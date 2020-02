Axel Kicillof citó a Mauricio Macri en su conferencia por la deuda

Axel Kicillof estiró todo lo que pudo el límite de tiempo del vencimiento de la deuda, para intentar posponer el pago, pero no lo logró. A último momento dio marcha atrás y anunció que le abonará a los bonitas con recursos de la provincia de Buenos Aires para no caer en default.

Por eso, el Gobernador decidió contar en conferencia de prensa cómo había sido la negociación con cada uno de los más de 200 tenedores de bonos y por qué no había llegado a buen puerto: “Los 220 mil millones de pesos que tenemos que pagar representan 15% de los fondos de la provincia”, dijo en el inicio de la conferencia, este jueves al mediodía en la Gobernación. Y completó: “Lo que no podemos pagar es el total de estos vencimientos con los recursos que contamos”.

Para fundamentar lo que decía, eligió citar a Mauricio Macri. “Esta situación no es que lo diga yo, la situación es lo que dejó la gestión anterior, la deuda externa particularmente. No lo digo yo, y me voy a permitir citar al ex presidente de la Nación: ‘Yo siempre les decía a todos, cuidado que yo conozco a los mercados, que un día no te dan más plata y nos vamos a ir a plin plin plin plin’”, terminó Kicillof.

La frase que dijo de memoria, había sido dicha por Macri a un grupo de militantes en Villa La Angostura durante un encuentro que mantuvo en enero. Una filmación de uno de ellos por celular hizo que la cita se ganara un título en los medios de comunicación nacionales.

“Hago un breve comentario: aparentemente el presidente sabía que tomando toda esta deuda un día no te prestan más. Eso no ocurrió cuando asumimos nosotros, ocurrió antes”, sentenció Kicillof.