Los 7 guiños de Rodríguez Larreta a Mauricio Macri en su discurso

"Gracias a Mauricio, con quien iniciamos estas transformaciones en 2007, y que pudimos continuar y profundizar desde 2015 hasta hoy", reconoció Horacio Rodríguez Larreta al ex presidente Mauricio Macri en el inicio de su discurso de apertura de las sesiones en la Legislatura porteña.

"La educación iguala oportunidades. Por eso una escuela cerrada es una tragedia, porque cada día sin clases profundiza las diferencias. La educación es la llave que destraba a esta Argentina tan desigual. Esta mirada estaba lejos de ser real en 2007. El sistema estaba abandonado, los chicos a la deriva, docentes olvidados y la infraestructura en emergencia", agregó en referencia a la gestión PRO que inició en la ciudad de Buenos Aires década y media atrás.

"En 2008, lanzamos nuestra política de distritos económicos, que empezó con la inauguración del Distrito Tecnológico en Parque Patricios y que hoy cuenta también con el Audiovisual y de las Artes, el de Diseño y el del Vino. Tenemos radicadas más de 900 empresas que generan 35 mil empleos", refirió Larreta, también al inicio de la gestión macrista.

"En 2019 tuvimos un récord de casi 3 millones de turistas internacionales y casi 7 millones de turistas argentinos, gracias al impulso que le dimos al sector, pero también gracias a la política aerocomercial que entre 2015 y 2019 logró conectar mejor y más barato a nuestro país. Hoy la realidad es otra. Hay menos aerolíneas, perdimos conectividad y cerraron aeropuertos como el Palomar. Pero vamos a retomar el camino que habíamos empezado en 2015, que es clave para un desarrollo federal de la Argentina", puntualizó el ahora candidato a presidente, reconociendo un logro de la gestión de Mauricio Macri en el ámbito nacional.

"Ningún país o ciudad puede desarrollarse sin un Estado que invierta en lo que los sectores productivos y la ciudadanía necesitan para vivir y progresar. En este espíritu se enmarcan todos los proyectos de transformación urbana que hicimos en la Ciudad desde el 2007 hasta hoy. El desafío fue inmenso de entrada. Todos nos acordamos de las fotos de Juan B. Justo cuando llovía. Los colectivos casi navegando, la gente con el agua a la cintura, los comerciantes desesperados", señaló también.

"Al principio no nos creían, pero cuando cuatro años después terminamos la obra de desagüe del Arroyo Maldonado el problema se solucionó y lo mismo sucedió durante mi gestión cuando entubamos el arroyo Vega", marcó Rodríguez Larreta sobre otro de los puntos altos de la gestión macrista en CABA, que dio pie al famoso "no se inunda más" del ex presidente.

"Qué decir de la revolución que fue el Metrobus, que le devuelve tiempo a millones de argentinos. Ahí también nos dijeron que estábamos locos. Hoy los resultados se ven. La gente viaja más rápido y el Metrobus ya llegó a otras ciudades", concluyó con otra obra proyectada en tiempos de Mauricio Macri: en 2011 se inauguró el Metrobus de Juan B. Justo.

"Antes, en 2007, los que querían atenderse en un centro de salud pública de la Ciudad tenían que recorrer distintos barrios sin la certeza de que los atiendan. Asistían a hospitales o salitas sin insumos esenciales, la mayoría de las veces colapsados y sin camas para recibirlos", finalizó Rodríguez Larreta con sus guiños a Mauricio Macri.

por R.N.