Alicia Kirchner nombró a la nieta de De Vido en Santa Cruz

No son días tranquilos en Santa Cruz. Desde que se conoció el asesinato a Fabián Gutiérrez, el ex secretario privado de Cristina Kirchner, la provincia quedó en el centro de la sociedad y de la agenda mediática. Y ahora podría sumar otro capítulo: es que la provincia que comanda Alicia Kirchner acaba de contratar a Micaela De Vido, la nieta del ex superministro K. La hermana de Néstor, además, venía de sumar a sus filas a Carlos Sancho, ex socio de Máximo Kirchner y procesado junto a él en la causa Los Sauces. En el sur ya hay polémica al respecto.

La última nominación, la de De Vido, la adelantó el medio “Opi Santa Cruz”. Desde el 1 de marzo de este año y hasta el 31 de diciembre de 2020, Alicia Kirchner designó como "Auxiliar de Gabinete de la Secretaría de Estado de Dispositivos Territoriales de la Jurisdicción, Jefatura de Gabinete de Ministros" a Micaela De Vido. Según el medio sureño, la nieta del ex ministro, condenado por la tragedia de Once, cobrará el módico sueldo de $33 mil pesos. Micaela, de 25 años y muy cercana a su abuelo, se suma así a las filas del Ejecutivo que comanda la hermana de Néstor Kirchner.

No es la única designación llamativa en lo que va del año en el sur. La que despertó polémica fue la de Carlos Sancho, ex gobernador de aquella provincia. El hombre, que había renunció en su último año de mandato en medio de grandes incidentes, volvió ahora a las filas oficiales: Alicia Kirchner lo nombró, aprobación de la Cámara de Diputados local mediante, como miembro del Tribunal de Disciplina de la provincia. Es curioso: ese órgano es el que se encarga de velar y controlar la conducta de los empleados públicos, y en Santa Cruz pusieron el grito en el cielo en que quien lo haga sea alguien procesado, junto a Máximo Kirchner, por asociación ilícita y lavado de dinero en la causa Los Sauces. Sancho era socio del jefe del bloque de diputados del Frente de Todos y de Osvaldo “Bochi” Sanfelice en la inmobiliaria “Negocios Patagónicos”. El diputado radical Daniel Roquel se quejó en su momento de esta designación, de principios de mayo: “Sancho tiene causas abiertas, procesamientos y embargos. No vamos a avalar esta decisión que nos genera vergüenza, no podemos borrar la historia, existen sobrados motivos para que no sea designado funcionario provincial”.