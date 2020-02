Mercedes Scápola: “No soy mediática, soy actriz”

Si bien su madre es Mercedes Morán, nunca quiso que la tildaran como ‘la hija de’. Mercedes Scápola – ‘Mey’ para quienes la frecuentan – hace más de 20 años que trabaja en teatro, cine y televisión. Su papel más reconocido fue el de ‘Clarita Acuña’, la mucama cordobesa de la serie “Graduados” de 2012. Incluso ganó un premio internacional como Mejor Actriz por la película “Rancho Aparte” de 2007, pero nunca paró de trabajar sobre el escenario. Y actualmente es una de las cabezas de Microteatro, obras de 15 minutos para un público de 20 personas, representadas en salas de pocos metros cuadrados. También realiza una columna teatral en “Perros de la Calle” de Radio Metro y este verano forma parte del elenco de “Desnudos”, la obra teatral más vista en esta temporada marplatense. “Soy actriz y nunca busqué la popularidad”, le dice a NOTICIAS en La Feliz, ciudad donde se aloja junto a su hijo de 6 años, que fue operado a corazón abierto por una infección cuando tenía casi 2 años y hoy se encuentra completamente recuperado.



Noticias: Hace un tiempo declaró que la “alivió” dejar de ser solo actriz. ¿Multifacética?

Mercedes Scápola: Sí, estoy como productora, directora y curadora en Microteatro. Ahora en verano dejé a un reemplazante, porque nos llegan 300 obras por mes y no puedo leer tanto. Me encantan todos los roles del teatro, me gusta dirigir y hacer la curaduría en este espacio de Microteatro, que les da fuentes de laburo a autores, directores y actores. Lo complemento con la actuación, por ahora lo puedo manejar, aunque es un volumen de trabajo enorme.



Noticias: Si bien es una actriz reconocida, nunca fue popular ni la reconocen tanto por la calle. ¿Por qué?

Scápola: Nunca hice una carrera que tenga que ver con la popularidad. Mejor dicho, nunca me centré en eso, no fue mi foco de atención. Mi foco tuvo que ver con hacer teatro y la masividad te la da la tele, no el teatro o el cine. Y siempre hice más teatro que tele. Tal vez la popularidad la tuve cuando hice cosas más específicas en tiras como “Guapas”, “Graduados” o “Simona”. No soy una persona que hace tanta tele, no soy mediática. Soy actriz.



Noticias: A pesar de ser la hija de Mercedes Morán, siempre quiso desprenderse del nombre de su madre para trabajar, de hecho arrancó tarde en la profesión.

Scápola: Tarde comparado con la gente que arranca a los 9 años… A los 15 años ya estaba estudiando y esperé a formarme para empezar a trabajar. Lo que no quise fue empezar a trabajar sin sentir que estaba preparada, como en toda profesión. Estudié con Agustín Alezzo y Julio Chávez y cuando sentí que tenía una cierta capacidad, como cualquier persona que tiene un estudio, empecé a hacer castings y luego mucho teatro independiente.



Noticias: Su hijo León tiene 6 años. ¿Hubo un antes y un después de su llegada?

Scápola: Totalmente, me cambió la vida para mejor. Él me completa, me hace mejor persona.



Noticias: Forma parte del Colectivo de Actrices Argentinas, que ha recibido críticas de distintos sectores, ya sean ideológicas o políticas. ¿Cómo las toma?

Scápola: Si bien formo parte del Colectivo de Actrices, no trabajo tanto con ellas como me gustaría. Críticas hay siempre, y a un movimiento de mujeres es más probable que lo critiquen mucho más que a uno de varones. Si se hubiera armado un movimiento de actores o periodistas argentinos seguramente no hubiera tenido tantas críticas.



Noticias: ¿Por qué cree que sucede esto?

Scápola: Las mujeres somos más criticadas por el simple hecho de serlo, porque vivimos en un mundo machista. Y las críticas las tomo como de quien vienen. Si hay una crítica que es constructiva me parece genial, y como colectivo hay un montón de cosas para aprender. Pero cualquier movimiento autoconvocado de actrices que se perciba feminista me parece maravilloso y voy a estar siempre apoyándolas.



Noticias: ¿Trabajó con actores acusados de abuso o acoso sexual?

Scápola: Trabajé con muy pocas personas de las que se hablaron, salvo con Juan Darthés. Pero hay que aclarar que el movimiento no se centraliza en la persona: se habla del acoso, de poder levantar la voz para que estas cosas no vuelvan a suceder, de que la Justicia actúe rápidamente...Lo de Darthés se hizo masivo porque él es conocido, pero hay miles de casos de gente no famosa, y me parece interesante que las mujeres puedan hablar y denunciar.



Noticias: ¿Sufrió alguna vez alguna situación abusiva en la profesión?

Scápola: Sí, abuso de poder seguro. No creo que nadie esté exento de una situación de abuso de poder, hay cosas que te pasan solo por ser mujer.



Sin Ropas. En La Feliz está protagonizando “Desnudos”, la obra teatral que ocupa el primer lugar en recaudación en la cartelera veraniega marplatense. Allí, Mey sale a escena junto a Luciano Castro, Brenda Gandini, Sabrina Rojas, Gonzalo Heredia y Luciano Cáceres, dirigidos por Alejandro Maci. “A la obra llegué porque Gonzalo Heredia me llamó y me contó el proyecto que tenían con Luciano Castro. Es una obra que ellos ya conocían y como los dos trabajan mucho juntos, se les ocurrió hacerla y convocarnos a los actores”, revela la actriz, que es la primera vez que hace temporada en Mar del Plata. “Siempre hice teatro en Buenos Aires y estar acá me encanta, la estoy pasando genial. Vengo de muy chiquita a Mardel, mi mejor amiga vive acá, tengo amigos de toda la vida, así que es hermoso combinar trabajo, amigos y un poco de vacaciones”.



Noticias: ¿Cómo ve la temporada y el cambio político que arrancó en este 2020?

Scápola: Estoy más esperanzada, acá en Mar del Plata está lleno de gente y veo un poco más de alegría. Me parece que hay como una esperanza con este cambio de gobierno, espero que sea una posibilidad de cambio real. Ojalá que la brecha entre los más pobres y los más ricos se acorte, que los movimientos de las mujeres sean más escuchados, que se priorice la salud y la educación. Me parece que este es un proyecto que está más cercano a la gente.



Noticias: Siempre se declaró una persona muy exigente. ¿Cómo lidia con eso?

Scápola: Te afecta para bien y para mal. Para bien porque siempre buscás la excelencia en lo que hacés. Y para mal porque nunca terminás de estar conforme. Siempre te parece que podés haber estudiado o mejorado más. Siempre la exigencia tiene esa doble cara.



Noticias: ¿Hace terapia?

Scápola: Terapia hice siempre, toda la vida.



Noticias: ¿Por qué?

Scápola: Probablemente porque es el mejor lugar para hacerse preguntas.



Noticias: ¿Qué tipo de preguntas se hace?

Scápola: Por qué haces las cosas que hacés, cómo las haces, qué mecanismos repetís, qué cosas te lastiman, cómo ser más feliz, cómo disfrutar más con lo que tenemos… Uno siempre quiere más de lo que tiene. El otro día hablaba con mis compañeros de la obra y les decía que realmente somos privilegiados: trabajamos de lo que queremos, nos pagan por eso, la gente se divierte con lo que hacemos... Y eso es un montón.

Alexis Socco (Desde Mar del Plata)

por Alexis Socco (Desde Mar del Plata)