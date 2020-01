Milagros Brito: "No quería trabajar en el mundo financiero"

Desde el piso 33 de la torre Adán, la ciudad de la furia se ve mansita del otro lado del canal, una postal dulce y melancólica sin el bullicio ni los ruidos de un tránsito que hormiguea silenciado por el aliento del Río de la Plata y el chirrido de las amoladoras que sacan chispas a contrarreloj en la fase final de construcción de The Link Towers, un complejo de dos rascacielos —Adán y Eva— emplazados en el distrito anfibio de Puerto Madero. Milagros Brito, la ejecutiva al frente de este y otros desarrollos inmobiliarios de alta gama, supervisa regularmente los avances de obra.

"Ya no alcanza con vender un proyecto que sea muy lindo, con la terminación y con un precio competitivo, antes se podía, pero hoy no alcanza”, cuenta después de recorrer las instalaciones, casco en mano, quien es presidenta de Vizora (compañía que fundó hace 10 años) e hija del banquero Jorge Horacio Brito (dueño de banco Macro). “La gente está muy temerosa y lo más importante es la confianza, que el cliente vea que la empresa da la cara y eso hago. Me gusta saber las cosas, quiero estar en todo”, continúa Milagros Brito, sentada a la mesa del showroom, entre tazas de café, una gaseosa light y un folleto que recrea por computadora lo que será Remeros Beach, su emprendimiento más reciente en el Delta del Tigre.

Las últimas semanas, su nombre se desplazó desde las secciones empresariales e inmobiliarias hacia los programas de farándula y medios del corazón, ya que su ex marido, Roberto García Moritán, de quien se separó hace 12 años y con el que tuvo a Santino (14) y a Delfina (12) —los dos primeros de sus cuatro hijos—, se casó con Carolina “Pampita” Ardohain, y la guardia periodística fue por su testimonio.

Noticias: ¿Cómo vivió ese momento?

Milagros Brito: Desde lo interno, la verdad que lo viví con mucha alegría, una alegría verdadera. Lo veía a Rober (Roberto García Moritán) con muchas ganas de formar una familia, de estar con alguien. Creo que él estaba buscando esto, y creo que con Caro (Pampita) lo encontró. Y mis hijos, que para mí es lo más importante, también lo vivieron así: ellos vieron a su papá contento y me parece que es lo que importa. Tengo una relación espectacular con él de toda la vida, la verdad es que tenemos un vínculo que nos permitió pasar años nuevos y navidades juntos, y hemos compartido hasta vacaciones. Hoy mismo me levanté y él estaba estudiando con Santino abajo, en mi casa, desayunando. También ellos incorporaron a Caro rápidamente, ella es súper cálida también con sus hijos.

Noticias: ¿Se lleva bien con ella?

Brito: Sí, la conocí hace tres meses, la conocía por algunas amigas en común, la había saludado alguna que otra vez, pero mucho no habíamos tratado. La primera vez que la vi que fue en mi casa y ella siempre súper buena onda, ella ya es parte de la vida de Rober y de mis hijos —que se completan con Asia (8), de su relación con Lisandro Borges; y con Francesca (1), que tuvo con su nueva pareja, Agustín Garavaglia—, así que sí, súper bien.

Noticias: ¿Qué le generó verse de pronto en los programas de espectáculos y con una alta exposición mediática?

Brito: No me genera mucho. No es que me sienta incomoda. Sí, quizás, cuando te preguntan algo muchas veces. Lo que no me gusta es el notero, ahí quizás me siento más incómoda, cuando pasan un poco el límite. Pero si me preguntan por la exposición de mis hijos, la verdad es que pienso que es lo que les tocó, salen en la tapa de una revista, su padre se casó con una persona conocida y que a todo el mundo le interesa su vida, es lógico.

Noticias: ¿Cómo llega al mundo de la construcción?

