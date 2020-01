La bronca del intendente de Pinamar con un ex funcionario K: “Un desastre”

Hubo bronca hoy en Pinamar. Es que, en el medio de la temporada de verano, la ciudad costera amaneció con gran parte de la cartelería pública, que anunciaba la oferta cultural de estas semanas, tapada por otros afiches. “Volvimos”, dicen ahora las pancartas que taparon a las originales. El rostro sonriente de Alberto Fernández asoma en el papel, con una firma abajo: Marcelo Montero, uno de los líderes de “Radicales para la Victoria”, y ex funcionario, cercano a Roberto Baratta. El intendente de la localidad, Martín Yeza, mostró su enojo en sus redes. “Todas las carteleras de teatro tapadas con esta propaganda innecesaria. Un desastre”, dijo el hombre de Juntos por el Cambio.

Por ahora, Montero no emitió respuestas. El ex funcionario que fue Coordinador de Servicios Públicos, bajo la órbita del Ministerio de Planificación que conducía Julio de Vido, y cercano a Baratta, la mano derecha del ex ministro. Montero, uno de los radicales que dio el salto al kirchnerismo en aquellos años, viene con una imagen en baja en su espacio desde que a De Vido y a los suyos se les complicó su suerte judicial. Las pintadas y los carteles públicos son parte del ABC político del radical, y con ellos suele llenar las paredes de Capital Federal y de su Pilar natal. Esta vez enojó al intendente de Pinamar. "No sé quién es, no lo conozco, pero no puede tapar toda la carteleria de la municipalidad", le dijo Yeza a este medio. ¿Qué hara Montero?