Archivo demoledor: cuando Milei dijo que el dólar “se tiene que caer como un piano”

En medio de la tensión cambiaria actual, volvió a circular un archivo de febrero de 2025 que muestra a Javier Milei en A24 respondiendo a quienes advertían un atraso en el valor del dólar. En ese momento la divisa cotizaba a $1035,75 para la compra y $1075,75 para la venta según el Banco Central, y varios economistas y dirigentes hablaban de mala gestión del Gobierno. Milei salió al cruce con dureza: “Noto mucha gente enojada que habla del carry trade y no saben ni sumar”, dijo, y apuntó directamente contra el ex ministro de Economía Domingo Cavallo.

Lo más fuerte de aquel discurso fue cuando explicó que la Argentina estaba con “un bajo nivel de monetización de base” y que eso generaba una apreciación de la moneda. “El peso se está fortaleciendo porque usted no tenía demanda de dinero. Ahora, con la inflación a la baja, usted tiene incentivo a tener pesos en la mano porque no se le derriten como un helado en el desierto del Sahara”, afirmó. A partir de ese razonamiento dejó la frase que hoy vuelve como un bumerán: “El dólar se tiene que caer como un piano”.



En esa misma intervención, Milei volvió a cargar contra Cavallo, a quien calificó de “impresentable” y recordó su defensa de la Convertibilidad en los años 90. Contrastó esa experiencia con su propio gobierno, al que definía como un proceso de “expansión fuertísimo”.

Hoy, con el dólar otra vez en el centro de la escena y la incertidumbre económica creciendo, la frase del Presidente sobre el billete verde cayendo “como un piano” contrasta con la realidad actual y refleja cómo sus promesas de una rápida estabilización quedaron muy lejos de cumplirse. La oposición lo usa como ejemplo de inconsistencia, mientras que en el oficialismo intentan relativizarlo como parte de un diagnóstico de entonces. Lo cierto es que el registro quedó grabado y vuelve a aparecer en cada debate sobre el rumbo económico.