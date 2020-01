Lucía Ugarte del Campo: "Me defino como una diva obrera"

Histriónica, simpática y alegre. Esta amante de la moda que siempre soñó con ser actriz y convertirse en una diva, tiene la gratitud y la humildad de quien aún no puede creer que su sueño se hizo realidad. De una familia tipo de la clase media argentina de Colegiales, a recorrer el país con el espectáculo infantil de Topa, a quedarse sin trabajo y rearmarse, para finalmente, gracias a Internet y las redes sociales, crear su propio magazine digital de moda y lifestyle, a recorrer el mundo, recibir regalos y convertirse en influencer.

Si bien cree que hay que tomar con pinzas las redes sociales y cuidar el uso de la palabra “influencer”, admite que no sabe qué hubiese sido de su vida sin la ayuda de Internet. Ahora, gracias a la repercusión que tuvo “Chicas Guapas” en el mundo digital, América lo pondrá en el aire desde el sábado 4 de enero a las 23:30 hs.: “Podría ser la mejor conductora de un programa digital, pero es la televisión la que te da la legitimación”, asegura.

Lucía es directora artística, productora y actriz, estudió licenciatura en Artes Combinadas en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y recibió clases de actuación y canto en la academia de Julio Bocca. Con 19 años, fue elegida por Topa para que fuera su co-equiper en su show, pero la burbuja se rompió y tuvo que volver a salir a buscar trabajo. En Pinterest encontró una frase: “El trabajo de tus sueños no existe, tenés que inventarlo”, y ahí creó “Chicas Guapas”, primero como una serie y luego como un magazine. Tiene un guardarropas soñado y ya de chiquita le gustaba producirse y hasta se producía para ir a visitar a sus abuelos.

Noticias: Cuando era chica y jugaba a actuar y disfrazarse, ¿cómo se veía de grande?

Lucía Ugarte del Campo: Iba mucho al teatro, era fanática de “Vivitos y coleando”. A los 5 años fuimos a ver la obra, y a la salida mi mamá nos preguntó a mi hermano y a mi si preferíamos ir a merendar o comprar el VHS del show, y no lo dudé, quise el VHS. Para mi eso fue una convicción de que tenía que ir por ese camino.

Noticias: ¿Cómo fue la entrada al medio?

Ugarte del Campo: Fue realmente desde abajo. Si bien mi tía abuela es Nelly Raymond, el resto de mi familia no tiene nada que ver. Mi mamá es psicóloga, mi papá abogado. Arranqué a buscar castings por Internet. Mandé a muchos infantiles. El primer trabajo en el que realmente quedé fue dentro de un muñeco Backyardigans. Cuando terminé la gira, me rebotaron en muchos lados. Me ofrecieron actuar en una obra en cooperativa, pensé: “Lo que me falta, pagar para actuar”. Pero era para una obra de Topa, y era mi sueño. Me escapé de la facultad para el casting y supe que era para mi. Cuando empezamos era a pulmón, yo tenía 19 años. El show empezó a crecer. En el mejor momento, Disney llama a Topa para producir el show de tele y se terminó la obra. Me rompieron el corazón en mil pedazos. Empecé a trabajar en prensa y marketing. Siempre fui muy despierta con las redes, pero no era lo que me gustaba. Un día estaba en Pinterest y me apareció una frase: “El trabajo de tus sueños no existe, tenés que inventarlo”. Ahí empecé a pensar cuál era el trabajo de mis sueños. Me encantaba la serie “Gossip Girl” y quise hacer algo así en Argentina, porque en la noche y los eventos, hay muchos personajes que dan para algo así en la alta sociedad. Empecé a estudiar producción y guión y por LinkedIn contacté a una autora para que me ayude a escribir esta historia. Conseguí un inversor para que la serie tuviese un factor diferencial, que fuese muy interactiva por una app donde se podía comprar la ropa de los personajes, la música, etc. Pero me estafaron los que me estaban haciendo la app. La página de “Chicas Guapas” también la manejaba, cargaba notas de desfiles y cosas de moda y ahí me empezaron a invitar a eventos. Después me llamaron de FWTV para comprarme la serie, pero no cerraba, así que ofrecí el magazine online. Armé el equipo y yo conducía los eventos, me reencontré con mi parte actriz. Me fue tan bien que terminé de directora del canal online, pero me empecé a descuidar a mi y a “Chicas Guapas”. Me empezaron a pasar cosas muy locas que jamás me hubiese imaginado: viajes, hice una entrevista con Anne Hathaway, eventos. Cosas que pasaban en la serie, pero no las imaginaba para mi vida. Héctor Vidal Rivas me puso de conductora de Luxury Trends, un espacio donde dialoga Chicas Guapas con el Fashion Week.

