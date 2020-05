Valentina Berge: “En el arte los caminos no son tan lineales”

Tenía solo 18 años cuando la separación de sus padres la motivó a cumplir el deseo que la acompañaba desde chica: dejar todo e irse a Nueva York a cumplir su sueño de trabajar en Broadway. Criada en un departamento del barrio porteño de Recoleta, donde bailaba y cantaba para sus padres y sus cinco hermanos, Valentina Berger siempre supo que su destino iba a estar ligado al mundo del arte. Ya en Nueva York, ayudada por su abuela, se focalizó 100% con su objetivo, estudió Arts Management y gracias a las pasantías, se fue metiendo en el backstage de Broadway. Tiempo después, creó “Go Broadway”, una propuesta de formación para perfeccionarse en teatro, danza y canto, en la que todos los años muchos chicos y jóvenes se anotan para viajar a la ciudad que nunca duerme para estudiar con los profesores más reconocidos de Broadway. Por estos días en los que la ciudad está azotada por la pandemia, encaró un nuevo desafío, y perfeccionó el programa de clases a distancia, para el cual tiene 10.000 alumnos inscriptos.

Desde su departamento neoyorquino, donde vive con su marido, sus dos hijos chiquitos (Sophie y Benji) y sus perros, habla con NOTICIAS acerca de sus comienzos y sus proyectos.

Noticias: ¿Cómo fue su infancia?

Valentina Berger: Somos seis hermanos, pero nos llevamos mucha diferencia, nos llevamos todos muy bien, somos todos muy diferentes, físicamente y de personalidad, somos cuatro mujeres y dos varones. Crecimos todos en un departamento en Recoleta, fui a un colegio de mujeres. Yo fui la única a la que le interesó el arte y el teatro. Hacía shows en el living de casa. Iba al colegio y a la tarde hacía clases de canto, de teatro. Ya desde chiquita me gustaba mucho ir al teatro. En el colegio formaba parte del coro y del teatro. Si bien el colegio no tenía tanta inclinación artística, me dio una buena base y me sirvió para desarrollar un buen nivel de inglés.

Noticias: ¿Cómo se veía de grande?

Berger: Toda la vida quise estudiar afuera, mis papás trabajaban en turismo así que viajábamos mucho. Lo que no sabía era qué estudiar, no sabía qué tipos de carrera había relacionados al arte. Me enamoré del teatro y terminé haciendo lo que realmente me gustaba. Estudié Arts Management, sería administración del arte, te prepara para manejar desde una obra, hasta un teatro o una academia de teatro.

Noticias: ¿Esa carrera la estudió en Nueva York?

Berger: Sí, terminé el colegio y me mudé a Nueva York a estudiar. Me vine muy chiquita. Ahora veo gente de 17, 18 años y no puedo creer que a esa edad yo vivía acá sola. Fue una experiencia buenísima. Justo me vine cuando mis padres se separaron, en 2008. Me escapé de casa. Me metí en Internet, apliqué a una universidad y me vine. Me ayudó mi abuela. Acá estuve muy focalizada: durante el día hacía pasantías en Broadway y a la noche estudiaba. Cuando me recibí enseguida empecé a trabajar.

Noticias: ¿Y cómo era esa experiencia de estar sola en la gran ciudad?

Berger: No tenía distracciones, iba de la facultad a casa, de casa al teatro, no tuve mucha vida. Estaba 100% abocada a eso. También me ayudó haber conocido a quien sería mi marido, muy chica. Lo conocí a los tres meses de mudarme acá, él tiene una familia muy linda, que se junta todos los fines de semana. Esa contención me ayudó muchísimo a tomar la decisión de quedarme.

Noticias: ¿Cuáles fueron sus primeros trabajos?

Berger: Lo bueno que tiene Nueva York es que está muy incentivado el sistema de pasantías. Mi primera pasantía fue en prensa de musicales, me sirvió para identificar los roles en el teatro. Estaba en una oficina en la que entraba desde Cindy Lauper hasta Alanis Morissette, yo no sé si era consciente de lo que estaba viviendo en ese momento. Después trabajé en una oficina de general management, en musicales como “Evita” y “Billy Elliot”, ahí aprendí todo el manejo empresarial de las obras. Después trabajé en Marketing y publicidad de las obras. Lo lindo de trabajar en el backstage es ver una obra que la ves desde que es una idea, hasta que se estrena y se va de gira.

Noticias: ¿Cómo nació “Go Broadway”?

Berger: Cuando me mudé acá estaba el auge de Facebook, compartía muchas fotos y me llegaban mensajes preguntándome cómo podían hacer para estudiar en Nueva York, pero era bastante inaccesible económicamente. Armé algo corto para latinoamericanos, para que más gente pueda tener una experiencia parecida a la mía. En el primer año eran solo 12 alumnos. Tenía un trabajo full time, pero la academia era mi hobby. En 2017 trataron de comprarme la empresa y como para ese entonces ya había nacido mi segunda hija, decidí dedicarme a mi propio emprendimiento y me animé a renunciar a mi trabajo de oficina.

