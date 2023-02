Encuesta: Rodríguez Larreta y Cristina Kirchner los elegidos

Según una encuesta de la consultora Nueva Comunicación, realizada entre el 4 y 14 de febrero de 2023 sobre una población de 2.070 casos en la provincia de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta es el dirigente nacional con mejor imagen positiva, con 44% de imagen positiva.

En el segundo lugar entre las preferencias del electorado bonaerense se ubica Cristina Kirchner con el 43% de imagen positiva, el 56% de imagen negativa y un diferencial de -13: la imagen negativa de Rodríguez Larreta se ubica en el 43%, con un diferencial de +1, y es el mejor candidato de Juntos por el Cambio en ese distrito.

Por el contrario, Mauricio Macri tiene el mayor nivel de imagen negativa (73%), seguido por Javier Milei (57%). Esto marcaría un rumbo para la interna en JxC en el bonaerense: de acuerdo con la medición de Nueva Comunicación, el 51,2% opta por Rodríguez Larreta para la Presidencia y por Diego Santilli para la gobernación, mientras que el 38% votaría por Patricia Bullrich y Cristian Ritondo.

El Frente de Todos lograría en Buenos Aires un mayor caudal de votos que Juntos por el Cambio de cara a las primarias presidenciales: saca 37,6% y JxC queda en segundo lugar con el 31,1%. En ese escenario, Rodríguez Larreta es el candidato opositor que más votos obtiene, con el 16% sobre el 13,2% de Bullrich, y el 1,9% de Facundo Manes.

No veo ningún problema con que haya muchos candidatos, elige la gente. Mi candidatura no depende de lo que haga Mauricio Macri, ni Vidal, ni nadie”, marcó envalentonado Horacio Rodríguez Larreta en declaraciones a “Ciudadano Común” (Delta 90.3). El porteño lanzó su candidatura la semana pasada con un video grabado en el kilómetro cero de la Ruta 40, pero todavía no definió quién lo acompañará en la fórmula: “Es temprano para pensar en un compañero”, marcó.

por R.N.