El artista que hizo emocionar a Alberto Fernández con su obra

No me alcanzan las palabras @alferdezok para describirte lo feliz que estoy y lo importantísimo que fue poder llegarte con el SanMa... UN MILLON DE GRACIAS... y noté que te emocionaste... que te hayas emocionado así me llenó el Alma. Gracias Presidente y ojalá que sirva para que quienes pasen a visitarte por ahí encuentren pura inspiracion... Divididos seremos esclavos... vale para nuestro país y america latina. Gracias también a @victorhugobugge y @vir_taranto @felipe.pigna