Jorgelina Aruzzi: “Todos tenemos una maldad que dominar”

En su perfil de Twitter se presenta como “desequilibrada” y “mente libriana”. Cree que los librianos tienen un desequilibrio entre complacer a los demás y complacerse a sí mismos. “En general, complacemos más a los demás. Yo me describo como una libriana sonriente”, dice Jorgelina Aruzzi. Sonreir y complacer, de eso se trata. “Igual, con los años hay un equilibrio que te da la edad”, aclara.



Noticias: ¿Qué le dieron los años?

Aruzzi: Más confianza en mí misma. Más enfoque en lo bueno. Más enfoque en otras mujeres. Me interesa más una charla con una amiga que estar de levante o esa cosa de la imagen, el tema de la ropa. Nunca me interesó demasiado, pero ahora me interesa menos. Los años me dieron más tranquilidad, más estar en el presente. Cuando era joven era más ansiosa.

El encuentro con NOTICIAS sucede en la sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza. No hay público, todavía falta para la función de “La Verdad”, la exitosa y divertida comedia de Florian Zeller, que protagonizan Juan Minujín, Aruzzi, Valeria Lois y Héctor Díaz y dirige Ciro Zorzoli. La charla fluye entre temas personales y profesionales. Jorgelina sonríe y ríe con facilidad. Se muestra afable, abierta, cercana. Una mujer simple, como le gusta definirse.



Noticias: Entonces, no le preocupa el paso del tiempo

Aruzzi: ¿Me preocupa cómo está aceptada el tema de la vejez en la sociedad? Sí. Como actriz sé que se escribe para jóvenes, todo está apuntado a la juventud. Eso tiene que modificarse, pero también está en uno ir modificando esas cosas. Parece que para los productores no es tan interesante contar una historia de una mujer de 60 o de 70, cuando es la persona que consume televisión. Es una gran contradicción. Una mujer en tapa de revista tiene que estar en una posición sexy o tener un romance, si no no hace tapa. Lo que se muestra tiene que estar vinculado a la sexualidad más que a un logro profesional. Hay actrices excelentes que hacen tapa e igual tienen que estar mojadas en una bañera. Es como…

Noticias: Demasiado obvio y estereotipado

Aruzzi: Claro. Yo hice fotos desnuda, me encanta jugar con eso, pero me parece que tiene que dejar de pasar tanto por ahí, por la mujer objeto. Sí, hay que dejar los estereotipos.



Noticias: ¿Qué tipo de mujer es usted?

Aruzzi: No tengo una definición. Creo que soy una mujer simple. Me gusta mucho laburar, me gustan los desafíos, estar con mis amigas, viajar y estar en mi casa también. Soy casera.



Noticias: ¿Cuáles son sus características más luminosas y cuáles las más complicadas?

Aruzzi: Trato de ir siempre hacia la luz. Tengo una oscuridad que se refleja en mis composiciones y en lo que escribo. Me gusta la oscuridad, me gustan los personajes freaky. Me parece que todos tenemos una maldad que dominamos. Uno va tratando de ser mejor persona, de relacionarse desde la buena onda, pero siempre hay una oscuridad que sale. Está bueno dejarla salir en la creación, no en la vida personal.



Noticias: No la imagino mala

Aruzzi: No, pero tengo mi carácter. En general, no me enojo mucho, pero cuando me enojo, me enojo de verdad. Soy muy puteadora. Pero no puedo estar mucho tiempo enojada con alguien. Trato de conciliar.



Noticias: ¿Qué puede enojarla tanto?

Aruzzi: Cosas de convivencia, que pase una moto por la vereda, por ejemplo, o que no haya un policía en la esquina. Me enoja la no consideración por el otro. Igual, creo que se está dando un movimiento de cambio. Hay que dejar de demonizar los errores de los demás. Uno se equivoca y aprende también.



Noticias: ¿Hace terapia?

Aruzzi: Hice mucho tiempo, ahora no. Últimamente estoy viendo qué es importante y qué no y dónde pongo énfasis para enojarme y dónde no. Lo que no es para mí, no es para mí, y lo dejo ir.



Noticias: ¿Cómo es este momento de su vida?

Aruzzi: Estoy estable, me siento bien, disfruto de mi hija. Estoy haciendo “La Verdad”, que me encanta. Y en marzo empiezo una película con Roberto Moldavsky, dirigida por Sabrina Farji. Además, espero que se defina “La Bove”, una sitcom que protagonizaría junto con Moldavsky y Betiana Blum. Estoy agradecida de tener trabajo, de que vaya bien, y de las relaciones con los amigos, los compañeros. También está mi familia, mamá, mis dos hermanas, mis sobrinas, mi cuñado. Es un gran momento.



