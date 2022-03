Migue Granados: "Me gusta lo genuino y lo ingenuo"

"Siempre me gustó hacer preguntas, quizás algunas de más… de chusma, obvio”, dice Migue Granados en la introducción a su podcast de Spotify, “La Cruda”, ese que todas las semanas se mantiene dentro de los más escuchados en Argentina y que recientemente recibió el premio “Ondas Globales del Podcast”. Es que si bien es la vuelta al tradicional género de la entrevista, en él, el humorista e influencer (entre otras categorías que él mismo se anima a englobar con humildad en la palabra “artista”), abarca temas profundos como la trata, el cáncer, el HIV y la guerra de Malvinas, entre otros.

Para alguien que entre risas asegura que “no le gusta laburar”, labura bastante. Con marcas desde sus redes donde cosecha más de 1 millón de seguidores, desde su podcast, desde ESPN y hasta poniéndose manos a la obra con la serie “Una casa” (Flow), donde cumple su insólito sueño de construir una casa.

Noticias: ¿Cómo nació “La Cruda”?

Migue Granados: Siempre me intrigaron las cosas muy distintas a mí. Me intrigó hacer preguntas informales, como en un asado. No busqué hacerme el cool ni el prestigioso, pregunto desde la ignorancia. Me gusta lo genuino y lo ingenuo.

Noticias: ¿Cómo se definiría, humorista, influencer, conductor, músico?

Granados: Artista, lo que pasa es que artista también es Da Vinci, entonces es muy grande la palabra. Quizás alguno me consume por una cosa, otro por otra, y esos son los títulos que la gente me va poniendo, medio camaleónico. No sé qué soy, me divierto.

Noticias: En esta época están muy en boga los influencers, en especial con la colecta de Santi Maratea y el poder real que pueden llegar a tener, ¿qué significa tener más de un millón de seguidores?

Granados: Hay que tomarlo con pinzas. En el caso de Santi, no, la llegada que él tiene es realmente genuina y el compromiso de la gente con él es tangible. Pero el número no significa nada, por ahí tengo 10 millones de seguidores y digo: ¿cuántos River lleno?, pero si voy efectivamente a tocar por ahí van 20 personas. Es muy relativo. Hay gente que sigue a otra simplemente porque no la quiere y quiere ver qué hace para bardearla. La gente que está para hacer el mal en las redes sociales es mucho más intensa que la otra.

Noticias: Su alcance en las redes le permite llevar otros mensajes, como las veces que encaró campañas de concientización sobre el cáncer de piel, una enfermedad que lo toca de cerca porque la padeció su madre.

Granados: Cuando puedo hacer una bajada de algo que realmente sume y aprovechar la llegada que tengo con la gente, lo hago. Hasta choca más porque vengo de romper las pelotas y de repente tiro un mensaje que es un baldazo tipo: “Cuidensé del sol que te podés morir de cáncer de piel y es algo que yo viví de cerca”.

Noticias: Usted creció en los 90 cuando su papá, Pablo, estaba en el pico de la popularidad con Videomatch, ¿le pesó el apellido?

Granados: Para nada, mi viejo hacía cosas que gustaban, es buen músico, siempre tuve admiración por él.

Noticias: Tiene una hija, Bernardita, de cinco años, ¿cómo lo cambió la paternidad?

Granados: Pensé que yo iba a ser el permisivo y resulta que la permisiva es mi mujer y yo soy el policía malo. Tengo una debilidad por mi niña. Cuando estoy mucho tiempo con el celular pienso: "Qué rápido pasa el tiempo, la tendría que aprovechar más". Me doy cuenta de que tengo poca paciencia y mi hija es lo más bueno que hay. Ella es re artista, es una loca muy divertida.

Noticias: Está estrenando su reality “Una casa”, ¿de dónde salió la idea de querer construir una casa?

Granados: Siempre me gustó la decoración, la arquitectura, todas cosas que nunca estudié, en casa soy de hacer todo, pintar, arreglar, siempre desde la curiosidad. Hablé con arquitectos, diseñadores, decoradores, con los obreros, fuimos registrando todo, son seis capítulos de 20 minutos.

Noticias: ¿Qué otros sueños le quedan por cumplir?

Granados: Por ahora ninguno. Prefiero estar tranquilo y pasar desapercibido que estar hambriento por un sueño.

Noticias: Si bien trabajó en radio y televisión, se desenvuelve en medios alternativos, ¿cómo ve a los medios tradicionales?

Granados: Me gustan, hace mucho que no veo televisión, no sigo a ningún programa como cuando antes veía “Los Simuladores” o el “Masterchef” de Elba. Antes tenía una cita con la tele, pero tampoco la subestimo. Me encanta que todo esté virando a los pendejos que hacen cosas independientes y que la guita vaya a ellos. La realidad es que tampoco hay ningún programa que sea renovador. Quizás no está tanto en la idea en sí sino en la persona. A los pibes que siguen en stream generan empatía por su carisma. El medio tradicional careta, estructurado, ya fue. Diego Leuco conduce Telenoche con unas zapatillas Jordan.

Noticias: Mario Pergolini dijo que la radio murió y que los jóvenes no la escuchan, ¿qué piensa?

Granados: Quizás en la radio no encontraron algo que les llame la atención. Ahora Luquitas Rodríguez va a hacer radio en Vorterix y su gente lo va a ir a escuchar ahí, no importa la plataforma, sino la persona. Si Coscu hiciera un programa en Telefe para mi los pendejos lo verían por la tele.

Noticias: ¿Le interesaría encarar un proyecto musical familiar con su hermana Mery y con su papá?

Granados: Ellos son muy capos y laburan juntos, componen juntos, pero son muy de ensayar, de la perfección, la perseverancia, yo soy más de la improvisación, por eso tampoco haría una obra de teatro.

Noticias: En sus redes juega con decir “Me sumo a ‘Sex’”, la obra de José María Muscari, ¿lo llamaron?

Granados: Lo digo con toda la humildad, pero me llamaron de muchos lugares donde mucha gente quisiera ir por la exposición, el “Bailando”, “Masterchef”, “Sex”, pero a mí me asusta. Ahí estoy yo yendo a buscar a la gente, en mis redes la gente me viene a buscar a mí, quedas más expuesto. Soy el típico que jode a los demás pero cuando lo joden a él no le gusta.

Noticias: Pero en las redes también hay muchos insultos.

Granados: Sí, pero lo sobrellevo, me gustaría que los que te puteen en las redes sean gente con nombre y apellido, me ha pasado de gente que me ha puteado y conseguí su teléfono y me dijeron: “Perdón Migue, en realidad yo te banco”, se dan vuelta como una media los pelotudos (ríe).