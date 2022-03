Johana Copes: “Siempre trabajé por la igualdad”

La cultura del tango corre por su sangre, y, si bien mamó el tango más tradicional gracias al ejemplo de su padre, el maestro Juan Carlos Copes, Johana siempre se rebeló contra ciertas características patriarcales del género centenario. Así, de esa búsqueda por la igualdad en el baile, nació hace 15 años "Lady´s Tango Festival Worldwide", el primer festival de tango inspirado y dedicado a la mujer, creado por Johana, que se llevará a cabo desde el miércoles 6 hasta el sábado 12 de marzo, en el marco del Mes de la Mujer, con su sede oficial en Buenos Aires y en las ciudades de Rosario, Necochea y Zárate. El evento también podrá verse por vía digital desde escenarios de Brasil, Italia, Colombia, Estados Unidos, Grecia, Japón, México y Francia.

Noticias: ¿Cómo surgió la idea de un festival dedicado a la mujer?

Johana Copes: Tiene que ver con mi experiencia de vida, me metí en el tango desde muy chiquita, conocía el ambiente, a los 14 años me subí al escenario porque mi papá me pidió una pareja que representase a la nueva generación, bailaba en jeans. Me di cuenta de que los roles de la mujer y del hombre estaban muy marcados, las clases estaban dedicadas en un 70 u 80 por ciento al rol de conductor y al rol de la mujer le faltaba, me faltaba una referente, una maestra. El tango era muy machista, el hombre era el protagonista, el que mandaba, el que decidía. El “Lady’s” se fue transformando en un festival liderado por mujeres, para ambos roles y para todos los géneros.

Noticias: ¿Cómo ve hoy a la mujer dentro del tango?

Copes: Hoy podemos ver a mujeres conduciendo y hombres siguiendo, en el festival se puede elegir qué rol hacer, no se puede decir “los hombres por acá, las mujeres por allá”. Mi sueño es que a futuro el festival sea un gran festejo en homenaje a las mujeres tangueras.

Noticias: ¿Cómo es la recepción de la industria ante su propuesta?

Copes: Me encontré con personas super agradecidas, entusiasmadas con la propuesta, con la descentralización del tango. No soy la primera persona que da clases de técnica para la mujer, fui de a poquito, buscando el lugar, al principio había resistencia de parte del ambiente, pero la mujer empezó a ser protagonista, ahora volvimos a la igualdad, yo fui una gran promotora de ese cambio, estoy muy orgullosa de eso, me siento una referente, laburo un montón para eso. El tango necesita difusión.

Noticias: En una nota con NOTICIAS, Mora Godoy dijo que faltaba apoyo del estado para el tango, ¿usted qué piensa?

Copes: Totalmente, falta apoyo del estado para la cultura en general, no solo el tango, lamentablemente la Argentina tiene un recorte económico con la cultura. Estaría bueno que se valore un poco más al artista. De todos modos, creo que Mora Godoy fue muy ayudada y trabaja un montón con los gobiernos, si hay alguien que no podría quejarse es ella, justamente.

Noticias: ¿Hay competencia en el mundo del tango?

Copes: No creo, yo invito a muchas mujeres referentes, me preocupé un montón por eso. Hoy soy una bailarina social, me encanta aprender de la nueva generación, me parece maravilloso cómo se mueven las nuevas comunidades del tango. Uno aprende constantemente. El cliché del tango ya me aburre. Hoy está muchísimo más enriquecido.

Noticias: Su papá llegó a ver esta transformación que encaraste, ¿qué decía él?

Copes: Nosotros trabajamos mucho tiempo juntos, desde el 2000 en adelante, él me dio la posibilidad de ser su asistente de dirección coreográfica, me dejaba sola con la coreografía, yo tenía 21 años. Desde siempre fui una apasionada de lo que hago, él me contagió eso. A los 16 años empecé a ir a la milonga, yo ya tenía mi grupito, eran mis primeras salidas relacionadas con el tango, independientemente de lo que podía conocer a través de mi papá, y cuando volvía le mostraba la música más nueva y otras cuestiones en las que se podía innovar. En “Copes tango Copes”, le propuse hacer un cuadro en el que había un intercambio de parejas, mujeres con mujeres, hombres con hombres, no estaba visto en ese momento y a mi papá le encantaba escuchar todo lo que yo le llevaba para seguir rompiendo paradigmas.

Noticias: ¿Qué anécdotas recuerda de cuando se codeaba desde chica con la élite del tango?

Copes: No tenía conciencia, Milena Plebs y Miguel Ángel Zotto, que bailaban juntos, venían cotidianamente a mi casa, ella ahora es maestra del “Lady’s”, nos conocemos hace tanto. Robert Duvall también venía mucho a mi casa. Me acuerdo en el 86, yo iba a ver a Goyeneche, que se presentaba en el Lola Membrives y lo escuchaba calentar la voz en el camarín y me daba miedo, pero el momento en que salía el Polaco a cantar me hipnotizaba.

Noticias: Tiene una hija de 13 años, ¿le gusta el tango?

Copes: No, su arte va más por el dibujo.

Noticias: Hace poco se cumplió un año del fallecimiento de su papá, ¿cómo lo lleva?

Copes: Es la vida, viví tantas cosas con mi papá, lo que extraño es a mi compañero, pero no me queda nada pendiente, hice todo, tuve una relación tan hermosa con mi papá, nos entendíamos, nos peleábamos también, cada uno defendiendo lo suyo, yo me le plantaba, me gusta defenderme, luchar por la igualdad, él era el maestro pero para mi era mi papá. Siempre fui una trabajadora de la igualdad y él también, él aprendía y se adaptaba.

Noticias: ¿Cree que se lo reconoció como era debido?

Copes: Él era reconocido en todo el mundo, muy popular, muy querido, muy respetado. Cuando se jubiló porque no podía bailar más, con todo lo que contribuyó a la profesionalización del tango, él sentía que se merecía una jubilación más importante. Él era un señor de la historia argentina, hizo un montón por el tango, abrió un camino. Se merecía esa jubilación que le permitiese estar tranquilo económicamente. Él invertía todo lo que ganaba en nuevos espectáculos.