas que visto, de mi imagen, de mis amigas. También tengo otros compromisos, trato de hacer todo y cumplir con todo lo que asumo. Se dan muchas cosas en simultáneo. Miro para atrás y veo lo que hice. No me regocijo de eso. No soy muy del ego. En la vida hay cosas que me llenan mucho más que vestir o no a alguien.

Noticias: ¿Qué recuerda de su llegada a Buenos Aires y su primer desfile?

Rey: Las miradas de la gente, lo que decían, lo que no, cómo me miraban los vestidos, cómo no lo podían creer, me acuerdo de esos días previos a mi primer desfile, la ansiedad, el no poder dormir. Me acuerdo de cómo me estresaba por un solo desfile, ¡y ahora tengo que resolver un millón de cosas! No hay tiempo para ponerse a pensar en lo que está pasando. Vivo mucho en el futuro, con la moda tenés que estar todo el tiempo mirando para adelante, pensando en lo que va a consumir la gente. Es una carrera contra el tiempo constante.

Noticias: ¿En qué momento para entre toda esa vorágine y se pone a crear?

Rey: Me hago tiempo para mi, para cultivar el arte, para escribir, pensar. Me tomo dos horas todas las tardes en el atelier. Armo frases, escenarios. La creatividad va mucho más allá de hacer solamente vestidos. Me gusta bailar, que por ahora lo dejo para mi intimidad. Armo un universo entre cuatro paredes.

Noticias: ¿En algún momento dudó en que iba a poder concretar su sueño?

Rey: Sí, obvio. Lo que coseché en el último tiempo es confianza en mí mismo. Pero en ese momento obvio que lo dudé y no tenía ni idea de cómo hacer para llegar hasta donde estoy hoy, todavía no tengo ni idea de cómo lo hice (ríe). Trabajando y con amor. Y con las personas indicadas. Cada vez que me acuerdo de cómo iba con mi bolsita a aprender a coser y digo: ¡Qué increíble! Pienso que en algún momento me voy a despertar de este sueño.

Noticias: ¿Cómo se lleva con la fama?

Rey: Hago la mía, no me gusta el caretaje. La gente que me conoce sabe como soy, simplemente soy Rey, así como me ves. La otra vez fui a San Nicolás y la gente me pedía fotos y era re loco, yo me divierto, me encanta conocer a las personas, para mi es re importante la conexión humana, preguntarles el nombre a los que se me acercan. Amo a la gente que me sigue, trato de responderles a todos.

Noticias: Contó que en su adolescencia sufrió mucho bullying, ¿qué le quedó de eso?

Rey: Todo lo que sucede es porque tiene que suceder, sea bueno o malo, a veces uno no lo entiende, pero si bien parece un consuelo banal, creo que te forma en personalidad y carácter. Hago mucha terapia. Claramente hubiese preferido que no me pasara, fue horrible, esto de reírse de alguien es una boludez. En cierto punto me dedico a embellecer personas porque quiero darles seguridad, cuando te sentís seguro todo fluye mejor. Cuando te hacen bullying te generan mucha inseguridad. Hoy en día lo sigo trabajando, queda arraigado en tu mente todas esas cosas que te dijeron. Pero ahora tengo otra mentalidad.

Noticias: ¿Qué conserva del chico de Rufino?

Rey: ¡Todo! Amo el mate, los asados. La siesta no, me genera ansiedad, siento que pierdo tiempo, quizás solo un sábado duermo siesta. En Buenos Aires traté de hacerme mi rutina. Me siento el mismo. Llego allá y me divierto mucho, me gusta ver los atardeceres, juntarme con mis amigas. Soy feliz con muy poco.

Noticias: ¿Cómo está compuesto su círculo de confianza en Buenos Aires?

Rey: Estoy en pareja, tengo muchas amigas y amigos, somos como una comunidad. Nos encanta producirnos, somos “new romantics”. Compartimos el mismo concepto de libertad, vivir, disfrutar, ser.

Noticias: ¿Cómo lleva este sentimiento de libertad a su moda?

Rey: Puedo crear con cualquier cosa un vestido, no me limito nunca, pruebo todo. Pienso en cómo puedo hacer posible lo imposible.

Noticias: ¿Cómo es la mujer argentina a la hora de vestirse?

Rey: Depende del perfil de mujer, no podemos generalizar en eso. Las mujeres, cada una, está en su búsqueda personal. Hay tendencias, pero al fin y al cabo la moda pasa, pero el estilo es lo único que va a perdurar. Hay que ser fiel al estilo de cada uno.

Noticias: ¿Cuál es la tendencia del verano?

Rey: La tendencia del verano es mucho volumen y colores vibrantes. Menos brillo, pero mucho color. La mujer después de la pandemia quiere sentirse cómoda en un evento, disfrutar, bailar toda la noche.

Noticias: ¿Cuáles son sus próximos sueños por cumplir?

Rey: Tengo un montón, no hay límites a la hora de soñar. Hay que tener ganas de trabajar por los sueños, insistir, fracasar y volver a intentarlo, el éxito es la suma de los fracasos, hay que buscarle la vuelta. Me encantaría hacer alguna serie de Netflix, tengo todo un lado artístico que vuelco en mis vestidos pero podría volcar en cualquier otra disciplina.

Noticias: ¿Cómo es el ambiente entre los diseñadores?

Rey: El otro día le decía a un amigo en un evento: “Espero que cuando sea grande no sea como ellos”, no por todos, lo digo por algunos. Espero no tener la actitud de muchos diseñadores cuando sea grande. No tengo problemas con nadie, no sé si alguien los tendrá conmigo, yo me enfoco mucho en lo mío y en no molestar al otro.