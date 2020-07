VIDEO: Intentente jujeño copió el discurso de la película "Día de la independencia"

Un video se volvió viral en las últimas horas. El protagonista es el intendente jujeño Alejandro Torres, quien leyó para el acto del 9 de julio en la localidad de El Carmen, una versión de la arenga final de Bill Pullman -encarnando al presidente de los Estados Unidos- a los pilotos estadounidenses antes de atacar la nave nodriza de los aliens en “Día de la independencia” (1996)

Con convicción de película, Torres pronunció: "Vamos a buscar vivir, vamos a buscar existir, hoy celebramos nuestro día de la independencia. Tal vez sea el destino que hoy 9 de julio, una fecha tan especial, sea tiempo de luchar una vez más por la libertad. No entraremos rendidos y en silencio hacia la enfermedad y no moriremos sin pelear".

Mirá el video:

En la versión original el presidente Witmore (Pullman), dice: "el 4 de julio ya no será conocido como una fiesta norteamericana sino como el día en que el mundo declaró a una voz. No entraremos en silencio hacia la noche y no moriremos sin pelear, vamos a vivir, a sobrevivir, hoy celebraremos nuestro día de la independencia".

Las críticas al intendente no se hicieron esperar. Y sobraron las cargadas de quienes proponían salir a pelear con los aliens. Torres seguramente se esté lamentando ahora la búsqueda en Google “discursos + independencia”, y el clic a la primera opción.

por R.N.