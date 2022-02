Florencia Raggi: “La industria audiovisual argentina está en auge”

Florencia Raggi es una actriz de cine, teatro y televisión y modelo argentina conocida por su larga y prolífica carrera que comenzó en su adolescencia. A sus 23 años dejó su exitosa carrera en el modelaje para dedicarse de lleno a la actuación.

Participó en grandes éxitos televisivos como “Poliladron”, “Carola Casini”, “Primicias” y, más recientemente, “Monzón”. En el cine participó de películas como “Causa Efecto”, “Tres Deseo” y en estas semanas presenta su nuevo film titulado “Noche Americana”. Además, está haciendo teatro con "Ella en mi cabeza", junto a Joaquín Furriel y Juan Leyrado.

Desde su casa en José Ignacio, Punta del Este, donde se encuentra instalada junto a su pareja desde hace casi 30 años, Nicolás Repetto, la actriz y madre de Renata y Francisco, habla con NOTICIAS acerca de la industria audiovisual argentina, su vida en Uruguay y qué le quedó de la “femme fatal”.

Noticias: Hace muy poco sufrieron con Nico un robo en su casa de Punta del Este ¿Cómo se encuentran? Habrá sido un gran susto para ustedes.

Florencia Raggi: Por suerte ya pasó y todos estamos bien. Fue un gran susto lógicamente, y también fuera de lo material que se pudieron llevar, es una gran invasión a nuestra privacidad, entraron a nuestra casa y a nuestra habitación. Gracias a Dios no le pasó nada a nadie de la familia. Fue un momento horrible pero no quiero que vivamos presos del miedo tampoco. Nico se ocupó del tema legal y de hacer las denuncias correspondientes. Queremos dejarlo en el pasado.

Noticias: ¿Van a quedarse en Uruguay un tiempo más? ¿Por vacaciones o trabajo?

Raggi: Ya tuvimos unas vacaciones y ahora nos quedamos por trabajo. Pronto comienza la promo de Noche Americana y además estoy esperando el estreno de una obra de teatro que vamos a hacer. Después de eso empiezo a filmar una película nueva —en dónde tengo un rol chico— pero todavía no puedo adelantar mucho sobre eso.

Noticias: A poco de estrenar su última película, ¿cómo recuerda el rodaje durante la pandemia?

Raggi: Para mí esta película fue un regalo del cielo. No había trabajo y de golpe me cayó esta película. Filmar con los barbijos fue raro, no es algo a lo que estemos acostumbrados. Filmamos acá en Uruguay, en ese momento había muy pocos casos y menos restricciones. Al equipo le pareció más seguro. Para mí como actriz fue todo un desafío pero estoy muy conforme con el trabajo que hicimos. El equipo fue maravilloso y nos cuidó un montón, se cumplieron todas las reglas necesarias para asegurar que estemos todos bien y que al mismo tiempo pudiéramos trabajar cómodos.

Noticias: ¿Qué fue lo que más le atrajo del proyecto?

Raggi: El director sin dudas. Alejandro Basano es un gran director que ha dirigido algunos episodios de La Casa de Papel y muchas otras series. No lo conocía en persona pero conocía su trabajo y siempre me gustó su enfoque. Cuando me contaron de la película me dieron muchas muchas ganas de ser dirigida por él. Obviamente también me atrajo el hecho de que era un protagónico, es un desafío grande. La película y el personaje tienen muchos matices. Creo que la gente se va a enganchar con la historia, porque es de esas adictivas que te tienen agarrado de la silla expectante de lo que va a pasar, qué giro va a dar. La película además tiene una fotografía hermosa. Además es una producción argentina-uruguaya pero también cuenta con parte de producción española, está buenísimo que tantos países hayan participado porque encontras un toque y una perspectiva distinta de cada uno.

Noticias: En la película se hace referencia a la filtración de fotos y videos privados, ahora es una actriz consagrada pero cuando empezó no existía todo eso. ¿Era un poco más relajado o tenía ese miedo de que los medios tengan acceso a sus cosas?

Raggi: La verdad que sí. En mis comienzos era muy distinto a lo que es hoy en día. Hoy la comunicación es instantánea y cualquier cosa puede estar en las manos del mundo entero en cuestión de segundos. Cuando comencé a modelar y actuar no era así. Entiendo que otras personas puedan tener ese miedo —que les pase lo que le pasa a mi personaje, donde la quieren chantajear por un video y las conversaciones de su celular—, pero no es un miedo que tenga ni que haya tenido nunca. Si me agarran el celular no van a encontrar nada (risas) así que estoy tranquila, pero entiendo que es difícil vivir con el qué dirán de los medios. No solo si dijiste algo realmente malo, sino también el miedo de que te saquen de contexto, que invadan tu privacidad y algo se malinterprete. Realmente es una situación muy complicada, es algo que depende mucho de la actitud de uno frente a las situaciones que afronta como figura pública.

Noticias: De alguna forma ese miedo para muchos va mano a mano de la llamada “cultura de la cancelación”, ¿qué opina al respecto?

Raggi: Es como pasa en la película y aunque no lo dejamos 100% aclarado, es algo que charlamos mucho con el director. En ese teléfono hay de todo, y para que sea tan terrible que lo de este teléfono llegue a los medios tiene que haber algo más que no estamos viendo. Cuando uno entra al mundo de la fama tiene cierto nivel de exposición quiera o no. La “cancelación” comenzó a ser más viral hace algunos años pero creo que queda también en la moral de cada uno: si no hiciste nada malo no tenés por qué preocuparte, si no decís nada incorrecto tampoco van a malinterpretar tus palabras. Algunas situaciones son particulares y no me siento en condiciones de opinar, pero cada uno tiene que tener responsabilidad de sus actos.

Noticias: ¿Cómo ve a la industria argentina en este momento?

Raggi: Me parece que es un gran momento para el cine y la televisión argentina, está completamente en auge y me encanta, me pone muy contenta. Tanto en los canales de televisión como en las plataformas de streaming y en el cine y el teatro. La pandemia fue muy dura, muchísimo artistas —no solo en Argentina sino en el mundo— no tuvieron trabajo durante casi dos años. Fue terrible, inimaginable, no hay palabras para expresar el miedo y la incertidumbre que sentimos. Sé que le pasó a muchísima gente, no lo estoy limitando solo a los artistas. Ver hoy a la industria volver a crecer es hermoso y esperanzador. Hay muchas producciones en todos los canales y plataformas que son excelentes y están saliendo muchas películas creo que es muy importante apoyar los productos nacionales para que puedan seguir haciéndose, para que sigan creciendo y que llegue cada vez a más gente.

Noticias: Su personaje es de una femme fatale, ¿cómo es para usted ponerse en el rol de este tipo de mujer?

Raggi: No me es tan ajeno, no lo llevo puesto pero tampoco me queda tan lejano. Con mi carrera como modelo y actriz estoy un poco acostumbrada a estar con miradas encima mío. En este caso es una actriz internacional y ocupa su lugar de diva y estrella con orgullo. Fue muy divertido hacerlo porque tenía muchos colores para transitar, no se queda en eso. Mientras yo personalmente en este momento de mi vida no me identifico con ese tipo de mujer, sí abrazo mi feminidad cada día pero no me siento una mujer así, fatal, pero me encanta ver todos los días a más mujeres mostrándose genuinamente como son y luchando por sus sueños. Es muy inspirador para todas.

