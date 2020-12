Valeria Bertuccelli: “Siempre elegí dónde y cómo trabajar”

Ni bien Valeria Bertuccelli se rapó, vio cómo su cara se transformaba en la de su padre. Él murió a los 42 años de cáncer, casi igual al personaje que le toca encarnar en “El cuaderno de Tomy”. La película dirigida por Carlos Sorín, disponible en Netflix desde el 24 de noviembre, está basada en la historia real de María “Marie” Vázquez quien falleció pocos días después de cumplir 43 y se hizo conocida en 2015 desde la cama de un sanatorio cuando el cáncer la comía por dentro mientras ella tuiteaba su experiencia con ironía y claridad descarnada. Además, para seguir presente en el recuerdo de su pequeño hijo de tres años, escribió “El cuaderno de Nippur”, un proyecto intimísimo que terminó editándose tras su muerte y atravesando la emoción de miles. Bertuccelli adelgazó varios kilos, conoció al marido y a la mejor amiga y tuvo la convicción de que Marie podría haber sido su compinche. El resultado es una película que habla de la muerte y de la vida, y lo hace como lo hizo ella, con verdad y sentimiento, pero sin golpes bajos ni sentimentalismos.

Noticias: ¿Qué fue lo más complejo de este proyecto?

Valeria Bertuccelli: Lo más difícil fue que no se me piantara ni un lagrimón en ninguna escena, era una consigna que teníamos en la cabeza Carlos (Sorín) y yo y resultaba muy difícil. Todo el tiempo tuve muy presente el respetar el espíritu de Marie, que tenía un espíritu muy tremendo, no solo mucho coraje y una concentración y una fuerza tremenda para lograr estar tan creativa en un momento así y transmitir tan claramente lo que quería decirle a su hijo y a su entorno sino que a la par tenía como esa especie de humor negro, es como medio punk pero en el sentido de ser muy de la verdad absoluta, para ella, para los demás. En medio de algo que obviamente era dramático, todo el tiempo era no traicionar ese espíritu.

Noticias: ¡Qué compromiso!

Bertuccelli: Sí, total, sentía mucho compromiso con sus cercanos. Me puse muy en contacto con Sebas, su marido, y con Vane, que es su mejor amiga. Y todos amaban mucho esa parte de Marie y se preocupaban por que eso esté.

Noticias: ¿El resultado le dio la calma de haberlo hecho bien?

Bertuccelli: Yo siento que sí, ya dirán después quien están más cerca pero siento que está completamente su espíritu.

Noticias: Habrá tenido que mover sus propios fantasmas. Recordaba que de nena usted jugaba en el cementerio durante el día y de noche no podía dormir por las pesadillas. O el sueño premonitorio que tuvo años antes de la muerte de su papá.

Bertuccelli: ¡Cómo te acordás de eso, no lo puedo creer!

Noticias: Debe haber sido muy fuerte en lo personal.

Bertuccelli: Sí, muy, re. La verdad que pelarme no era tan groso o fuerte en sí, lo más fuerte era meterme en esa piel, pero cuando me pelé, me apareció muy claramente la cara de mi viejo, que murió a los 42.

Noticias: Casi a la misma edad que Marie.

Bertuccelli: Sí, sí, son esas cosas que uno entiende también después, por qué elige transitar algunos lugares y poner ahí el cuerpo.

Noticias: ¿Dudó en algún momento de hacerlo?

Bertuccelli: ¿Sabés que nunca? Me llamaron los chicos de Pampa contándome el guión y diciéndome que iba a dirigir Sorín, cosa que a mí ya me gustaba mucho, tenía muchas ganas de trabajar con él. Y paralelamente les dije que me mandaran “El cuaderno de Nippur” y cuando lo leí, directamente me enamoré de ella.

Noticias: ¿Había seguido su historia en 2015?

Bertuccelli: No, yo no sabía nada, no sé si porque no tengo redes. Me enteré cuando me llegó el guión. Y ahora más que nunca veo la cantidad de seguidores que tuvo y la cantidad de gente que estuvo pendiente de esto.

Noticias: Es muy fuerte la quietud del personaje, ese estar en un cuerpo muy limitado y, a su vez, en una vorágine y un vértigo interno.

Bertuccelli: Sí, total. Ahí es cuando te das cuenta de que el cuerpo es nada, que realmente es una ropita, que lo importante es el espíritu, esa mente. El día que terminamos de filmar, me pusieron la ropa de persona y tuve que dejar ese cuarto y dije: “¡Ay, me siento como con un síndrome!”, me dio mucha tristeza dejar el cuarto. Ahí entendí que realmente había estado en la piel de otra persona.

Noticias: Son impresionantemente parecidas las imágenes de ella y las suyas, da escalofríos. Incluso cuenta que coinciden en los gustos musicales.