Noticias: Ahora que Chicas Guapas está por dar el salto a la televisión (América), ¿qué tiene la televisión que no tiene lo digital y viceversa?

Ugarte del Campo: La tele tiene la masividad, llega a todo el país, a muchas más pantallas. La verdad es que podría ser la mejor conductora de un programa digital, pero la tele te da cierta legitimación.

Noticias: ¿Qué cambios va a haber?

Ugarte del Campo: El programa digital estaba muy vendido, nos acompañaban muchas marcas, pero en la televisión está mucho más diferenciado lo que es publicidad de lo que no. Me pidieron más entrevistas a figuras. Quiero mantener el tema de la moda y llevarlo a la calle. Vamos a hacer crítica de moda desde la casa, identificándonos con el público. El que está del otro lado es un protagonista activo.

Noticias: ¿Qué consejos le daría a una chica que quiere ser influencer?

Ugarte del Campo: Primero le preguntaría en qué quiere ser influencer. Todo el mundo es influencer dentro de su rango, mi mamá es una influencer para mi y mi familia, es una palabra que se utiliza muchas veces de manera errónea. Hay fake influencers. Los seguidores se compran, las interacciones también. Hay que volver a las fuentes, la comunicación tiene que ser sustentable. Está bueno que el usuario nos esté interpelando. Hay que respetarlo. Nosotros tenemos un equipo para producir el contenido. Yo cuento mucho el lado B, me defino “diva obrera”, puedo estar divina, pero atrás hay mucho trabajo. Las redes las tomo con pinzas, antes era una plataforma democrática, pero ahora es un negocio de unos pocos. Mi consejo es formarse, ser honesto y preguntarse “¿para qué quiero ser famoso?”.

Noticias: En la crisis económica que atraviesa el país, ¿cuáles son los tips para mantener el glamour?

Ugarte del Campo: Ir por lo sustentable. Hay muchos lugares de alquiler de ropa para eventos, o páginas como “Renová tu vestidor”, o “El Galpón de ropa”, buscar en ferias y tener ropa que puedas volver a usar. No necesitamos tanto para estar bien.

Noticias: ¿Cuál fue la mayor satisfacción que le dio su trabajo?

Ugarte del Campo: Por un lado, creo que la red de gente que nos sigue es una comunidad y uno se siente en una familia virtual. A nivel de algo puntual fue un viaje a Nueva York para entrevistar a Anne Hathaway. Quiero ir por el camino de la Lucia entrevistadora.

Noticias: Creó el trabajo de sus sueños, ¿cuáles le faltan cumplir?

Ugarte del Campo: Que le vaya bien al programa, es mucho trabajo, además de conducir, produzco y hago mil cosas, y hay un grupo de gente que está cumpliendo su sueño. Mi próximo proyecto es mi libro que se va a llamar “Cómo ser tu propia jefa empezando de cero”, una guía práctica para ayudar a la gente a cumplir sus proyectos.

Noticias: ¿Qué tiene que tener una “chica guapa”?

Ugarte del Campo: 100% actitud, confianza, conectarse con el otro y no tenerle miedo a sus sueños.