Fátima Florez: “Quiero hacer un papel dramático”

Hace un par de años, Fátima Florez viajó a Las Vegas junto a su marido y productor Norberto Marcos (61) para ver a Jennifer López y Shakira, pero no consiguieron entradas. La idea de la actriz e imitadora era ver de cerca a las estrellas para copiarles sus movimientos y hacerlas parte de sus personajes. Sí había entradas para ver al mago David Copperfield: ambos quedaron fascinados con el show del ilusionista y decidieron incorporar la palabra ‘magia’ a su nuevo espectáculo. Pero faltaba algo: un mago local. Fue Emmanuel entonces quien cerró el círculo para que “Fátima es Mágica” cobrara forma. El imitador Ariel Tarico y el cantante Fernando San Martín completan el elenco de este show –escrito y dirigido por el propio Marcos, con coreografía de Paola García y dirección musical de Fernando Vázquez– que agota localidades en Mar del Plata, ciudad donde la artista recibe a NOTICIAS.

Noticias: En el show usted imita a Cristina y Ariel Tarico a Macri. Al final, hay una bajada de línea para que la tan mentada grieta se cierre. ¿Es ese el mensaje?

Fátima Florez: La idea es que haya una unión. Al final del show aparece el Sillón de Rivadavia, que les habla a Cristina y a Macri y trata de dar ese mensaje, de que no haya más grietas. La gente a la salida nos dice ‘ojalá pase eso’, llega mucho ese mensaje final. Y sí, esa es la idea, que no haya más peleas, que todos tiremos para adelante. Tenemos un país que es una bendición y está en nosotros sacarlo adelante. Yo lo hago desde mi humilde lugar, arriba del escenario, jugando, pero quién te dice que algún día eso no se haga realidad.

Noticias: La política está muy presente en sus espectáculos. ¿Cómo vislumbra el clima general con respecto a la asunción del nuevo gobierno encabezado por Alberto Fernández?

Florez: Siento que hay una cosa general de esperanza y de ganas, hay algo de ‘vamos a salir adelante’. Hablo mucho con la gente en la calle. Tengo un buen pálpito, obviamente no va a ser de un día para otro porque sería imposible. Venimos de pasar momentos difíciles, donde todo el mundo la pasó mal, el que tenía y el que no tenía, hables con quien hables. Sobre todo el último año fue muy duro.

Noticias: ¿Sintió que el gobierno de Mauricio Macri fue una decepción?

Florez: No soy periodista política, no sé cómo debe ser manejar un país. Pero terminó de una manera difícil para todos. Y creo que ahora hay una esperanza de que se reactiven las cosas.

Noticias: Es una de las pocas artistas masivas que hace humor. ¿Cómo vive este movimiento feminista que brega por la igualdad de derechos?

Florez: Me encanta que se haya formado todo este movimiento feminista y que a la mujer se la escucha más, que pueda alzar la voz y que tenga los mismos derechos que el hombre. Vengo de un ambiente muy machista que es el humor, donde siempre estuvieron los capocómicos y a la mujer siempre se la ponía en un lugar secundario, muchas veces subestimándola, o haciendo chistes donde la mujer no quedaba muy bien parada. Desgraciadamente todos naturalizamos esas situaciones y con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que no podíamos permitir que eso pase más. Tiene que ver con la evolución de la sociedad, así que apoyo totalmente. Te voy a contar algo sobre esto.

Noticias: Adelante.

Florez: En el espectáculo juego mucho con el público, hago subir parejas al escenario, y una vez me pasó que un hombre hizo un chiste riéndose de su mujer. Y la platea fue lapidaria. El señor quiso hacer una broma, le salió mal y la gente hizo un silencio tan grande... Ahí ves que evolucionamos y cambiamos como sociedad, lo cual celebro.

Noticias: ¿Siente que es un cambio real o aún hay mucho de hipocresía en la sociedad?

Florez: Siento verdadero el cambio, no sé qué le pasará a todo el mundo. Obviamente que muchos cómicos tuvieron que cambiar los speachs porque realmente quedaban fuera de lugar, ya no daban risa.

Noticias: Desde hace años que le preguntan por la maternidad, si va a tener un hijo o no… ¿También cree que ser madre sigue siendo un mandato cultural?

