Alberto Nisman inédito: las pistas no reveladas

El año comenzó con un estreno de Netflix que se convirtió en tendencia mundial en Twitter. Se trata del documental sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, un trabajo del periodista y director inglés Justin Webster. A lo largo de los seis capítulos que componen la serie se pueden ver contradicciones, contrapuntos y testimonios inéditos alrededor de un expediente que aún está sin resolver.

Una de las entrevistas que acaparó la primera polémica fue la del presidente Alberto Fernández, quien dio el reportaje en 2017, cuando trabajaba en la campaña para senador del ex ministro del Interior del kirchnerismo, Florencio Randazzo, en contra de Cristina Kirchner. La posición de Fernández sobre la puja Nisman-CFK fue yendo de mayor a menor, hasta llegar a sostener lo contrario de lo que decía antes.

Apenas se conoció la denuncia de Nisman y tras el rechazo del juez Daniel Rafecas para que se investigue, Fernández había criticado en el programa de Nelson Castro la decisión del magistrado. Habló en términos jurídicos: se refirió a un término legal llamado “iter criminis”, que significa el “camino del delito”. Este concepto describe las etapas que tiene un delito, compuesto por la planificación, la preparación y la ejecución. Fernández dijo en aquella entrevista de 2015 que “el delito comenzó a ejecutarse con la firma del acuerdo (con Irán) y no se consumó por circunstancias ajenas a la voluntad de los autores”, en referencia a la declaración de inconstitucionalidad de ese pacto que dio la Cámara Federal.

“Esto dejaría el encubrimiento en grado de tentativa. Esa hubiera sido la calificación correcta”, agregó. Cuando le tocó ir a declarar en julio de 2019, ya como candidato a presidente, afirmó que su crítica sobre el memorándum era política y no jurídica. En los tribunales no ahondaron sobre su clase magistral de derecho en televisión. En una situación similar se encontró con su entrevista para el documental. En los primeros minutos del cuarto capítulo, Fernández sostuvo: “Hasta el día de hoy dudo de que se haya suicidado”. Esta semana, dos años después de aquella entrevista, el Presidente cambió su postura. En diálogo con el diario Clarín rectificó: “Hoy las pruebas acumuladas no dan lugar a pensar que fue un asesinato”.

Stiuso. Otro testimonio que generó expectativa fue el del ex director general de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia, Antonio “Jaime” Stiuso. Cuando se refirió al trabajo de Nisman al frente de la investigación sobre la AMIA dijo: “Alberto fue y puso las pelotas para acusar a Irán. Tiene que quedar en la Historia como un tipo que no pensó en él, pensó en los demás. Acá dio la vida”. Sobre los motivos por los que no respondió los llamados de Nisman, dijo: “Primero no le contesté porque estaba en vibrador. Aparte de eso, si hubiera escuchado no iba a hablar con él. Prendías el televisor y no era Nisman, era Stiuso y su títere Nisman. Lo iba a terminar de hundir si lo atendía”.

En el sexto capítulo de “El fiscal, la presidenta y el espía” se produce un contrapunto entre Stiuso y el ex jefe de la CIA en Buenos Aires, Ross Newland, cuando le preguntan al primero sobre los motivos del atentado a la AMIA, a lo que el ex agente responde que fue producto de la negativa de Argentina a dar capacidad nuclear a Irán. Mientras que Newland, consultado por lo mismo, sostuvo: “Nunca tuvimos información que indicara que Irán lo hizo por un bloqueo de tecnología nuclear”. Por otro lado, el agente retirado del FBI James Bernazzani sostuvo que nunca tuvieron dato alguno sobre la complicidad del gobierno iraní en los atentados, pero que en cuanto al rol de Hezbollah, sí había datos. Las posturas del FBI y la CIA también están plasmadas.

Polémica. Algunos de los protagonistas inesperados son los jefes de la Gendarmería que llevaron adelante el peritaje solicitado por el juez Julián Ercolini. Hablan Gerardo Otero, Orlando Caballero, Carlos Barrionuevo y Juan Leguiza, responsables de aquel informe que ahora está en el centro de la polémica tras los dichos de la ministra de Seguridad Sabina Frederic, quien afirmó que revisaría aquel peritaje hecho en tiempos del macrismo. El 1 de enero, el presidente Fernández acompañó las declaraciones de Frederic al sostener que “la pericia de Gendarmería parece carecer de todo rigor científico”.

El anuncio de la ministra fue hecho en los días previos al estreno del documental e incluso sostuvo que habría cambios en la cúpula de esa fuerza. El reportaje fue hecho durante la gestión de Patricia Bullrich al frente de esa cartera.

Por último, la serie cuenta con material publicado por esta revista, como la entrevista al ex espía Antonio Stiuso y notas de tapa como la trayectoria del balazo en la cabeza de Nisman, que fue disparador de discusiones, y también temas colaterales como el patrimonio del fiscal o el rol de Diego Lagomarsino, el propietario del arma que causó la muerte del fiscal.

A pesar de que el documental no arriba a una conclusión clara, algo queda evidenciado: el bajo desempeño de la Justicia en Argentina, desde hace más de 25 años.

Productor argentino. Su nombre es Martín Rocca y creció en Buenos Aires. Fue al colegio Saint George de Quilmes y luego estudió Marketing y publicidad. Tras finalizar la carrera se radicó en Barcelona, donde trabajó en una empresa de comunicación y desde 2012 trabaja en JWProductions, la productora de Justin Webster, el director del documental sobre Nisman. En una entrevista promocional que dio Webster contó que Rocca fue el primer productor que viajó a Buenos Aires para comenzar con la invetigación preliminar que luego siguió durante cuatro años, entre España y Argentina.

Para la serie se entrevistaron a más de 60 personas y se habló con más del doble para conseguir documentos e información. Rocca estaba en Argentina el miércoles 1 de enero, cuando se estrenó la serie. Luego de recibir el año nuevo con su familia, volvió a España.