Brito: Empecé estudiando Marketing tres años y mientras estudiaba empecé a hacer ropa. Estudié dos años Diseño de Indumentaria, pero cuando terminé el colegio arranqué a trabajar en el banco, era costumbre con mis hermanos que todos trabajáramos en el grupo, pero tenía claro que no quería trabajar en el mundo financiero. También era difícil salir de ahí, porque era el legado familiar y es difícil despegar. Mi primera incursión como empresaria fue con mi marca de ropa. Cuando quedé embarazada de Santino me di cuenta de que por ahí no era. Empecé a trabajar en un proyecto que me ofrecieron del grupo y así terminé creando mi marca y metiéndome en el mundo de los desarrollos inmobiliarios.

Noticias: ¿Aprovechó la experiencia de su padre, le consulta ciertas cuestiones de sus proyectos?

Brito: Sí, desde ya él es parte de esto. Por su experiencia siempre le consulto.

Noticias: ¿Es, como parece desde afuera, un mundo de hombres el de la construcción?

Brito: Sí, pero con los años fue cambiando la cosa. Cuando ingresé a este mundo en el rol de empresaria, no solo en la construcción, era raro ver una mujer en la mesa donde había tantos ejecutivos hombres. Hoy no tanto, pero hace 13 años era raro, y siempre estuvo esa idea de que “está ahí porque es la hija de…”, pero eso pasa siempre. Cuando uno va demostrando cómo hace las cosas, cómo se maneja, creo que con el paso del tiempo eso se ve y también supe ganarme mi espacio.

Noticias: ¿Se sintió en desventaja alguna vez por el hecho de ser mujer?

Brito: No. Sí me sentí más en desventaja por ser alguien que no venía del palo que por mi género. Era una desventaja real, porque también tenía que aprender mucho del negocio.

Noticias: Estos emprendimientos están sujetos en buena medida a la economía y a la política, ¿sigue los vaivenes de la actualidad?

Brito: Lo justo y necesario, la verdad que este último tiempo me pasó que uno escucha demasiado. Hay mucha información y me parece que eso termina condicionándote para hacer las cosas, uno no puede estar ajeno a la realidad, a cuánto está el dólar, y más si son variables de tu propio negocio, pero también terminás contaminándote. Sí me informo, pero hasta ahí. Me parecer que uno está para sumar. Este tema de discutir en las mesas… Pienso que es mejor focalizar en las cosas que te unen y no en las que te separan.

Noticias: ¿Cómo vio estos últimos tiempos de turbulencia económica?

Brito: La realidad es que, desde que estoy en el negocio desde 2004, fueron los peores en términos de ventas. Nosotros estábamos muy sólidos con los proyectos, pero en estos últimos dos años, y en 2019 puntualmente, se vivió una situación incluso peor que en 2001.

Noticias: ¿Ve una salida?

Brito: Tiene que haber consenso. Hay muchas cosas que tenemos que seguir aprendiendo. Hay que empezar a pensar más a largo plazo, creo que siempre estamos resolviendo la coyuntura y no las cuestiones de fondo. Definitivamente sí confío, pero sé que el año que viene también va a ser difícil.

Noticias: ¿Por dónde va su vida cuando cuelga el traje de presidenta de su empresa?

Brito: Estar con mis hijos y con mi familia es algo que realmente disfruto. Salir a cenar con amigas, tomar vino, las cosas esenciales. Ir a recitales con mis hijos: el otro día me fumé uno de trap, hora y media y casi enloquezco. Estar con mis hermanos y mis once sobrinos, compartir tiempo con ellos. Realizarte como mujer, con tu trabajo y con tu profesión es súper importante, pero también me gusta tener tiempo de estar con mis hijos, poder elegir sus colegios, buscarles actividades, estudiar juntos. Eso me hace muy feliz, como también ocuparme de mí, de mi entrenamiento (crossfit funcional), de mis amigas. Creo que cuando uno tiene equilibrado el trabajo, los hijos, los amigos y uno mismo como persona, entonces puede decir “soy feliz”.