Noticias: A nivel profesional, ¿cuál fue la mayor satisfacción que le dio su trabajo?

Berger: Creo que cada vez que veo a los chicos en clase o en el escenario, es lo más gratificante. Y como productora, ver las caras del público desde atrás del escenario y la emoción que siento cada vez que se levanta el telón y arranca un show.

Noticias: ¿Cuáles son sus próximas aspiraciones en el mundo del entretenimiento?

Berger: Con “Go Broadway” quiero continuar las clases online, lo venía preparando desde hace mucho tiempo y le tenía desconfianza, pero la experiencia de las últimas 3 semanas fue súper gratificante. A nivel producción quiero seguir produciendo, tengo dos obras paradas ahora en Broadway, así que espero que se abran pronto los teatros.

Noticias: ¿Cómo ve la industria de la comedia musical en Argentina?

Berger: Hasta hace poco mi foco estaba 100% en Broadway, pero no sé si después de tantos años de vivir acá me agarra un poco de nostalgia y empecé a mirar un poco más al lugar donde crecí. Creo que hay muchísimo talento, las obras que he visto en cartelera fueron espectaculares. Tengo un par de proyectos para 2021 que quiero llevar a Buenos Aires. Al final del día ese es mi objetivo: crear vínculos entre Broadway y el resto del mundo. Todo lo que vi en Argentina me encantó: “Forever young”, “La desgracia”, microteatro, teatro ciego, la última vez que estuve fui a ver muchísimo teatro.

Noticias:¿Sus hijos tienen el bichito artístico?

Berger: No sé. Sofi quizás sí, pero no quiero forzarlos a hacer nada, quiero que ellos decidan y hagan lo que les gusta.

Noticias: ¿Qué consejos podría darle a una persona que quiere dedicarse al mundo del arte?

Berger: Que vayan con su intuición y que si esto es realmente lo que quieren hacer, que no tengan plan B, que se dediquen a fondo. También es muy importante ser buena persona y cuidar lo humano, en el teatro de repente te va bárbaro, pero de repente te va pésimo y se trabaja mucho en grupo. El talento no es todo, es importante ser buena persona y tratar bien a todos. Hay que trabajar duro y tomárselo en serio. El nivel de excelencia que hay en Broadway no viene solo. En el arte los caminos no son tan lineales, no hay que mirar para los costados, las cosas llegan cuando llegan, hay muchísimo rechazo, hay que tener la mirada firme en el horizonte.

Noticias: ¿Cómo reconoce cuando una persona tiene algo diferente?

Berger: Porque le brillan los ojos. Hay mucha gente que sí tiene talento, pero no la perseverancia. Uno necesita a una persona que esté disponible, que se cuide, que escuche al director, que sea puntual, otras cualidades además del talento.

Noticias: En esta industria en la que hay tanto rechazo, ¿cómo fue su experiencia?

Berger: Me di cuenta muy rápidamente de que no quería estar arriba del escenario, entonces no tuve que pasar por la experiencia de las audiciones. Personalmente creo que aprendí a través de los años que hay que empezar desde objetivos chiquitos e ir creciendo. Uno tiene que ir aprendiendo durante el camino. Uno no puede decir: “Me mudo a Nueva York y voy a actuar en Broadway”, porque te das la cabeza contra la pared. Muchas veces les pregunto a los alumnos si quieren ser artistas toda la vida o su único objetivo es estar en Broadway. Otro consejo importantísimo es que tienen que ir a ver teatro, hay que ser curioso, interesarse en el género.

Noticias: Con respecto a la situación que se está atravesando con el Coronavirus y la cuarentena, ¿qué es lo bueno que cree que puede llegar a sacar la industria del entretenimiento?

Berger: Creo que es bueno para bajar un cambio como humanidad, hay cosas que no estamos haciendo bien. Espero que toda la gente creativa esté generando material nuevo, que estén preparando historias para contar. Creo que van a salir obras muy buenas a partir de todo lo que estamos viviendo. Vamos a tener que reinventarnos. Es un momento para crear cosas, generar oportunidades.

Noticias: ¿Cómo continúa su propia formación?

Berger: Veo mucho teatro, aprendo viendo teatro, leo mucho las noticias del mundo del teatro, me gusta estar al día con las cosas. Me gusta tomar clases de yoga. Soy medio nerd, ahora estoy tomando una clase online en Harvard y otra en Yale, que ofrecen de forma gratuita.

Noticias: ¿Cómo conoció a Cris Morena y en qué están trabajando en conjunto?

Berger: Ella está abriendo un espacio para artistas que se llama “Otro mundo”, nos conocimos en Nueva York y nos dimos cuenta de que su propuesta y la mía estaban muy alineadas, entonces hicimos una alianza para que todo lo que sea el programa de intercambios de su escuela, lo hagamos con la mía. También tenemos otros proyectos de producción.

Fotos: gentileza: Valentina Berger y Soy prensa.