Nati Jota: “El trabajo en redes me da independencia”

Desde el auge de Twitter y la aparición de Instagram, a Nati Jota le fueron pasando muchas cosas que jamás hubiese imaginado. Pasó de estudiar periodismo en TEA a llegar a ESPN con solo 20 años gracias a su chispa en la red del pajarito; de escribir un libro de amor a hacer móviles en el Mundial de Rusia 2018. El poder de su ingenio y las redes parecen no tener un límite. Ahora, a los 27 años, apuesta por la independencia y la libertad que esto le genera. Algo que la llevó a elegir hacer un programa de radio en streaming que arrancó en pandemia y aún hoy sorprende con su alcance.

Noticias: ¿Cómo la encuentra este verano 2021 con el programa “Nadie dice nada”?

Nati Jota: Es mitad vacaciones y mitad laburo, termino a las 13 y ya venimos a la playa. La verdad que en la parte laboral, en el programa, me siento muy cómoda. Es un espacio que encontré, medio de sorpresa, hace un año en plena pandemia. Primero cada uno desde su casa por Zoom, medio depre, pero terminó siendo algo hermoso que verdaderamente no me lo imaginaba. Estoy muy contenta.

Noticias: ¿Cuáles son sus otros proyectos?

Jota: Siempre estoy trabajando con mis redes sociales, haciendo contenido y trabajando con marcas, que hoy en día es una parte importante de mi trabajo, que me da independencia. Tenemos nuestro propio medio que son nuestras redes. Eso nos hace no depender de nadie y poder elegir con más libertad qué querés hacer y qué no.

Noticias: ¿El hecho de no estar trabajando en televisión es algo que eligió o que se dio?

Jota: Siempre trabajé con mis redes, por ahí lo de trabajar en ESPN o Telefe lo complementaba. El programa en ESPN se terminó hace dos años, pero fue una etapa súper importante en mi vida, ahí aprendí de tele y de medios. Entré a los 20 años y me fui a los 25, fueron dos años de crecimiento laboral y personal. En unas semanas voy a estar reemplazando a Darío Barassi en “100 argentinos dicen” y me encanta la idea de conducir, es un poco a lo que aspiro. Es una buena oportunidad para mostrar ese lado que no lo tengo tan explotado.

Noticias: De todos los trabajos que tuvo, ¿cuál fue el que más le gustó?

Jota: Hacer móviles donde me pongas, toda la vida, pero me sentí más identificada con algo que duró poco que fue el programa “¿En qué mano está?”, con el Chino Leunis en Telefe, al principio hacía los móviles desde plazas o distintos puntos de Buenos Aires y estaba buenísimo. Ahí fue la primera vez que sentí que conducía y ahí dije: “esto me sale y me gusta”.

Noticias: ¿Qué siente que le queda por hacer?

Jota: Me gustaría escribir otro libro, pero ahora estoy cero inspirada y para mí son momentos. Tampoco sé de qué escribir pero es algo que me gusta mucho y me siento muy cómoda. Y conducir algo propio me encantaría también. Sé que estoy bien y me siento bien en lo que estoy haciendo y si no llega también disfruto mucho de lo que hago, comunicar en las redes o en el programa.

Noticias: Suele hablar mucho del amor y los vínculos, ¿es algo que profundizaría en otro libro?

Jota: Trato los mismos temas pero siento que mis ópticas van cambiando porque crezco y porque me pasan cosas. Pero sí me gusta hablar de amor y de vínculos. Mi primer libro lo empecé a los 19 y los terminé a los 22 pero nunca había estado de novia. Después de eso me pasaron un montón de cosas que creo me quedaron pendientes de escribir, es otra óptica totalmente distinta hoy, que hace un tiempo estoy soltera. No sé si quiero escribir de eso pero es un tema que me resulta totalmente divertido y que tengo mucha sabiduría (risas).

Noticias: ¿Quién es Nati Jota?

Jota: Soy muchas cosas, y me gusta serlo, no identificarme con una sola. Siempre digo que quiero conquistar el mundo porque escribí un libro, me gustan las redes, me gusta la tele, me gusta la radio, me encantaría actuar en algún momento, como que quiero hacer todo. Muchos dicen que el que mucho aprieta poco abarca como algo malo y quizás a mí me gusta abarcar mucho y apretar poco.

Noticias: ¿Cuánta ansiedad genera estar siempre con el celular y las redes?

Jota: Creo que soy muy ansiosa, pero eso lo fui siempre y sí creo que uso mucho el celular, que estoy muy pendiente. Pierdo mucho tiempo haciendo nada, mirando no sé qué. Eso me lo cuestiono un poco, no tanto eso de que siempre tengo que estar subiendo cosas, subo cuándo me pinta y cuando no, no subo. A veces pienso qué hago cuando no estoy con el celular, qué soy cuando no estoy hiperestimulada e hiperconectada. Siento que no sabemos estar solos hoy en día.

Noticias: ¿Qué es lo que más disfruta de lo que generó estos años?

Jota: Disfruto de tener gente que le gusta escuchar y leer lo que digo. También tener espacios para disfrutar con mi familia, tomar mis decisiones, tener mi departamentito y poder disfrutarlo. Poder jugar a la pelota, lo simple, soy cero rebuscada con la ropa y los lujos. Soy bastante sencilla.

Noticias: ¿Por qué en su cuenta de Instagram dice que desde que se asumió rota es libre?

Jota: Todos estamos un poco rotos, eso lo puse porque cuando me separé estaba super triste y como que trataba de no hablar tanto en las redes. Me costó, imaginate que a mi siempre me gustó hablar y teorizar del amor y desamor. Fue el momento en mi vida en el cual más cosas tenía para decir pero las escribía en otro lado y trataba de que no me hablaran más del tema. Después se volvió a hablar en los medios porque él se puso de novio con otra persona conocida (Ivana Nadal) y se vinculó directamente conmigo. Ahí fue cuando me asumí rota ante todos, dije esto me dolió y me duele, y ahí sentí un alivio. Siento que me arreglé en ese momento, me pude conectar con muchas cosas que quería expresar que no había dicho. Me sentí muy bien al ir en contra de lo que veo en la tele que todos dicen que están bien, dije que me sentí mal, que me dolió y ahí sentí que me arreglé.