Internas en el PRO: la campaña agitada

Los lanzamientos oficiales y casi en simultáneo de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal a la carrera presidencial agitaron el mundo PRO, que viene convulsionado por las internas.

Mientras Larreta se lanzaba con un tuit y se hacía tendencia con el hashtag #Hora2023, el miércoles 22, Vidal inauguraba oficina de campaña junto a Mauricio Macri. Pero la presidenta del PRO no podía quedarse atrás. Patricia Bullrich hacía caso omiso a las presentaciones y cruzaba a sus compañeros de espacio por tibios: “No hay lugar para dialogar con los que son parte del problema”, agitaba. La interna PRO no tiene descanso.

Ruido. Las fotos de Macri junto a Vidal en sus nuevas oficinas, justo el día que Larreta presentaba su candidatura, no cayeron bien en el entorno del jefe de Gobierno porteño. De todas maneras, siguieron adelante con la estrategia y a las 20.23 se publicó el mensaje.

“Es hora de animarnos a transformar el país para siempre”, dice el escueto tuit que llegó acompañado de una foto del kilómetro 0 de la Ruta 40, en alusión a que recorrerá el país haciendo campaña. Horas después, se publicaba un video desde Santa Cruz, las entrañas del kirchnerismo.

Los mensajes de apoyo también dejan en evidencia que el PRO es un río revuelto. Algunos macristas de paladar negro alentaron a Larreta: Guillermo Dietrich y Toto Caputo, por ejemplo, se sumaron al #Hora2023. Hasta Elisa Carrió, quien ya anunció su candidatura, celebró el lanzamiento. En su entorno dicen que no se baja, sino que festeja que los dirigentes del espacio se animen a competir.

Pero el ruido más fuerte en el PRO lo genera Patricia Bullrich. Desde el homicidio de la mujer policía en el subte de Retiro, la presidenta del partido volvió a la carga con el uso de las pistolas Taser y le apunta a Larreta por no implementarlas.

Su enojo, manifestado en Twitter, se mezcló con los lanzamientos del día. “No hay lugar para respuestas tibias ante la triste realidad que sufren los argentinos”, cruzó a Larreta y “las palomas” del PRO.

Esteban Bullrich le respondió: “Querida Patricia, no confundamos. Construir un país con los 45 millones de argentinos se hace dialogando”, escribió. Y completó: “Hace falta más coraje para conversar con el que piensa diferente que para insultarlo. Ya probamos la pelea y no dio resultado. No caigamos en la trampa, cambiemos”. Bomba.

La interna del PRO no se toma descansos. Ni siquiera el día del lanzamiento de sus precandidatos.