Florez: Lo que pasa es que cuando uno es una persona popular, interesa no sólo lo artístico sino también la parte personal, la familia, la pareja, los hijos, los padres… No me enojo en absoluto, la respuesta es que simplemente hasta ahora, sobre todo estos últimos 8 años que me lancé con mis shows, no he parado de trabajar. En ese sentido es una cuestión de tiempos, pero estoy súper abierta, me encantaría y está en mis planes. Soy muy creyente y siempre digo que Dios guía mi vida de la mejor manera. Porque uno puede planear, pero Dios tiene la última palabra.

Noticias: AADET (Asociación Argentina de Empresarios Teatrales) es la entidad que difunde los rankings de las obras más vistas y siempre hay polémica con ustedes porque nunca la ubican en el primer lugar, ¿es así?

Florez: Nosotros nos hicimos realmente de abajo. Con esto no me victimizo. Venía de trabajar en grandes compañías con un lugar destacado, hasta que con Norberto, mi marido, dijimos ‘che y si lanzamos nuestra propia obra’. Y al principio yo tenía miedo, pensaba ‘¿quién nos iba a ir ver?’ Y de arranque la gente nos acompañó, fue unas de esas cosas mágicas que pasan en el teatro. Empezamos hace ochos años con una producción muy chiquita, si te digo lo que invertimos el primer año te vas a reír… Y de a poco empezamos a arriesgar más, a sumar gente, artistas, todo lo que fue entrando lo íbamos invirtiendo para mejorar el show y así fuimos creciendo.

Noticias: ¿Entonces?

Florez: Siempre estamos compitiendo con grandes popes, con compañías que tienen sponsors muy importantes, y nosotros no tenemos nada de eso. Pero creo que la última palabra la tiene el público, que es el soberano, el que te levanta el pulgar y te va a ver. Nos va muy bien, estamos primeros en espectadores, lo cual nos enorgullece mucho.

Noticias: ¿Por qué cree que ese primer puesto no se refleja en los rankings?

Florez: Simplemente en la tabla quedamos segundos por una cuestión de recaudación, por ahí el que está arriba nuestro tiene bastantes menos espectadores pero con entradas más caras. Hay espectáculos a los que les va muy bien y no entran en la tabla de los cinco primeros y eso no quiere decir que les vaya mal. Somos muchas compañías las que vinimos este año a Mar del Plata, así que soy una privilegiada por que venga tanta gente y que el espectáculo funcione tan bien.

Noticias: En el ambiente tiene como enemigo a Antonio Gasalla. ¿Por qué sucede esto?

Florez: Desde que trabajamos juntos en el programa de Susana Giménez se creó una bola de que él dijo que le robé lugar y por eso renunció al programa, pero para mí no es así. Fue un placer y un aprendizaje muy grande trabajar con Antonio. Imaginate que desde que tengo uso de razón él ya era un grande.

Noticias: ¿Estará celoso de que a usted le vaya mejor?

Florez: No, para nada. No creo eso. Hacemos cosas diferentes. Me encanta que estemos en el mismo complejo teatral acá en Mar del Plata, es un polo de atracción impresionante.

Noticias: Hace unos años dijo que le gustaría hacer cine y correrse un poco del lugar de imitadora. ¿La convocaron para algún proyecto?

Florez: Nunca. Es una asignatura pendiente la del cine o la de hacer algún papel dramático en un unitario, porque me preparé desde muy chica para eso. Obviamente nunca dejaría el humor y las imitaciones porque es lo mío, donde me siento cómoda y además al público le gusta verme ahí. Pero estaría bueno para hacer algo aparte, un paréntesis, y para mostrarle a la gente que una también se preparó para otra cosa. No llegó la propuesta, así que me parece que a este paso me lo voy a producir yo misma, como lo vengo haciendo desde hace tantos años (risas).

Noticias: ¿Se va a trabajar a Estados Unidos después del verano?

Florez: Hay una propuesta de un productor internacional, se habló de La Vegas, de México… Bienvenido sea, me encanta todo lo que sean nuevos desafíos y objetivos, estudiar personajes de afuera, reforzar el idioma... Es mucho aprendizaje de golpe, pero ojalá se dé.

