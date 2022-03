Pablo Rossi: “Mi integridad es mi patrimonio”

“Soy un tipo sensible y perseverante con una pasión por la palabra, la escritura y la lectura”, cuenta Pablo Rossi durante su charla con NOTICIAS. Le gusta conversar, es preciso con los detalles y no tiene pruritos en recitar de memoria una poesía que escribió en su adolescencia. Entonces le fascinaba la poesía y soñaba con ser escritor. Con el tiempo terminó atrapado por el periodismo y el análisis político.

Ansioso, hiperkinético, multitasking y con un gran nivel de autoexigencia, este año estrenó programa en el prime time de radio Rivadavia —Esta mañana de L a V de 6 a 9—, un sueño que esperaba concretar y que se suma a sus otros desafíos en la televisión —Hora 17 y Hora 21 por LN+—.

Tiene, además, tres libros publicados y pasión por la cocina y la jardinería. Su mayor empresa es la familia que formó con su compañera Silvina Zabala y sus hijos Lucía (22), Ignacio (18), Santino (13) y Benicio (9). Su lugar en el mundo es una casa mágica frente al río, en las sierras de Córdoba.

Noticias: ¿Sus fortalezas y debilidades?

Rossi: Mis fortalezas están en ciertas convicciones y en la perseverancia. Y las debilidades, la ciclotimia y un obsesivo perfeccionismo.

Noticias: ¿A qué o a quiénes recurre en los momentos difíciles?

Rossi: A mi compañera de la vida, mi mujer. Tengo pocos buenos amigos, pero en los momentos difíciles aprendimos a ser espalda con espalda.

Noticias: ¿Hace algún tipo de terapia?

Rossi: Hice muy poco psicoanálisis y, cuando tuve ataques de ansiedad y ataques de pánico, hice terapia cognitiva conductual y yoga kundalini y ambos me ayudaron muchísimo. Fue en 2009, en un momento de crisis de identidad profesional.

Noticias: Usted tuvo una infancia difícil. Sus padres se separaron cuando tenía tres años, se crió con su madre, pasaron penurias económicas. ¿Cómo lo marcó todo eso?

Rossi: Me cargó de super combustible, pero también me marcó porque la vi padecer a mi madre penurias económicas y ser maltratada por la sociedad. Me enseñó el valor de la libertad y un deber ser muy importante. Todo lo que me rodeaba me decía: “Vos tenés capacidad, vos podés llegar, podés dar más que esto”. Yo estaba dispuesto a saltar cualquier obstáculo. Leía mucho, mucha poesía, me atrapaba Alfonsina Storni, y escribía también, tengo cuatro cuadernos con poesías mías. Tenía un abuelo librero —Adolfo Rossi— que me marcó muchísimo. Me indujo el amor por los libros y a leer desde los cinco años. Los libros eran como un bosque encantado para mí. Soñaba con ser escritor y contar historias.

Noticias: ¿Y su padre?

Rossi: Lo veía muy poco, a veces una vez por año, pero no lo juzgo. Pude construir una relación más o menos genuina con él cuando tenía 28 años y me vine a vivir a Buenos Aires.

Noticias: ¿Por qué eligió el periodismo?

Rossi: Yo quería estudiar Ciencias Políticas, pero sólo se podía cursar en la Universidad Católica y no podía pagarla. Entonces, me decidí por Diplomacia, pero primero tenía que tener una carrera de grado y me metí en Derecho. Cursé dos años y medio con un promedio de nueve y pico, y cuando entré en las materias codificadas algo me hizo click. Me di cuenta de que lo que me gustaba era la comunicación y me cambié a Ciencias de la Información en la Universidad Nacional de Córdoba. Tenía la idea de la bohemia del periodista escritor.

Noticias: Este año debutó en el prime time de Rivadavia. ¿Cómo es hacer radio en ese segmento?

Rossi: Sentía que la primera mañana era el lugar al cual debía arribar. Es mi ecosistema, la primera hora, donde das las noticias, despertás a la gente, la acompañás. Me preparé toda mi vida profesional para llegar a este punto, para ponerme a prueba en una primera mañana de una radio muy competitiva. Es disciplina, entender quién está del otro lado a esa hora, cómo tenés que hablarle y cómo lo acompañás. Me he formateado como oyente de radio y como periodista con Marcelo Longobardi. Hoy me siento preparado para hacerlo y es una delicia.

Noticias: ¿Y cómo adaptó su rutina?

Rossi: Tuve que organizarme. Me levanto a las 4 de la mañana, a las 4,15 ya estoy bañado, me cambio, me preparo un café y un batido energético y a las 4,35 máximo tengo que salir. Llego a la radio 5,10 y hago una lectura rápida y selectiva de los diarios y armo el resumen.

Noticias: Y, además, están sus programas en televisión.

Rossi: Sí, es una inmersión muy fuerte, en un canal como LN+ con un proyecto novedoso, disruptivo, un perfil muy alto. Es una experiencia formidable y ahora convivir con la radio exige una disciplina doble. Son dos desafíos importantes.

Noticias: También tiene su faceta de cocinero.

Rossi: Sí, se lo debo a mi abuela. La cocina me fascina, es una forma de entrega, me encanta agasajar a la gente que quiero. Al amasar y trabajar en el jardín uno se conecta energéticamente con la tierra y con el hacer de una manera formidable. Hago el pan, las pizzas, tengo horno de barro.

Noticias: De hecho, con su esposa fueron pizzeros.

Rossi: Sí, en Córdoba, teníamos 22 años. Yo estudiaba Periodismo y ella trabajaba en Tarjeta Naranja como analista de sistemas y a la noche atendíamos la pizzería. Llegamos a tener dos locales. Estaba feliz, tenía un delantal blanco y hablaba con todo el mundo.

Noticias: ¿Por qué Silvina es su gran compañera de vida?

Rossi: Porque estamos juntos desde los 18 años y desde entonces compartimos cosas simples, esenciales y profundas. Además, Silvina es un tractor, es el motor, el sostén, la que va para adelante siempre.

Noticias: ¿Le gustaría volver a vivir en Córdoba?

Rossi: Sí, soñamos con volver a nuestro lugar en el mundo, nuestra casa en las sierras. La vimos por primera vez cuando tenía 18 años y le dije a Silvina que algún día iba a comprar esa casa para escribir mis novelas. A los diez años pude comprarla. La alquilamos cuando nos vinimos a Buenos Aires, los inquilinos la usurparon y la recuperamos con un juicio de dos años. Después le sumamos un terreno más e hicimos dos cabañas para alquilar. Es un lugar mágico, frente al río.

Noticias: ¿Está contento con la vida que construyó y con la persona que es?

Rossi: Sí, mi mayor empresa es mi familia y mi único carnet de identidad válido es lo que soy. Mi integridad es mi patrimonio.