Bertuccelli: Yo estaba leyendo el cuaderno de ella (donde le dice a su hijo entre otras cosas los temas que más le gustan) y se me caían las lágrimas, le decía a mi marido: “¡Pero esta puede ser la playlist que tengo yo!”. Hay un tema que le encanta que es rarísimo, de Irene Cara, que Gaby (Vicentico) y yo decíamos hace un tiempo de grabar, cosas muy cercanas. Dice frases muy hermosas en el diario, como “Lo importante es ser uno mismo más allá de los resultados”. Ser uno mismo te vaya como te vaya.

Noticias: Hace un par de años decía que no le asustaba tanto la muerte como el hecho de que cuando llegara, no hubiera entendido lo verdaderamente importante de la vida. ¿Cómo se siente hoy en esa búsqueda de ser cada vez más usted misma?

Bertuccelli: La verdad es que me siento bien, me siento bien (ríe). Yo siento que hacer la peli fue medio como el seminario, como si hubiera sido un retiro. Uno lo piensa siempre pero justamente en estos momentos hacer contacto con algo así, más que nunca pensás. La verdad que uno siempre quiere vivir infinito pero estoy feliz con la vida que tengo, con todos los errores de la vida de uno, pero sí, me siento bien.

Noticias: Pareciera que a partir de escribir, dirigir y protagonizar “La reina del miedo” (2018), entró en otra etapa de usted misma, como si se hubiera auto validado.

Bertuccelli: Sí, yo siempre elegí bastante dónde y cómo trabajar, pero con “La reina del miedo” lo que me sucedió es que me volví a encontrar conmigo hablando de lo que quiero, de lo que me interesa, volver a escribir que era algo que hice en la juventud y que tenía muy dejado. Entonces, pensar proyectos míos, de qué tengo ganas de hablar, me hizo muy bien. Y este personaje me parece que también tiene eso, como que me encantó porque era pasar de la reina del miedo a la reina del coraje (risas), como que me dé la mano una guerrera total.

Noticias: ¿De qué le interesa hablar hoy que volvió a escribir?

Bertuccelli: Mirá, es medio ridículo lo que te voy a decir, pero me cuesta mucho hablar de lo que estoy haciendo hasta que no lo termino... Creo que tiene que ver con la comunicación, con el poder expresarnos y lo extremadamente cuidadosos que estamos siendo al expresarnos y cuánto eso puede ser a favor y cuánto puede también paralizar sin ni darte cuenta. Pero recién estoy empezando a desarrollarlo como para darme cuenta exactamente de qué va. Tengo muchas escenas sueltas, situaciones, que voy bajando y tienen que ver básicamente con la comunicación y con expresarnos.

Noticias: ¿Se refiere a que ser políticamente correctos en lo discursivo saca frescura?

Bertuccelli: Sí, puede ser un poco o hasta en lo afectivo, en lo sentimental, en lo más obvio, en los sentimientos, en dar por hecho que el otro sabe, que entendemos, estamos en un momento donde damos por hecho muchas cosas, creo. Y quizás, no sé, es como si fuera que tenemos que ponernos un poco más artesanales. Algo así, pero te estoy diciendo algo que después seguramente lo lea y diga…

A mediados de 2018, en medio del fortalecimiento del movimiento feminista y con una película propia que había ganado premios internacionales, Bertuccelli decidió hablar de su experiencia al trabajar con Ricardo Darín y de su decisión de dejar la obra que hacían en 2014.

Noticias: Hace dos años dijo que la incomodidad interna que le producía no hablar, la hizo poner en palabras cosas que venía callando. ¿Qué costos tuvo?

Bertuccelli: Mirá, no lo tomes a mal, por favor, pero con todo respeto no me quiero meter… siento que eso es un tema que va por un carril muy separado del estar hablando ahora de la peli, y no quiero para nada que se mezcle, prefiero absolutamente hablar de la película y que vaya por un carril separado.

Noticias: Le pregunto qué pasó con usted en lo interno y profesional en estos dos años, después de eso.

Bertuccelli: Sí, sí, perdón pero la verdad es que prefiero dejarlo totalmente separado de la peli.

Noticias: ¿Soporta mejor la incertidumbre hoy que a principios de la cuarentena?

Bertuccelli: Mirá, es muy genial que la pandemia me agarró en un momento en el que yo igual me tenía que encerrar a escribir. Así que coincidió muy bien el tiempo de estar adentro con usarlo para escribir, eso ayuda mucho a bancarse la incertidumbre.

Noticias: ¿Qué es lo que más le preocupa a nivel social?

Bertuccelli: La pandemia nos sacudió a todos y puso en evidencia la gran desigualdad que hay y eso es un tema que no dejó a nadie indiferente. Y en lo más próximo, obviamente, que salga la ley, que sea ley el aborto.