La trastienda de la nueva pelea de los Rodríguez Saá

"Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera”, dice uno de los versos más repetidos del Martín Fierro. Pero en San Luis se volvieron a saltear la enseñanza del gaucho: los Rodríguez Saá están en guerra, otra vez, en un año electoral.

Es que Adolfo, el senador, anunció a fines de enero su candidatura a gobernador para intentar reemplazar a Alberto. Pero el mandatario provincial, que maneja el PJ local y que logró expulsar a su hermano del partido, le impide competir dentro del peronismo. Desde allí, la tensión va en aumento.

Divididos. “Si somos una auténtica expresión del justicialismo, ¿por qué no permiten que el movimiento se reúna y resuelva quiénes son los candidatos?”, pidió Adolfo a fines de enero, tras anunciar que quería volver a competir por el cargo de gobernador, que ocupó en cinco períodos. Al postularse, le había dado plazo a su hermano Alberto hasta el 15 de febrero para que vuelva a afiliarlo al PJ puntano, de donde lo expulsó en 2019. No sucedió.

Por eso, a mediados de febrero comenzaron las manifestaciones: un grupo de personas se metió en la unidad básica del PJ con banderas argentinas y la leyenda “Adolfo te queremos”, para mostrar su descontento por la inacción del gobernador. Para que cesaran en su intento de ocupación, les cortaron el agua e internet: a las 48 horas el grupo de manifestantes se retiró.

Pero Adolfo no cesó en sus aspiraciones: si no puede sumarse al justicialismo y competir contra el candidato de Alberto, el ex juez Jorge “Gato” Fernández, participará por afuera, con la oposición. “Hay que hacer una convergencia provincial, un acuerdo con otros partidos políticos que no están en el oficialismo”, declaró públicamente. En una provincia donde se restituyó la ley de lemas, restar votos al PJ para sumarlos a otra fuerza política podría ser letal para las aspiraciones políticas del gobernador.

Lo cierto es que, impedido por la Constitución de competir por su quinto período e igualar a su hermano, Alberto tuvo que elegir a su delfín (ver recuadro). Y Adolfo, al sacar sus votos del oficialismo, podría favorecer a Claudio Poggi, ex gobernador y principal candidato opositor. El 2023 podría sorprender con un mandatario provincial que no se apellide Rodríguez Saá.

Movimientos. El gobernador puntano terminó por alejarse del Gobierno nacional y cada vez queda más aislado. Con la versatilidad que caracteriza a los Rodríguez Saá, el año pasado llegó a sonar como uno de los posibles candidatos a vice de Alberto Fernández, pero también se mostraba híper K al compartir actos con Amado Boudou, Fernando Vaca Narvaja y Gabriel Mariotto.

El último acto de rebeldía lo produjo días atrás, cuando junto al gobernador cordobés Juan Schiaretti partieron el bloque del Frente de Todos en el Senado, complicándole el quórum a Cristina Kirchner. La puntana María Eugenia Catalfamo ya es parte del nuevo bloque Unidad Federal, conducido por la esposa de Schiaretti, Alejandra Vigo.

Es el intento final del gobernador de San Luis de mostrarse lejos del kirchnerismo, en la búsqueda de retener el poder en su provincia. Hace un mes, cerró filas con Schiaretti, quien será candidato a presidente, para armar un espacio “peronista moderado”. Por ahora, no hay novedades en el frente: ni Gustavo Bordet de Entre Ríos ni Omar Perotti de Santa Fe, quienes eran los principales apuntados, se sumaron rápidamente al espacio. Reina la incertidumbre.

Estadísticas. Lo cierto es que quien suceda a Alberto en la gobernación tendrá mucho trabajo que hacer. Es que San Luis viene reprobando en los distintos índices que se publican: según la consultora FMyA, la provincia de los Rodríguez Saá es la única con déficit del país. Pero el dato más alarmante surgió días atrás, cuando el INDEC informó que es el tercer distrito con más chicos pobres de Argentina, sólo por detrás de Chaco y Formosa. “Esta es una situación que se da en todo el país y hay que ver el modo de recolección de estos datos”, se justificaron desde la gobernación. Lejos están los puntanos de los tiempos de opulencia.

El 1 de marzo encontró a los hermanos bajo el mismo techo. Adolfo y Alberto estuvieron en el Congreso para escuchar el discurso del Presidente en el inicio de Sesiones Ordinarias. Claro está, no hubo cruces entre ellos.

Lejos de honrar al Martín Fierro, los hermanos están a punto de ir a una nueva elección separados. Y, esta vez, la división familiar amenaza con dejarlos afuera del poder.

El ex juez que es delfín de Alberto

Sin posibilidades de competir por su quinto mandato e igualar a su hermano Adolfo, por las limitaciones de la Constitución provincial, Alberto ya muestra a su delfín en cada acto oficial: el ex ministro de la Corte Suprema local, Jorge “Gato” Fernández. Hasta allí quien sonaba para suceder al mandatario era otro Rodríguez Saá: “Albertito”, el hijo. Pero terminó por declinar el ofrecimiento de su padre. Ahora Fernández se reúne con dirigentes políticos para intentar retener el poder en las elecciones que se disputarán el 11 de junio y promete que continuará el proyecto oficialista. “Es el candidato que está fuera de la grieta”, lo presentó el gobernador. Sin embargo, la pelea familiar de los Rodríguez Saá podría jugarle en contra: Adolfo irá por afuera del PJ y podría beneficiar con la ley de lemas al candidato opositor, Claudio Poggi.