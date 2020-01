La respuesta de Oliván ante un posible regreso de 678: “No volvería a hacerlo”

“Cuando vi la encuesta me dio mucha risa”, dice María Julia Oliván. Se refiere a la consulta que lanzó su ex compañero de 6,7,8 Carlos Barragán, quien preguntó a sus seguidores de Twitter si debía volver el programa insignia del kirchnerismo y obtuvo como respuesta mayoritaria que regrese con Oliván, la primera conductora del ciclo, que terminó en muy malos términos con sus colegas y la producción.

“¿Debe volver 6,7,8?”, preguntó Barragán como parte de una consigna radial de su programa en FM La Patriada. Y ofreció cuatro respuestas posibles, con cierto tono de ironía: “No, pero disimulemos”, “Si, y que no se den cuenta”, “Un poco, en fotonovelas” y “Con todos, hasta con Oliván”, que fue la más votada por sus seguidores durante las primeras horas.

Barragán fue uno de los periodistas que cruzó a Oliván en 2016, cuando la periodista publicó en su portal Border Periodismo una investigación de Daniel Seifert que revelaba las cifras millonarias detrás del programa. “Oliván tiene una gran vocación por las tareas miserables”, escribió el periodista entonces en una carta abierta.

“En su momento se había dicho que yo cobraba mucha plata, que no era cierto, y después cuando vi los papeles a los que accedimos, el productor cobraba mucho dinero por el programa, pero no estaba reflejado en mi parte y creo que tampoco en los sueldos de mis compañeros”, contó Oliván sobre la difusión de los documentos que incomodaron al productor Diego Gvirtz y a sus colegas.

Ahora, al ver los resultados de la encuesta, Oliván dijo a NOTICIAS que “no volvería a hacer 6,7,8” porque “no se dieron las cosas como se habían planteado en un primer momento” y el programa terminó teniendo “un discurso único”. “Sentí que Gvirtz no me había dicho lo que realmente iba a ser el programa y no me dejó influir en nada, como conductora, en la línea editorial porque ya estaba marcada”, recuerda.

La periodista fue la primera conductora del ciclo que se emitió por el entonces Canal 7, luego convertido en la Televisión Pública, entre marzo de 2009 y diciembre de 2015. Pero sólo formó parte de los primeros ocho meses. “A los cuatro meses, más o menos, empecé a plantear la renuncia. Tal vez mi error fue no haber renunciado en el momento que lo sentí”, sostuvo ahora, al repasar su paso por el programa.

La última vez que Oliván se sentó de frente al panel fue el 24 de enero de 2010, durante la visita al programa de Néstor Kirchner, quien venía de perder las elecciones legislativas de 2009 frente al también candidato a diputado nacional Francisco de Narváez. Ese día, la conductora ya estaba afuera del programa, pero fue convocada por la producción, según dijeron entonces, a pedido del ex presidente. Ese mismo año, publicó el crítico libro “6,7,8. La creación de otra realidad”, junto al sociólogo Pablo Alabarces.

Sobre la posible vuelta del programa, Oliván sostuvo que “en democracia siempre hay lugar para todas las opiniones y posturas” pero sugirió que “no sería saludable” que vuelva 6,7,8. Y agregó: "Sería mejor que aprendamos a debatir con gente distinta en la mesa, no con seis personas que piensan igual diciendo que todos los demás que no piensan como ellos son unos ignorantes o unos oligarcas”.