Noticias: ¿Volvió a enamorarse después de su separación? (Se separó hace cuatro años del documentalista Pablo García, luego de 18 años juntos)

Aruzzi: Sí, sí, volví a enamorarme, pero no formé pareja. Es difícil para mí volver a formar una pareja y que se den ciertas condiciones. Me volví una persona muy independiente.



Noticias: ¿Cómo es esta independencia?

Aruzzi: Me encanta, la disfruto mucho, me siento libre. Me encanta estar sola en mi casa o con mi hija, no tener que rendir cuentas a nadie. Todos tendríamos que conocer eso. También podés tener una pareja y sentirte libre, sería ideal. Por ahora estoy bien sola. Fueron muchos años de convivencia, divinos, nos llevamos re bien con Pablo y seguimos siendo una familia de distinta manera.



Noticias: ¿Sigue pensando que el matrimonio es una institución perimida?

Aruzzi: Sí, al menos el matrimonio tradicional. Cuando tenés bienes materiales con alguien se ponen en juego muchas cosas, no es sólo la elección diaria del amor. Esa elección no es real. A veces estás atrapado en la economía de un matrimonio, cada uno tiene su rol dentro de la pareja. ¿Qué pasa si me quedo sola? Es un desafío. En mi caso, Pablo es un gran padre y sigue siendo mi compañero para algunas cosas y yo también lo ayudo a él. Pero el amor se transformó en otra cosa.



Noticias: Usted tiene una postura pública a favor de la legalización del aborto. ¿Habla de este tema con su hija Ámbar (10)?

Aruzzi: Hablamos de todo, cuando ella me pregunta yo le contesto. Dialogamos siempre teniendo en cuenta que es una nena. Sin meter miedos, ni nada.



Noticias: ¿Ella va con el pañuelo verde a la escuela?

Aruzzi: Sí, todas van, las de sexto, las de séptimo. Ella me pidió y yo le expliqué de qué se trata y también le dije que en algunos lugares puede no gustar. A veces ponerse un símbolo distancia. Yo misma no dejé de llevarlo, pero sí elijo en qué situación lo uso. Si hay algo que frena el diálogo no está bueno. Imponer una idea a la persona que no está convencida o que está en contra repele un poco.



Noticias: ¿Le parece que la lucha por la legalización ha sido muy radicalizada?

Aruzzi: Creo que toda lucha es radical. Por siglos estuvimos siendo cautas, ya no hay más tiempo. Mueren mujeres por violencia de género y por abortos. No hay mucho que explicar. Después todas las luchas se evalúan, pero hace mucho que venimos peleando por la despenalización. Además, no es obligación abortar, cada uno tiene sus creencias y sus necesidades.



Noticias: ¿Cómo es su experiencia con los hombres hoy?

Aruzzi: Me crucé con buena gente. Es que a mí no me gusta un machirulo (risas). No me atrae, no le daría bolilla.



Noticias: En “La Verdad”, el personaje de Juan Minujín, dice: “Si la gente dejara de mentir de la noche a la mañana no existiría ninguna pareja en la tierra”. ¿Coincide?

Aruzzi: Es extremo, pero es gracioso dentro del contexto de la obra, la gente se ríe mucho con eso. Hay parejas que se sostienen en la mentira, otras que mienten un poquito, otras mucho. Sería ideal una pareja que sólo diga la verdad.

Noticias: ¿Está bien decir toda la verdad a la gente que uno quiere?

Aruzzi: Para mí manejarse con la verdad siempre es más saludable, pero también depende de qué verdad estamos hablando. En el caso de la infidelidad (tema de la obra) depende del código de cada pareja. Hay parejas en las que la fidelidad pasa por la lealtad y tienen algunos permitidos.

Noticias: ¿Cuál es su concepto de fidelidad?

Aruzzi: Para mí tiene que ver con el deseo. Calculo que si uno está evolucionado y le desea lo mejor al ser que ama también le desea placer y que conozca gente. A ese grado no llegué todavía.

Noticias: ¿Y el poliamor?

Aruzzi: También estaría bien. A esta altura no descarto nada donde pueda pasarla bien. Sólo sé que no volvería a convivir con nadie.