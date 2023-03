Adolfo Rodríguez Saá se unió a Cambia San Luis, en contra de su hermano

Luego de la furiosa guerra entre los hermanos Rodríguez Saá, en San Luis la noticia generó un tembladeral político: Adolfo, el senador, no será candidato a gobernador y su espacio “Todos Unidos” se sumó al lema “Cambia San Luis”, que tiene como principal referente al opositor Claudio Poggi.

Ahora, la oposición al delfín del gobernador Alberto Rodríguez Saá se hace aún más fuerte a 90 días de la elección puntana. Adolfo, cinco veces gobernador de San Luis, había amenazado con tomar la decisión de irse con la oposición si su hermano no lo dejaba competir por el peronismo, del cual fue proscrito en el 2019.

Por esa razón, luego de darle un ultimátum a Alberto, que no fue respondido, su espacio se sumó a la “Convergencia Programática Provincial”. La presidenta de “Todos Unidos”, Lucrecia Soria, firmó el acta constitutiva del lema “Cambia San Luis”, junto a las demás autoridades.

En ese documento se expresa que los integrantes de esa convergencia presentarán el sublema “Unidos” dentro del lema Cambia San Luis “para competir en todos los cargos provinciales y municipales convocados para el 11 de junio y cuyo candidato a gobernador será una persona que nunca antes haya competido para ese cargo”.

Así, quedaron adentro de Cambia San Luis los siguientes espacios: Avanzar San Luis, Claudio Poggi; Unión Cívica Radical, Juan Álvarez Pinto; PRO, Gabriela González Riollo; “Convergencia Programática Provincial”: Todos Unidos: Lucrecia Soria y Acción Renovadora: Pablo Zamora; MID: Augusto Alume; Libres del Sur, Joaquín Mansilla; NOS, Sergio Sánchez Di Gennaro; Mercedinos por el Cambio, Verónica Herrera; Sanluiseños por el Cambio, Verónica Causi; Partido Demócrata, Rubén Ferradas; GEN, Eduardo Borkowki; Éxodo Puntano, Elio Vázquez; Mirada Socialista, Marcelo Juárez; Juntos Podemos, Alfredo Michaut.

Movimientos.

Adolfo había anunciado a fines de enero su candidatura a gobernador para intentar reemplazar a Alberto. Pero el mandatario provincial, que maneja el PJ local y que logró expulsar a su hermano del partido, le impedía competir dentro del peronismo. Desde allí, la tensión iba en aumento.

“Si somos una auténtica expresión del justicialismo, ¿por qué no permiten que el movimiento se reúna y resuelva quiénes son los candidatos?”, pidió Adolfo a fines de enero, tras anunciar que quería volver a competir por el cargo de gobernador, que ocupó en cinco períodos. Al postularse, le había dado plazo a su hermano Alberto hasta el 15 de febrero para que vuelva a afiliarlo al PJ puntano, de donde lo expulsó en 2019. No sucedió.

Por eso, a mediados de febrero comenzaron las manifestaciones: un grupo de personas se metió en la unidad básica del PJ con banderas argentinas y la leyenda “Adolfo te queremos”, para mostrar su descontento por la inacción del gobernador. Para que cesaran en su intento de ocupación, les cortaron el agua e internet: a las 48 horas el grupo de manifestantes se retiró.

Tal como había anunciado NOTICIAS, Adolfo señaló que si no le permitían sumarse al justicialismo y competir contra el candidato de Alberto, el ex juez Jorge “Gato” Fernández, participaría por afuera, con la oposición. “Hay que hacer una convergencia provincial, un acuerdo con otros partidos políticos que no están en el oficialismo”, declaró públicamente. En una provincia donde se restituyó la ley de lemas, restar votos al PJ para sumarlos a otra fuerza política podría ser letal para las aspiraciones políticas del gobernador. Semanas después, hizo realidad aquella advertencia.