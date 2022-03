Cande Molfese: “Tengo prejuicios con el amor”

La idea apareció caminando por las playas de Barcelona, con su hermana Josefina. Ambas atravesaban una crisis y venían buscando herramientas internas para salir adelante. En medio de la charla intensa, les surgió las ganas de escribir un libro donde compartieran toda la información que a ellas les había servido para su propio bienestar. Iban a aprovechar que Josefina es ilustradora y que Cande tiene millones de seguidores en las redes (6.3 en Instagram valen como ejemplo). “Empezamos a cranearlo sin expectativa de nada. Pero cuando tiene que ser, es: al año, más o menos, me llamó Editorial Planeta para proponerme este proyecto”. Ahora acaba de salir a la calle “Un año diferente”, y Cande Molfese lo describe como una invitación a hacer un viaje hacia el interior. A modo de diario personal, está organizado en doce capítulos que abordan diferentes temáticas.

Cande Molfese: Mi mensaje no es pretencioso, soy una piba de 31 años, con un montón de crisis, transitando la vida y viendo qué hacer. Mi primer despertar espiritual, de sentir la necesidad de conectarme con algo más porque si no estaba vacía, fue con una crisis muy, muy grande cuando terminé “Violetta”, que fue una serie muy exitosa. Estaba muy deprimida, muy angustiada, iba a dos psicólogas, mucho acompañamiento familiar. Ahí fue la primera vez que dije: “Yo no soy solo el trabajo, soy un montón de cosas”.

Noticias: Esa frase la viene repitiendo a lo largo de los años, es como un mantra.

Molfese: Claro, porque cuando ese tipo de éxitos se terminan, sentís mucho vacío. Tuve que conectar con otras cosas y empecé un camino muy grande espiritual, de yoga, meditación, cambié mi alimentación radicalmente. Obviamente la gente puede ser prejuiciosa y decir qué me va a venir a contar esta piba. Y es lógico ese prejuicio. Eso yo lo sentía, me preguntaba cómo alguien me iba a comprar un libro, qué podía transmitir yo. Pero después dije: “Es lo que me sirvió a mí y si a alguien le sirve, bienvenido”, y me animé.

Noticias: ¿Por qué estaba en crisis en 2019?

Molfese: Estaba muy triste, me estaban pasando cosas en mi vida amorosa que no me cerraban por ningún lado, me sentía sola, que mi pareja ya no era lo que yo pensaba que era. Tenía un vínculo de 6 años, una convivencia con una persona que era de otro país y mi familia era su familia, habíamos adoptado un perro, la pandemia. Tomar esa decisión…

El 2020 fue de cimbronazos fuertes en los que dice que creció de golpe: se separó del actor, cantante e influencer Ruggero Pasquarelli y probó otros desafíos profesionales como el “Cantando”.

Noticias: ¡Qué difícil habrá sido la separación con lo pública que era su relación!

Molfese: Total, una fan me escribió: “Yo crecí con ustedes, estoy muy mal”. Y ahí dije: “Claro, fui un ejemplo, por así decirlo, para un montón de chicas que crecieron con nuestro vínculo y nuestro vínculo se termina”. A mí me costaba también tomar la decisión por eso, porque laburábamos juntos. Me tuve que apoyar en este camino espiritual y confiar en saber que todo se alinea. Cuando hice el “Cantando”, me dio fuerzas para separarme, pero dije: “Antes tengo que perder porque sino me van a preguntar”. Esperé a salir del programa y me separé, porque soy una chica sensible y no estaba acostumbrada a ese tipo de exposición. Yo era más del mundo Disney, que la gente te critique y hable es re duro y no me siento tan cómoda.

Noticias: Igual ya había experimentado críticas fuertes en las redes porque la relación con su ex tenía fanáticos pero también detractores que no la querían y que apostaban a que él hiciera realidad la pareja de ficción de “Soy Luna” (Disney), la serie que él protagonizaba.

Molfese: Por eso, yo me tenía que apoyar en algo, ahora lo veo a la distancia y veo cómo me amargaba cuando me decían un montón de cosas. Ahora quisiera abrazarme porque digo: “¡Qué fortaleza!”, a pesar de todo seguía para adelante. Tuve que hacer un trabajo interno muy grande para confiar en mí, en mi trabajo, en lo que yo era. Hoy me veo como una mujer plantada, con herramientas, se me abrió el camino en un montón de cosas. Antes ponía mucho peso en el vínculo sexo-afectivo y me descuidaba a mí. Cuando pude romper eso, me llamaron para hacer una serie para Amazon, “Barrabrava”, que se grabó en Uruguay. Si Dios quiere, habrá una segunda temporada a mitad de año. Me tiene muy ilusionada porque es un despegue en mi carrera de por fin dejar de hacer de nena o de joven para convertirme en mujer.

Noticias: ¿Cómo maneja el miedo a perder espacios?

Molfese: En algún momento de mi vida el trabajo era un tema. Pero te voy a decir lo que me pasó: pensaba que quedaba para una serie, hice casting, callback, dije que no a algunos laburos porque en mi cabeza yo ya estaba ahí. Finalmente me llamaron y me dijeron: “Cande, estuvimos ahí de elegirte pero no, no sos vos”. Y en ese momento fue como ¡uhhhh!... pero entendí que es parte de la vida del actor, hay que aprender a convivir con eso. Por eso la frase de “yo no soy solo mi laburo” porque por suerte, soy una persona a la que le gusta hacer un montón de cosas. Ahora estoy ensayando una obra, que dirige Paloma Contreras, y estrenamos el 5 de marzo, en El Grito. En mayo, estoy abriendo un café de especialidad, en República de la India y Cerviño. Estoy feliz. Y, como me interesa mucho la alimentación, me anoté en un curso de Health Coach.

Noticias: Hablaba antes del prejuicio de los otros, ¿le queda alguno propio por vencer?

Molfese: Ay, no sé, debo tener millones (piensa)... Pero sí, después de mi último vínculo amoroso, quedé tan dolida que me quedó mucho prejuicio al amor en sí, algo que sigo trabajando. Hoy te puedo decir que volvería a probar algo, volvería a conectar pero desde otro lugar.

Noticias: Tal vez el punto es volver a creer en el otro, volver a entregarse.

Molfese: Sí, total, ese es mi prejuicio al amor, pero ya estoy sanando. Es lindo el amor, la vida es linda compartida.