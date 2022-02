Gustavo López: “Me gustaría conducir un programa de entretenimiento”

La comodidad no es para todos. Gustavo López no terminó la escuela e ingresó a periodismo en busca de un futuro. El bienestar económico lo generó teniendo una panadería en Lanús que él mismo atendía y le permitía ciertas comodidades. Pero él sentía que algo le faltaba. Siempre las charlas con clientes o proveedores iban tras la redonda. Fue su hermana la que dio el puntapié a su carrera cuando le comentó sobre un aviso de una escuela de periodismo deportivo. Ese fue el clic para dejar todo por unos minutos en radio Provincia por 600 pesos. Más de 20 años después, esa apuesta lo encuentra como conductor estrella de radio La Red e ESPN.

Noticias: ¿Cómo arrancó su año laboral?

Gustavo López: Mi idea era hacer un programa a la mañana en radio La Red, donde el año pasado estaba al mediodía y a la tarde. Como se fue Novaresio, que estaba de 9 a 10, me preguntaron si me gustaba la idea y dije que sí. Ahora, hacemos un programa de 10 a 14 horas y me parece que nos va a ir bien, casi 15 mil personas nos escuchan por streaming, que es una locura, más los que nos escuchan en la radio común.

Noticias: ¿Le generó dudas salir del periodismo plenamente deportivo para hacer un programa de información general?

López: Me gustan los desafíos, no me gusta quedarme en la zona de confort. Hace 11 años que conducía la tira deportiva de La Red y podía quedarme toda la vida con eso pero me gustó el desafío de hablar de otros temas. Me gusta el espectáculo y la política, mientras que de economía y para los otros temas tengo panelistas especializados.

Noticias: ¿Cómo qué clase de periodista se identifica?

López: Soy el periodista del sentido común, busco eso, ponerme en la piel del otro, no estar oxigenado por lo que te cuenten o te dicen, no ser fanático de una idea, eso está bueno mostrarlo en los medios. Tengo una gran responsabilidad con la gente por el cariño que me demuestran.

Noticias: ¿Conduciría un programa netamente político?

López: Cuando se fue Del Moro de “Intratables” me llamaron para reemplazarlo porque creían que tenía que llegar alguien que no sea de la política. Querían que sea conductor y que bastonee bien para darle lugar a los panelistas y a los invitados. Me encantó la posibilidad pero después dije que no, lo pensé dos días y me di cuenta de que esto me impedía ver los partidos por lo que interfería con mi trabajo como periodista deportivo.

Noticias: ¿Cómo divide el trabajo de su vida personal y familiar?

López: El año pasado recorrí la Panamericana de punta a punta y ahora al ofrecerme el cambio de horario en la radio estoy aprovechando mejor mis horarios, trabajo más, pero siento que aprovecho más también. Hago el programa de radio en Palermo, luego voy a Martínez a Espn y después a mi casa en Tigre. Con mi familia aprovechamos mucho nuestros momentos juntos. Estoy en un momento en que crezco año a año. Soñé con tener una carrera así y hoy se me dio mucho más de lo que había soñado. Pensar que atendía y hacía el reparto de la panadería en Lanús escuchando el programa de Niembro y Araujo y a los 10 años lo terminé conduciendo.

Noticias: ¿Cuál fue el momento de quiebre para ser lo que es hoy?

López: Era dueño de una panadería-confitería con 15 empleados, en los momentos buenos ganaban bien y dejé todo eso para ganar 600 pesos en Radio Provincia. Me la jugué, me pudo haber ido horrible. Siempre estuve emparentado con el deporte, cuando laburaba en la panadería entendía que no era lo mío. Pensaba “hago esto pero no quiero hacerlo, quiero hacer otra cosa”, no sabía bien qué. El día que fui por primera vez a la escuela de periodismo dije “esto es lo mío”, no sé por qué pero fue así.

Noticias: ¿Qué fue lo que más le costó?

López: Me costó pasar de ser jefe a ser el último empleado. La primera semana pensé en renunciar todos los días, no me destrataron pero era el pibe que iba a comprar las facturas y de dos horas de programa hablaba un minuto. Hay que pagar el derecho de piso, uno no nace sabiendo, después la segunda semana empecé a tener otra onda con los compañeros y todo fue distinto.

Noticias: ¿Cómo ve a las nuevas generaciones de periodistas?

López: Hay de todo, cuando empecé éramos unos cuantos y ahora somos muchísimos. En la cantidad se ve la calidad, hay algunos que en una semana quieren ser famosos y dicen cualquier cosa, después se ve a chicos que están preparados y saben más de un idioma o de redes y tecnología. Hay que prepararse para seguir siendo competitivo.

Noticias: ¿Qué opina de los medios no tradicionales?

López: Cuando voy a la escuela de periodismo digo que tienen una chance que nosotros no teníamos, nosotros dependíamos de ir golpear puertas los canales, que te vean o tener algún conocido ahí. Hoy cada uno puede construir su propia carrera a través de las redes y la tecnología.

Noticias: ¿Cómo recuerda su cruce con el streamer Ibai Llanos?

López: Creo que a él le vino bien porque en la Argentina no era tan conocido. Mis hijos me decían que cómo no conocía a Ibai. Después, mirá cómo se dio todo, cuando el PSG lo llevó a conocer a Messi y él dijo “¿Dónde está Gustavo López que no lo veo?”. Me causó gracia y me pareció extraño que los medios ponían: “Ibai se acordó de Gustavo López” en los títulos de TN a las 8 de la mañana.

Noticias: ¿Qué es lo que más disfruta?

López: Me divierto mucho cuando estoy trabajando, me gusta actuar entonces trato de ser natural, creo que en la naturalidad va el éxito, no hay que forzar algo, hay que ser tal cual sos. Me gusta discutir o hacerme el enojado, el fastidioso o el perdedor.

Noticias: ¿A dónde apunta en el futuro?

López: Me gustaría hacer un programa de entretenimiento o más divertido en un canal de aire. Me gustó el programa que hizo Jey Mammon o lo que hace Guido Kaczka, mostrando un poco también la forma de conducir y cierto desparpajo.