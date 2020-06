Noelia Marzol: “Me molestan los prejuicios de la gente”

“Una bomba”. Así es como suelen presentar a Noelia Marzol. Tener un lomazo se transforma en una puerta y, a la vez, en una pared contra la que choca. Cuando a los 17 años rechazó la beca de la Cámara de Comercio que había ganado por ser mejor promedio en la escuela alemana de la que egresó y decidió ser bailarina, su padre, en total desacuerdo, la obligó a formarse profesionalmente. Jugarse por su vocación le costó estar distanciada unos años de él. Fue alumna del IUNA y de la escuela de Julio Bocca, pero los primeros papeles llegaron con aura sensual. “Yo cuento con otras herramientas y puedo estar en otros lugares, como con Gasalla en ‘Más respeto que soy tu madre’ o en ‘Bien Argentino’, pero mucha gente se queda con el rol de la sexy. No reniego de eso porque también es algo que exploto y de lo que saco rédito, pero hago un montón de cosas y lo que recuerdan es eso, me supera”, admite.

Noticias: ¿Le costó entenderlo?

Noelia Marzol: Sí, claro, me enoja que me digan: “¡Ah, mirá, también bailás!”. ¡Y sí, hice gimnasia rítmica desde los 4 años y me formé como bailarina! Es raro, la gente a veces no sabe distinguir ficción de realidad. Ahora estoy en “Sex”, que es súper jugado, y todo el mundo cree que soy una mujerona, súper sexual que debe estar garchando todo el tiempo pero supongo que si hiciera una mala en una novela, no creerían que iría matando por la calle. Entonces trato de no hacerme cargo de las fantasías de los otros. Yo estoy segura respecto de mis capacidades.

Marzol forma parte de "Todo puede pasar", en El Nueve, junto a Nico Occhiato e integra “Sex virtual”, la disruptiva apuesta de José María Muscari, reconvención digital de la teatral “Sex, viví tu experiencia”. “Monto una escenografía en casa, maquillarme y vestirme me va transformando en ese personaje. De repente te encontrás haciendo las escenas en la cocina (risas). Mi novio me mira en esos momentos y se ríe porque estoy toda sexy pero en casa me la paso en patas y bata”, cuenta.

En 2016, se fue de “Polémica en el bar” y dijo: “Me estaba exponiendo sin cumplir ningún rol. Puedo ser la mina más puta siempre y cuando esté actuando”. En “Sex Virtual”, en cambio, va a fondo porque no es ella sino un personaje. Lo increíble es que los videos de la obra que sube a las redes son tomados como si fueran de su intimidad, pese a que ella se encarga de especificar que son de “Sex Virtual”. Han sido tendencia en Twitter y levantado por los medios como “Provocativos videos de Noelia Marzol sobre sexualidad”.

Noticias: ¿Para dónde le gustaría llevar su carrera?

Marzol: Todo lo que pasó en mi carrera me fue sorprendiendo. Nunca proyecté este futuro. Cuando empecé, creí que iba a ser una pieza más del elenco. Sé que tengo una vida útil para bailar, así que trato de combinar con lo actoral y acoplar lo teatral con la televisión.

Noticias: Estuvo en el “Bailando” como bailarina de las figuras, ¿qué la hizo tomar la delantera?

Marzol: Creo que la espontaneidad, soy súper desfachatada y eso genera empatía. Y además hubo algo clave que fue trabajar con Marley, él te coloca en un lugar muy divertido y eso me abrió muchas puertas.

Noticias: ¿Cómo fue hacer revista con Jorge Lanata en el Maipo en 2008?

Marzol: (risas) ¡Fue mi primer casting y mi primer trabajo! ¡Era todo disparatado pero lo disfrutábamos! Él aparecía con un plumero atrás, con un decorado lleno de concheros y plumas.

Noticias: ¿Tenía algún acercamiento o era “la estrella”?

Marzol: Mirá, mi papá es fanático de Lanata, en mi casa siempre se habló mucho de política, para mí Jorge era como un ícono. Pero realmente era uno más. Me regaló un libro dedicado que debe estar por acá.

Noticias: ¡Lo que no disfrutó fue trabajar con Carmen Barbieri en 2009!

Marzol: No, de ninguna manera (risas), por lo general, las compañías que genera Carmen tienen eso de ser bastantes quilomberas. Hice función solo una semana.

Noticias: ¿Se fue o “la fueron”?

Marzol: Yo me fui.

Noticias: Tuvo muchas agallas al renunciar cuando recién había iniciado su carrera.

Marzol: Es que soy determinante con las cosas y cuando no me siento cómoda o no lo disfruto...

