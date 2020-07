Roberto Navarro amenazó a un funcionario: "Tené cuidado, capaz rompo la cuarentena"

A Roberto Navarro cada tanto se le salta la térmica. No es nada nuevo en la carrera del periodista, que ha protagonizado cruces y polémicas que ya son célebres. Pero en los últimos tiempos el director de “El Destape” empezó a sumar nuevos capítulos a su largo historial de enfrentamientos: inesperadamente, cada tanto tira duros dardos al Gobierno nacional. Ahora sumó un conflicto quizás mayor: amenazó, al aire, a un funcionario.

El brote fue hoy a la mañana, en su programa diario, “Navarro 2023”. Ahí el periodista explotó contra Francisco Meritello, el secretario de Medios de La Nación. “Me está mandando mensaje Meritello, diciéndome que nosotros mentimos. No, no, Meritello, nosotros no mentimos. Siete meses sin cobrar un peso. Y fue el vocero del Presidente quien me dijo le debemos mil palos que dejó Mauricio Macri del año pasado, del 2019, fundamentalmente de Clarín y La Nación. Más o menos la cifra anda por ahí. Nosotros no mentimos”. Y, para cerrar, redobló la apuesta con una amenaza: “Y tené cuidado con llamarme mentiroso a mí, Pancho, que por ahí rompo la cuarentena, ¿sabés?”. Polémica en puerta.

Escuchá el audio