Noticias: La escuché decir que Barbieri sembraba discordia. Habla sin pelos en la lengua.

Marzol: ¡Mis amigos siempre me dicen que a veces peco de sincera! En mi vida, la competencia siempre se planteó conmigo misma. Pero en la revista de Carmen era con banalidades como quién tiene la cortina de pelo más larga.

Su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por la exigencia del alto rendimiento deportivo. A los 4 años empezó a hacer gimnasia rítmica. A los 8 se federó y a los 14, ya era parte de la Selección Nacional. Hasta que a los 17 se retiró. “Era imposible hacerlo en paralelo con una carrera universitaria y aparte mi cuerpo cambió por completo, una vez que me desarrollé, perdí la elongación, empezaron a marcarse las curvas por todos lado”, relata.

Noticias: ¿Es cierto que al conocer a su pareja, Ramiro Arias, tenía prejuicios porque él es futbolista (del club Almagro) y siete años menor?

Marzol: Sí, totalmente, tengo que hacer un mea culpa. Como me molesta tanto que la gente tenga prejuicios sobre mí, trato de no hacer juicios de valor ni criticar. Pero me fue a ver a “Sex” y tenía el prejuicio de que los futbolistas eran fiesteros y les gustaba la noche. Me equivoqué, no podés generalizar.

Noticias: ¿Tiene militancia o participación feminista?

Marzol: No, no participo de ningún hecho público respecto del feminismo, estoy en desacuerdo con algunas actitudes porque me parece que llevarlo tan al extremo es contraproducente. Desde mi lugar, trato de demostrar la libertad que yo tengo como mujer, que porque uno tenga determinado aspecto físico o si me muestro sexy no quiere decir que no tenga otros valores u otras cosas para mostrar y si estoy incómoda, lo digo.

Noticias: ¿Qué cosas le parecen extremas y contraproducentes?

Marzol: Hay veces que se juzga demasiado a gente grande que pertenece a otra generación. Creo que hay que darles la oportunidad a las personas de que puedan aprender y resignificar lo que tenían en mente y generar algo nuevo. Me pasa mucho al pensar la experiencia con mi papá. Él era extremadamente machista, no le gustaba el ambiente donde yo trabajaba, ha tenido frases muy desafortunadas respecto de mi persona, realmente la pasé muy mal y hoy entiendo que él tiene que pensar y hacer el esfuerzo cada vez que emite alguna opinión para no herir y estar un poco más consciente de lo que está diciendo. Creo que explicar las cosas o dar el propio punto de vista y tratar de que esa persona lo entienda es mucho más productivo que andar señalando con el dedo.

Noticias: ¿Hay algún tema que a nivel social que le preocupe especialmente?

Marzol: Hay varios. Me fastidia mucho que haya personas que no puedan cumplir con sus necesidades básicas. Mi familia es de un pueblo muy chiquito que se llama Iriarte, a 400 km de Capital, y ahí hay gente súper trabajadora que se dedica al campo y realmente hay desigualdades muy grandes. Venimos de años de políticas pésimas donde siempre es destruir todo lo que se hizo para empezar otra cosa. Esa parte de la política yo no la puedo entender, es como la ambición del poder en su mayor exponente sin pensar que lo que tienen que hacer es tratar de gobernar de manera pareja y hacer mejor la vida de las personas.

Noticias: ¿Cuál es su mayor ambición?

Marzol: ¡Qué pregunta! (piensa) Me gustaría formar una familia. Hasta hoy le puse toda mi energía a lo profesional y no reniego de eso, fue lo correcto y fui feliz de haberlo hecho, pero me gustaría tener un poco más de equilibrio.

Noticias: ¿Se imagina abandonando la carrera artística, así como dejó el deporte?

Marzol: ¡No, creo que no podría! (risas) Rami me dice: “¿Qué pasa si me voy a jugar afuera?”. “Bueno, andate” (risas). Lo hablamos porque es una posibilidad y a veces acordamos que si se va, se va un tiempito corto, cosa de que podamos resistir. Si fuera un período más extenso, yo soy defensora de la libertad, es un sueño de él que nunca jamás le impediría pero siento que mi felicidad está haciendo algo artístico así que elegiría quedarme para seguir desarrollándome.

Noticias: Dice que con lo que le costó entrar, no es fácil dejar el espacio.

Marzol: Claro, ahora que me llaman la verdad es que hay veces que me abatato, quiero hacer de todo, no quiero desechar ninguna oportunidad.

Noticias: Por eso no es menor que se haya ido de la obra de Barbieri en sus inicios.

Marzol: Es que yo necesito encontrar el goce en todo lo que hago.